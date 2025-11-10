Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos personas mayores en un parque, en una imagen de archivo. E. P.

Almería multiplica por tres los delitos contra víctimas mayores de 65 años desde 2020

La mayoría de casos es de estafas -404-, seguidos de los hurtos -385- y robos con fuerza -135-, hechos que vulneran la débil situación de la tercera edad

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:14

Comenta

Llaman al teléfono. Les dicen ser policía nacional e informan a su próxima víctima que su hijo ha provocado un accidente matando a una persona ... y que, por ese motivo, se encontraba en la cárcel. Tras esta primera toma de contacto, volvían a llamar. Esta vez, aseguraban ser el comisario de Almería, el cual les pedía una fianza de 15.000 euros, en unos casos, y hasta 25.000 euros en otros, para poner en libertad a su hijo/a. Algunos, alegan que no disponen de esa cantidad y a los estafadores no les importa. Acceden a cualquier cantidad y, además, a recoger todas las joyas que disponen en su domicilio para que su botín sea más elevado.

