Almería necesita quintuplicar su plantilla de fisioterapeutas con 600 profesionales Con 129 trabajadores en activo frente a los 740 que recomienda la OMS, la provincia evidencia una de las mayores carencias del sistema público andaluz

David Roth Almería Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:05

El Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), recordó ayer lunes, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Fisioterapia, el preocupante estado de esta categoría profesional en la sanidad pública, tanto a nivel hospitalario como en la Atención Primaria.

Según el sindicato, «se trata de un problema que viene de lejos y que CSIF sigue en su empeño de solventar para garantizar un acceso equitativo de la ciudadanía a los tratamientos fisioterapéuticos, tan necesarios en la sociedad actual». La situación de la fisioterapia en Almería sigue siendo crítica. Según los datos del SAS, la provincia cuenta actualmente con 129 fisioterapeutas, muy lejos de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que establece un ratio de un profesional por cada 1.000 habitantes. Con una población cercana a los 740.000 habitantes, Almería debería disponer de aproximadamente 740 fisioterapeutas para garantizar una atención adecuada y equitativa.

Este déficit evidencia las limitaciones en el acceso a tratamientos fisioterapéuticos, prolonga los tiempos de espera y obliga a muchos pacientes a recurrir al sector privado para recibir una atención que debería ser universal. A nivel andaluz, trabajan algo más de 1.200 fisioterapeutas, según datos del propio portal de transparencia del SAS referidos al primer trimestre de 2025. Para cumplir dicha ratio, Andalucía debería contar actualmente con más de 8.500 fisioterapeutas en su sistema público, por lo que «los datos hablan por sí mismos», ha señalado la organización sindical.

De esos 129 fisioterapeutas que desarrollan su labor en la provincia almeriense, 39 se encuentran en el Hospital Universitario Torrecárdenas, 18 de ellos están destinados en el Área de Gestión Sanitaria Norte, que abarca Atención Primaria y el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa y 29 profesionales del colectivo que hay en la Atención Primaria de Almería y 24 en la del Poniente, mientras que el Hospital Universitario del Poniente hay 19 fisioterapeutas.

CSIF ha considerado, asimismo, que la situación en la comunidad es «especialmente hiriente», después de que la propia Junta de Andalucía reconociera, en la firma del pacto por la Atención Primaria, esta carencia y se comprometiera a aumentar la plantilla de fisioterapeutas en los centros de salud de Andalucía en 570 efectivos antes del 31 de diciembre de 2024; sin embargo, según información del propio SAS, solo han sido contratados la mitad, en lo que «no es sino uno más de las decenas de incumplimientos de la Administración de Moreno Bonilla sobre el citado acuerdo», lo que ha llevado a CSIF a salir a las calles de Andalucía en señal de protesta durante los últimos meses, junto a otras organizaciones sindicales.

A juicio de la organización sindical «la displicente actitud de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, que insiste en no negociar y en solucionar los problemas de la sanidad andaluza a través de conciertos con clínicas privadas, nos hará seguir en la misma línea en próximas semanas, mientras el Ejecutivo andaluz no abra los ojos y modifique su actitud».

La cifra total de profesionales de la Fisioterapia en el sistema lleva varios años prácticamente congelada, manteniendo a esta especialidad como una de las grandes carencias del sistema público. De ese modo, la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas andaluces no pueden acceder a un servicio fisioterápico en un plazo razonable, viéndose así obligados a recurrir al sector privado, tanto en el caso de patologías agudas como crónicas.

Es por ello que CSIF entiende que «ya es hora de que el trabajo de Fisioterapia en Atención Primaria se enfoque a la prevención, la educación para la salud y la investigación, lo que requiere también de la actualización de unos protocolos actualmente obsoletos, asemejándolos a los ya existentes en otras comunidades autónomas desde hace años».