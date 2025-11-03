Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Concentración en defensa de Palestina, de archivo. R. I.

'Almería por Palestina' registra una moción contra el genocidio de Gaza

La organización insta a todos los grupos del Ayuntamiento de Almería a posicionarse, tanto con declaraciones como con medidas directas

R. I.

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:56

La Plataforma Ciudadana 'Almería por Palestina', que agrupa a más de treinta colectivos y organizaciones sociales, vecinales, sindicales, políticas y ambientales, ha registrado una Moción ... Plenaria dirigida a todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Almería. El objetivo es que sea debatida y aprobada en el próximo pleno municipal, previsto para el 5 de noviembre, según trasladó el colectivo en un comunicado.

