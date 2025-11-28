Almería, premiada por la lucha contra la violencia machista

La Delegación del Gobierno de España en Andalucía, en Sevilla, ha distinguido a Almería en la XIII edición de los Reconocimientos Menina, que ayer contó ... con la presencia del subdelegado del Gobierno, José María Martín, y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Loly Cruz.

En primer lugar se concedió la mención especial a Micaela Navarro Garzón, con la que ha distinguido su amplia trayectoria política y feminista, su firme compromiso con la igualdad de género y por ser una de las figuras más destacadas y referentes en la lucha por los derechos de las mujeres en España.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañada del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, fue la encargada de entregarle esta distinción, que se otorgan en el marco del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para reconocer a personas, proyectos e instituciones de Andalucía que se han destacado en su lucha contra cualquier forma de violencia machista durante el año 2025.

Durante su intervención en el acto, María Jesús Montero trasladó un mensaje a los presentes asegurándoles que «necesitamos la fuerza y el empuje de la sociedad civil, con el liderazgo de las asociaciones de mujeres y del movimiento feminista para indicarnos por dónde hay que seguir avanzando», una labor en la que «tenéis el compromiso del Gobierno de España de que vamos a seguir trabajando en la erradicación de la violencia de género, de todas las violencias machistas, desde la unidad de acción y poniendo todos los recursos del Estado al servicio de la libertad y la dignidad de las mujeres».

«Cada mujer asesinada nos duele y nos interpela. Porque se lo debemos a ellas, a sus familias y especialmente a las niñas que están creciendo ahora mismo y que merecen vivir en una sociedad más justa, más libre, donde prime el respeto y la igualdad. Por ellas, por nosotras, por las que cogerán el testigo. En su memoria y por su futuro», argumentó Montero.

Estos galardones, organizados este año en colaboración con la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Lebrija, se otorgan a propuesta del delegado del Gobierno en Andalucía, de los subdelegados y subdelegadas provinciales, así como de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía y sus unidades provinciales de coordinación. Como en ediciones anteriores, los Reconocimientos Menina se materializan en una escultura inspirada en las Meninas de Velázquez, elaborada por internas de centros penitenciarios.

Almería, en la gala

En el ámbito almeriense fue reconocida la labor de la Fundación CEPAIM de Almería que, desde 1994, trabaja por la convivencia, la inclusión y la igualdad, especialmente con personas migrantes y en situación de vulnerabilidad, promoviendo una sociedad más cohesionada e intercultural. El inicio de su labor en los barrios almerienses se remonta al año 2005.

En este acto también se entregaron ocho diplomas honoríficos a instituciones o personas representativas en la lucha contra la violencia machista, entre las que figuran, la artista Odu Carmona de Almería, una artista de Olula del Río que utiliza la pintura y el arte feminista para cuestionar las desigualdades de género, visibilizar a las mujeres creadoras y desafiar el sistema patriarcal.

La gala forma parte de las actividades del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se suma a las organizadas la colaboración con la Universidad Pablo de Olavide y el Colegio de Abogados de Sevilla.

En la gala, Pedro Fernández sentenció que «la igualdad se defiende con hechos y este Gobierno cumple con el mandato constitucional de hacerla real y efectiva» porque «consideramos la erradicación de la violencia contra las mujeres una tarea de Estado», un fin en el que «también trabajáis cada persona, cada comunidad y cada institución de los que estáis aquí y cuyo trabajo por el respeto y la educación en igualdad reconocemos».

Tras dar la enhorabuena a las menciones y diplomas Menina 2025, enumeró a las 11 mujeres que este año han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en Andalucía. «Por Catalina, Doreen, Rocío, Pilar, Zunilda Raquel, Josefa, Rosalía, Mercedes, Katherin, Eva, Zunilda, María Victoria y Concha, por todas ellas vamos a seguir reclamando y apoyando políticas públicas, exigiendo respeto a los derechos humanos y al cumplimiento de nuestra Constitución», una tarea en la que afirmó que «no vamos a dudar en remover cualquier obstáculo que lo impida».