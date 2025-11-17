Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

De Almería a El Prat sin bajarse del AVE: una nueva estación en Barcelona mejorará la conectividad internacional de la provincia

La futura construcción de una estación en el aeropuerto permitirá a los viajeros almerienses conectar directamente con la Ciudad Condal y continuar hacia Francia sin transbordos

David Roth

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:51

El desarrollo del Corredor Mediterráneo sigue dando pasos decisivos para Almería. La provincia, aún pendiente de la plena integración en la red de alta velocidad, ... se beneficiará de la futura construcción de una estación de AVE en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Esta infraestructura permitirá a los viajeros almerienses conectar directamente con la Ciudad Condal y continuar hacia Francia sin necesidad de transbordos.

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
  2. 2 Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación sobre drogodependencia
  3. 3 Abre uno de los Mercadonas más grandes de todo el país en El Ejido
  4. 4 Las obras del Puerto de Roquetas están al 50% de certificación
  5. 5 «Ozempic es eficaz en diabetes y pérdida de peso, pero no hace milagros»
  6. 6 Gincana y juegos medievales para el IV Encuentro Municipal de AMPAs
  7. 7 Roquetas realiza trabajos de poda y jardinería en la carretera de Alicún
  8. 8 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  9. 9 David Bisbal viste a Almería de Navidad
  10. 10 Preocupación por la «cara oculta del mar de plástico» del Poniente almeriense

