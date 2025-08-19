Almería se prepara para la feria con 18.000 abanicos y las señoras lo saben La Plaza Vieja congrega a más de 1.000 personas a primera hora de mañana para hacerse con uno de los identificativos elementos de las fiestas patronales en honor al Virgen del Mar

Clemen Solana Almería Martes, 19 de agosto 2025, 14:16

El murmullo recorre la Plaza Vieja. Es más, baja hasta la calle Jovellanos y se deja oír en su paralela, Mariana. La doble cola se convierte en triple a primera hora de la mañana. Desde las cinco, más de 1.000 almerienses forman una larga fila, según un agente de la Policía Local. El objetivo de todos pasa por conseguir el tan preciado abanico, que cada año se reparte los días previos a la feria de Almería. Una de las vecinas, Manoli, necesita 12 de estos. «Uno para mi primica de Barcelona, la que me guarda el piso, mi amiga de Jaén, mis hijas», sostiene la señora, quien continúa con una retahíla que no terminará hasta nombrar a la duodécima destinataria, «la Pepa», otra amiga de Aguadulce. Aún no sabe que el Ayuntamiento sólo ofrece dos de estas piezas por persona, hasta llegar a la cifra mágica: los 18.000 disponibles.

A pesar de que falta una hora para que se repartan los abanicos, Isabel espera desde hace dos. No le teme a la temperatura y está «preparada» para conseguir la pieza. La vecina es asidua a la cita desde hace 20 años. Por ello, sabe que la mañana se presenta larga. En un carro de la compra, guarda el desayuno: «zumico, café y pastelicos». También tiene tostadas de pan integral y hasta seis blíster de pastillas. Cada uno, para diferentes dolencias. La vecina porta dos euros en la mano, el precio del artículo. La recaudación final se destinará a Argar, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería.

Las ganas de feria se hacen sentir en la cola de espera. La vecina del centro, María José, se «muere» por el abanico. Está en la fila desde las siete de mañana y acude desde hace 36 años, los que tiene su hija. Quiere a la «flamencona», confirma la señora en referencia a la ilustración de la artista almeriense Mar Gregorio, la elegida para la estampa de los abanicos mediante votación popular con el 71% de los apoyos. A pesar de los múltiples anuncios en plataformas de compraventa como 'Wallapop' y 'Vinted', donde estas reliquias alcanzan precios de 15 a 200 euros, María José nunca lo vende. «Es un símbolo de Almería y me paseo toda la feria con él», mantiene.

Otra de las vecinas, Tamara, guarda 25 de estas piezas en casa. «Pero ninguno como este», añade la señora en referencia a la «exquisita» ilustración del abanico. Otra de estas colecciones es la que aguarda Carmen, que, junto a su amiga María Francisca, esperan en la cola desde las seis de la mañana. «Tengo abanicos de la feria como para ir con uno cada día del mes», comenta la primera entre risas. Lo que no le genera carcajadas es la planificación del Ayuntamiento. «Está fatal», asume María Francisca. Ambas consideran que se deberían habilitar más puntos en la capital para conseguir el objeto en cuestión. Lo cierto es que sólo se han abierto tres. Uno de ellos donde esperan, en horario de 9 a 14 horas y de 18 horas hasta fin de existencias. Los otros dos puntos de reparto se ubican en el edificio Telvent de El Toyo y en el Centro de la Mujer de Cortijo Grande, en este caso, de 10 a 14 horas.

La mañana avanza con mayor rapidez que la fila. Los primeros malentendidos se visualizan en plena plaza. La picardía de varias personas hace que se «cuelen» en la larga cola de espera, ante el cierto enfado de Josefa. «No, yo no estoy enfadada con nadie», responde con ligero enojo. Aunque ella no los colecciona, sí lo hace su hermana y lo recoge por ella. Esta técnica también la realiza Carlos, cuidador de una mujer mayor, que tampoco puede esperar las casi tres horas que ha pasado él. La aglomeración no se disuelve y las quejas por el «lentísimo» reparto por parte del Ayuntamiento genera críticas entre las presentes. «Alcaldesa, contrata más gente para repartir abanicos», clama Encarna, en referencia a María del Mar Vázquez, la primera edil de la capital.

La vecina Antonia se aleja de la aglomeración. Ella prefiere la tranquilidad, y la «sombra», que le ofrecen los grandes ficus de la Plaza Vieja. Y su abanico de la feria de 2018, que porta con garbo particular, también. Las amigas esperan en la fila y le guardan sitio a la vecina de Huécija porque le duelen las «piernecicas». Antonia también tiene preparados los dos euros de donativo en la mano. «Está muy bien ayudar, no es dinero», comenta la señora, quien tiene ganas del comienzo de las fiestas patronales de la capital.

El diseño de los abanicos es desconocido para uno de los grupos de la fila. Una de las vecinas se lo enseña ante la curiosa mirada de estos. Las familias lo ojean. «Son una maravilla», apostilla una vecina natural de Pamplona junto a su hijo y marido. Justo pasa una de las madrugadoras que, desde las cinco de la mañana, espera en la cola. Pero ya ha conseguido su preciada reliquia. Sin embargo, volverá a la cola inicial para conseguir otras dos. Delante de ella, esperan más de 800 personas. «Como no se reparten por las asociaciones de los barrios, pues hago cola otra vez», sostiene la abderitana, quien se abanica «encantada» con su nueva adquisición.

Un «muy buenas, zagalonas» saca la sonrisa de cinco señoras. Las amigas se prestan a la fotografía que solicita este diario. Una de ellas, Paca, corre la voz: «Niñas, el periódico, el periódico». De esta forma, una nueva aglomeración nace en la esquina trasera de la plaza. Entre las vecinas, también surge la polémica. «Estas colas son una falta de respeto para los almerienses», sostiene Ana mientras posa ideal para este periódico.

Este es el primer año que María del Carmen y Pilar se acercan a por su abanico. «Y el último», sostiene la segunda. No se esperaban el barullo que cerca al Ayuntamiento. «Hay que tener paciencia», responde otra vecina ante la presencia de una tercera, Lola, quien mantiene que tampoco acudirá más.

-Pero, Lola ¿cuántos años lleva viniendo?

-Al menos 20. Bueno, seguiré viniendo. Esta tarde me acercaré otra vez a ver si pillo otro dos abanicos.

De nuevo, los cánticos, los vítores y las referencias a la alcaldesa prosiguen durante la mañana. La Plaza Vieja está «abarrotá», como sostienen las presentes. Pero nadie quiere perderse la cita. Y las señoras de Almería lo saben.