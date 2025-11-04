Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Expositor de Almería en la WTM de Londres. R. I.

Almería tendrá un nuevo vuelo chárter con Varsovia en 2026

La Diputación cierra el acuerdo con TUI Poland en la feria de turismo de Londres con el objetivo de recibir más de 3.000 visitantes con esta línea

A. M.

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:25

La Diputación de Almería y 'Costa de Almería' completaron ayer una intensa primera jornada de trabajo en la World Travel Market (WTM) de Londres, reforzando ... su posicionamiento en el mercado británico, europeo e internacional. Como principal avance, según trasladó la institución, se ha cerrado una nueva conexión aérea directa desde Varsovia a Almería, a través de una operativa chárter puesta en marcha por TUI Poland.

