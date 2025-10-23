Almería, premiada por su compromiso «con la promoción de la actividad física» La Fundación España Activa otorga uno de sus cinco galardones anuales al Ayuntamiento de Almería por iniciativas como 'Entrena mientras tu hijo entrena' o los senderos urbanos

A. M. Almería Jueves, 23 de octubre 2025, 18:31

El compromiso municipal con el fomento de la práctica de la actividad física para beneficio de todos los segmentos de la población ha sido reconocido por la Fundación España Activa, que ha comunicado al Ayuntamiento de Almería la concesión del premio en la categoría de 'Promoción de la actividad física y el deporte desde la iniciativa del sector púbico'.

«Iniciativas como 'Entrena mientras tu hijo entrena', los senderos urbanos que acercan la actividad física al día a día de los ciudadanos, o el impulso para convertir a Almería en una Active Running City, reflejan una política pública moderna y cercana, que integra el deporte y la actividad física en la vida urbana. Un ejemplo de cómo las ciudades pueden inspirar hábitos activos y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través del deporte», menciona la carta firmada por por Jaime Lissavetzky, presidente de la Fundación, sobre los motivos por los que se concede esta distinción a Almería en la octaba edición de estos premios.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, asistirá el 3 de diciembre a la gala de entrega de premios, que se celebrará en Madrid, acompañada por el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro. «Es un honor que la Fundación España Activa, quizás la entidad más relevante en la promoción del deporte y la salud, hayan creído que el municipio de España que más impulsa la actividad física vinculada con la salud sea el Ayuntamiento de Almería. Es un orgullo decir a los cuatro vientos que desde el Ayuntamiento trabajamos para convertir a Almería en una ciudad activa, sostenible y saludable», ha manifestado Casimiro.

La Fundación España Activa, ha explicado este jueves el Consistorio en una nota, es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo impulsar la práctica de la actividad física en la sociedad, involucrando de forma transversal a todos los actores y organismos implicados en esta lucha. «El deporte, una cuestión de Estado«, dice su lema.

Este organismo entrega cinco galardones cada año en las categorías de trayectoria deportiva, promoción de la actividad física desde la iniciativa privada, medios de comunicación, investigación e innovación, y promoción del deporte desde el sector público.