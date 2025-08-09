Almería necesita 300 familias de urgencia para acoger a menores vulnerables

Clemen Solana Almería Sábado, 9 de agosto 2025, 22:34 Comenta Compartir

Los datos sobre acogida familiar ponen la alerta de emergencia en Almería. La situación se complica para el casi medio millar de niños, niñas y adolescentes (NNA) tutelados en la provincia. De los 479 existentes este año, sólo 126 se encuentran en familias de acogida. Esta cifra contrasta con los 353 que aún están a la espera de entrar en estos núcleos. El total ofrecido por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a este diario refleja la problemática existente, que avanza cuanto mayor es la edad del menor en cuestión en situación de vulnerabilidad.

Aumento de tutelas

El número de tutelas en la provincia ha incrementado en 71 durante el último año. Según Mari Carmen González, responsable del Programa de Acogimiento Familiar de Cruz Roja en Almería, existe una entrada importante de menores respecto a 2023 en el sistema de acogida, sin precisar el porqué. Desde la organización sostienen que trabajan con 100 familias en la actualidad, pero que la necesidad precisa a otras 300 para paliar la situación en una provincia de casi 800.000 habitantes.

El desglose de las cifras ofrecidas por la Consejería indica que 10 de las acogidas se enmarcan en la modalidad 'urgente'. Esta es la que se destina a menores desde el mismo nacimiento hasta los seis años de edad. Si bien el tiempo de duración se estipula en un máximo de seis meses, puede ser menor en caso de renuncia.

La 'urgencia' supone una respuesta inmediata para que el niño en cuestión no acceda a un centro de menores. Según González, los centros no cuentan con el «referente afectivo» que otorga la familia en su proceso «integrador». «Los centros están muy bien equipados y tienen su personal, pero son turnos de trabajo», asume la responsable del programa de Cruz Roja.

El paso de NNA por centros de menores es uno de los temas de debate en el sistema de acogida. La Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía establece que no se acuerda acogimiento residencial para los menores de 13 años, salvo imposibilidad a una alternativa familiar. Sin embargo, hay 71 menores tutelados en la provincia con edades intermedias entre cero y 12 años, de los cuales 36 pertenecen al tramo de cero a seis años, según los datos de la Consejería.

El delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería, Francisco Bellido califica de «deber» que los menores estén junto a una familia de acogida, quien enseña «hábitos» de vida saludable. «Queremos que los niños encuentren una familia a pesar de que los centros de menores estén muy bien», sostiene Bellido.

Los datos de la Consejería apuntan que 27 de las 126 acogidas en la provincia se centran en la modalidad 'temporal'. A pesar de que el máximo posible se sitúa en los dos años, se intenta aplicar un tiempo inferior. Eso se debe, como incide González, a la diferencia perceptiva de los años que existe por parte de la familia de acogida y el NNA. En el proceso, se trabaja en paralelo con el núcleo de origen para que tenga la oportunidad de recuperar al menor. De no ser posible, la alternativa supone la adopción o la acogida por permanencia por la familia extensa, que incluye perfiles como abuelos y tíos.

La modalidad permanente es la que genera el mayor número de las acogidas con hasta 99 de ellas. En esta, se enmarcan los menores cuyo retorno a las familias biológicas no está previsto. Las edades superan los siete años, pero pueden ser NNA con hermanos, diversidad funcional o cualquier otra característica parecida. Esta es la única de las opciones que puede prolongarse a lo largo del tiempo, incluso más allá de la mayoría de edad, tal y como informa la responsable del programa de Cruz Roja.

Problemas con la edad

La edad es una de las causas que genera más rechazo en el sistema de acogida por parte de las familias. La responsable de acogimiento de Cruz Roja confirma que el tramo de cero a seis años es el más susceptible para ser elegido. Sin embargo, el problema radica en el rechazo a edades superiores a los ocho años. «Hay pocas familias de adopción que quieran asumir a menores con edades más altas y es una pena porque hay niños con 11 años que son unos críos todavía», añade González.

Uno de los objetivos de Cruz Roja es que la población conozca la realidad de la acogida familiar. La burocracia que requiere apenas conlleva dos meses y el seguimiento que ofrecen durante el trámite y las reuniones posteriores facilitan la ayuda. Además, el miedo a la despedida, que es uno de los temas más recurrentes que les llega a las técnicas de Cruz Roja, se suple con el equipo de profesionales de la organización, el apoyo del Servicio de Protección de Menores y la Junta de Andalucía.

El requisito para formar parte de las familias de acogida implica la «idoneidad», como señala González. Este término deriva hacia circunstancias de estabilidad laboral y emocional en el momento de la solicitud. Asimismo, los diversos tipos de familia no suponen un impedimento en el sistema. «Ponemos a los menores en el centro y buscamos una familia para ese niño que encaje con la dinámica familiar», comenta González. Y es que los métodos de trabajo con los menores y su nuevo entorno son exclusivos en función de las necesidades de ambas partes.

15 años de acogida

Una de las familias de acogida en la provincia es la de Estrella Cara. La vecina permanece, desde hace 15 años, en el sistema de acogimiento y ha realizado hasta 17 repeticiones. El motivo para comenzar supuso ayudar a otros menores con menos posibilidades que el suyo biológico. Ahora tiene tres nuevos menores a su cargo de 13 años, cuatro y uno. Aunque conoce el sistema, el miedo es algo que no pierde. «El miedo no se quita nunca, a si seré capaz, cuando esté y se vaya», añade Cara, quien reconoce el cambio que se observa en el menor una vez finalizada la acogida.

A pesar de estos sentires, Cara sostiene la «adicción» a la acogida y anima al resto de familias para combatir el «miedo» y trabajar por la solidaridad. Una de las afirmaciones que detesta se genera cuando escucha frases como «qué valiente» o «a ti no te duele». «La sociedad es cómoda y se queda en su zona de confort, pero estas ayudas te enriquecen como madre y persona», sentencia la vecina.

El mensaje que estima lanzar Mari Carmen González, responsable del Programa de Acogimiento Familiar de Cruz Roja, pasa por derribar ideas preconcebidas del sistema y abogar por la solidaridad hacia los menores. «Hay niños recién nacidos que están esperando a familias de acogida, eso no puede suceder», indica González. Asimismo, recuerda los beneficios que supone una acogida en el entono familiar como «escuela de valores» entre los miembros y apostilla: «Las familias acogedoras son familias reparadoras».