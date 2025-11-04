Almería tendrá un nuevo vuelo chárter con Varsovia en 2026

La Diputación de Almería y 'Costa de Almería' completaron ayer una intensa primera jornada de trabajo en la World Travel Market (WTM) de Londres, reforzando ... su posicionamiento en el mercado británico, europeo e internacional. Como principal avance, según trasladó la institución, se ha cerrado una nueva conexión aérea directa desde Varsovia a Almería, a través de una operativa chárter puesta en marcha por TUI Poland.

El vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, junto a la diputada provincial, María del Mar López, encabezaron la agenda provincial que desde primera hora de ayer incluyó reuniones estratégicas con turoperadores, aerolíneas, agencias y Online Travelling Agencies (OTA). Durante la jornada, recibieron, asimismo, la visita del consejero de Turismo, Arturo Bernal, en el expositor de 'Costa de Almería', integrado dentro del espacio de 'Turismo Andaluz'.

«Con esta nueva línea se pretende que sean más de 3.000 los pasajeros que vuelen de manera directa a Almería y que puedan conocer la magnífica oferta turística que tiene la provincia», apuntó Escobar, quien destacó que esta línea se operará con TUI Poland desde junio a octubre y que ya están a la venta los billetes. Además, valoró el diputado que !esta nueva vía aérea abre una puerta directa para que miles de viajeros polacos descubran la riqueza natural, cultural y gastronómica de nuestra provincia. Es una oportunidad extraordinaria para acercar 'Costa de Almería' a un mercado en crecimiento que demanda destinos auténticos, con clima privilegiado y experiencias singulares».

En esta primera jornada, la delegación almeriense mantuvo reuniones con agentes del sector para abordar nuevas oportunidades de conexión con otros destinos europeos, y avanzó en acciones de promoción internacional en plataformas televisivas y medios especializados de primer nivel. Además, se intensificaron los contactos con turoperadores de golf y naturaleza, dos productos clave dentro de la marca Costa de Almería.

Este miércoles, el destino turístico de la provincia regresa a una de las ferias turísticas más importantes del mundo junto con FITUR, de Madrid, y la ITB, de Berlín, con una agenda cargada de reuniones para cerrar más acuerdos beneficiosos para Almería.

La WTM es uno de los encuentros de referencia de la industria turística del mundo, y la principal cita del sector en Reino Unido, el primer emisor internacional de turismo internacional hacia la región. El pasado año congregó más de 46.000 profesionales y más de 4.000 expositores de 184 países.

'Costa de Almería' cuenta un espacio destacado dentro del andaluz, donde se están manteniendo las reuniones entre los agentes turísticos y los representantes del destino almeriense. De igual forma, dentro de las actividades de la Feria, pero fuera del recinto ferial Excel, en el espacio Christ Church Spitafields del Londres, se desarrollará mañana un evento al que asistirán unas 150 personas entre oferta andaluza y demanda británica, dirigido a profundizar en las conversaciones iniciadas en la feria para cerrar oportunidades de negocio.