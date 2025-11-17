De Almería a El Prat sin bajarse del AVE: una nueva estación en Barcelona mejorará la conectividad internacional de la provincia

El desarrollo del Corredor Mediterráneo sigue dando pasos decisivos para Almería. La provincia, aún pendiente de la plena integración en la red de alta velocidad, ... se beneficiará de la futura construcción de una estación de AVE en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Esta infraestructura permitirá a los viajeros almerienses conectar directamente con la Ciudad Condal y continuar hacia Francia sin necesidad de transbordos.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció que la estación del aeropuerto se integrará en la línea Madrid-Barcelona, actualmente en proceso de modernización para admitir trenes que circulen a 350 kilómetros por hora y reducir así los tiempos de viaje entre las capitales a menos de dos horas. La nueva infraestructura se sumará a las estaciones de Barcelona Sants y la futura La Sagrera, convirtiendo a la ciudad catalana en un nodo estratégico de alta velocidad que facilitará la interconexión con vuelos internacionales.

Los estudios de viabilidad licitados por 2,3 millones de euros incluyen la construcción de la estación en El Prat y otra en Parla, así como variantes de acceso a Madrid y Barcelona. Los trabajos analizarán la rentabilidad socioeconómica, la estimación de la demanda, las alternativas técnicamente viables y el impacto en la movilidad, considerando la integración con los servicios de Cercanías que conectan la estación con el aeropuerto.

Para Almería, esta actuación representa un avance clave en la proyección internacional del transporte ferroviario. Con la plena operatividad del Corredor Mediterráneo, prevista entre 2027 y 2028, los trenes podrán enlazar desde la provincia directamente con Barcelona y Francia, facilitando los viajes de negocios, turismo y logística sin transbordos y aumentando la competitividad de la provincia en el sector.

La modernización de la línea Madrid-Barcelona también permitirá optimizar la capacidad de la red catalana, especialmente en la franja costera que conecta Tarragona y Barcelona. La nueva estación en El Prat aliviará el tráfico en la zona y permitirá la combinación de servicios de alta velocidad con trenes regionales mediante la adaptación del Punto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes (PAET) existente, lo que incrementará la conectividad y la flexibilidad del sistema.

El ministro Óscar Puente destacó que estas actuaciones se enmarcan en la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, que busca mejorar la cohesión social, favorecer el crecimiento económico y ofrecer soluciones eficientes a los problemas de transporte. La integración de Almería en este contexto permitirá que los viajes desde la provincia se beneficien de un transporte ferroviario competitivo, rápido y sostenible, alineado con estándares europeos.

Además de la mejora de la infraestructura, la estación de El Prat permitirá combinar transporte ferroviario y aéreo, potenciando la conexión internacional para los viajeros del sureste español. Los turistas y empresarios almerienses podrán acceder directamente a vuelos internacionales desde Barcelona, reduciendo tiempos de desplazamiento y eliminando la necesidad de trasbordos. Así, la combinación de trenes rápidos y vuelos internacionales permitirá a la provincia competir en movilidad con otras zonas del sur de España y proyectará su desarrollo económico, turístico y logístico en un escenario internacional.