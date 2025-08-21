Almería ofrecerá 140 plazas para sanitarios en formación, siete más que el año pasado Torrecárdenas tendrá tres residentes más e incorpora Inmunología y Medicina de Urgencias mientras que el Área Norte amplía su oferta en Medicina y Enfermería

Almería Jueves, 21 de agosto 2025

La creciente demanda de profesionales sanitarios en el sistema público es un hecho. Casi es ya un mantra de las administraciones autonómicas –responsables de la gestión en materia de salud– aquello de «no hay médicos para contratar» mientras reclaman al Gobierno central que aumente el número de plazas de Formación Sanitaria Especializada. El Ministerio de Sanidad publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de las pruebas selectivas para acceder a estos puestos, que el año próximo se elevarán a 12.366 en toda España, un 3,5% más que en 2024.

«Desde el año 2018, el número de plazas de Formación Sanitaria Especializada en nuestro país se ha incrementado, ni más ni menos, que un 54% para garantizar que la cobertura sanitaria sea la mejor posible en el ámbito que nos compete al Gobierno de España», expresó al respecto ayer el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín.

En lo tocante a la provincia almeriense, el incremento interanual se traduce en siete plazas más hasta alcanzar los 140 residentes en formación. Las nuevas vacantes estarán ubicadas, concretamente, en el Hospital Universitario Torrecárdenas (3) y el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería (4). El resto, con variaciones puntuales, presenta en la convocatoria publicada ayer en el BOE datos similares a la del año anterior.

Medicina centra el grueso de las plazas formativas que se ofertarán en Almería, con más de un centenar del total, mientras que Enfermería, con 26, es la segunda categoría profesional con mayor cupo. Cuatro vacantes se incluyen en la oferta de Psicología y Farmacia y, finalmente, con una única plaza aparecen las especialidades de Biología, Química y Fisioterapia.

Torrecárdenas, el hospital de referencia de la provincia, ofertará el 63% del total, con 89 puestos formativos en la convocatoria para el año próximo, tres más que el anterior, con la novedosa inclusión de las especialidades de Inmunología –para la que aparece en el BOEuna plaza elegible de Biología– y Medicina de Urgencias y Emergencias, en la que se convoca un puesto de formación. La tercera plaza más que en 2024 se corresponde con Angiología y Cirugía Vascular.

Los cuatro puestos restantes hasta alcanzar el aumento de siete reflejado en la convocatoria del Ministerio de Sanidad se destinan al Área de Gestión Sanitaria Norte deAlmería, donde se eleva a una docena la oferta, pasando de dos a cuatro plazas en Enfermería Familiar y Comunitaria y de seis a ocho, en Medicina Familiar y Comunitaria.

«Esperamos que este incremento, esta apuesta por parte del Gobierno de España se traduzca también, lógicamente, en un en una mejora sustancial por parte de la Junta de Andalucía del sistema del servicio sanitario que se presta a nuestros ciudadanos para que no tengan que esperar, lamentablemente, los meses que actualmente tenemos que esperar para recibir una cita médica, una intervención quirúrgica o una cita con un especialista», apostilló ayer el Subdelegado del Gobierno al dar a conocer los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado.

Acabar con las vacantes

La principal novedad de la convocatoria de las pruebas selectivas de este año, según se recoge en el BOE, será el establecimiento por primera vez de un procedimiento adicional de adjudicación habitual, destinado a cubrir las plazas que resulten vacantes y vacantes por renuncia expresa de aquellas personas que hayan sido adjudicatarias de plaza una vez publicadas las relaciones definitivas de adjudicación.

Con ello se podrá minimizar el número de plazas que acaban sin asignar tras el procedimiento y que, en el último año, fueron principalmente de Medicina de Familia, una de las especialidades que más urge completar dada su relevancia dentro del sistema sanitario público.

En cuanto al proceso de inscripción, las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 1 y el 12 de septiembre de 2025, ambos inclusive, a través del modelo oficial 790. La tasa general de derechos de examen queda fijada en 31,10 euros, excepto para quienes opten a plazas de Enfermería, cuya tasa será de 23,33 euros.

La prueba de acceso para las diferentes titulaciones tendrá lugar el sábado 24 de enero de 2026. El inicio del ejercicio está previsto para las 14 horas (hora peninsular), adelantándose dos horas frente a las convocatorias previas.

El examen podrá realizarse en Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Murcia, Albacete, Madrid, Alicante, Valencia, León, Salamanca, Valladolid, Logroño, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Santander, Oviedo, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.