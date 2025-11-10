Almería multiplica por tres los delitos contra víctimas mayores de 65 años desde 2020

Llaman al teléfono. Les dicen ser policía nacional e informan a su próxima víctima que su hijo ha provocado un accidente matando a una persona ... y que, por ese motivo, se encontraba en la cárcel. Tras esta primera toma de contacto, volvían a llamar. Esta vez, aseguraban ser el comisario de Almería, el cual les pedía una fianza de 15.000 euros, en unos casos, y hasta 25.000 euros en otros, para poner en libertad a su hijo/a. Algunos, alegan que no disponen de esa cantidad y a los estafadores no les importa. Acceden a cualquier cantidad y, además, a recoger todas las joyas que disponen en su domicilio para que su botín sea más elevado.

Este caso, enfocado a octogenarios de la capital, es uno de tantos que han ido llegando a la Comisaría Provincial de Almería en el último lustro y que ha puesto de relieve que los amigos de lo ajeno han enfocado sus métodos en engañar al colectivo de la tercera edad aprovechándose así de su vulnerabilidad.

Según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en toda la geografía almeriense se contabilizaron 1.286 delitos contra el patrimonio sobre personas mayores de 65 años durante 2024. Esta cifra marca una tendencia preocupante, ya que en todo 2020 hubo 436 robos y hurtos contra este colectivo especialmente vulnerable con consecuencias directas en su salud e integridad física y moral.

En 2021, escaló a 625 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico mientras que en 2022 se incrementó hasta 790 casos y 980 en 2023.

La mayoría de los delitos ocurridos a cierre de 2024 son estafas, con 409, que agravan su precaria situación económica. Le siguen los hurtos, es decir, sustracciones al descuido como robos de carteras del bolso, 385; los daños (150), los robos con fuerza en las cosas (viviendas) y los robos con violencia, que generan la mayor victimización, ascienden a 221.

De enero a junio de 2025, según los últimos datos oficiales que expone el Ministerio del Interior, refleja que en la provincia se han cometido 3.446 hurtos –sin especificar los rangos de edad de víctimas afectadas–, un 14,3% más que el año anterior ya que en la misma fecha de 2024, se notificaron 3.016. En el primer semestre 2025 se produjo un robo a un nonagenario en Oria bajo amenazas con un mechero en forma de pistola. En este caso, la Guardia Civil detuvo a una persona por el robo con violencia después de que le inmovilizaran en el interior de su domicilio con la falsa arma de fuego, mientras un segundo le habría sustraído 2.000 euros en efectivo.

También habrían alertado de casos de robo aplicando la técnica del 'abrazo cariñoso' en Aguadulce o Garrucha. Las presuntas autoras se encargaban de quitar relojes o joyas de valor acercándose a personas de unos 70 años bajo la excusa de pedir una dirección, hacer un ofrecimiento e incluso simulando un saludo confundido.

Preocupan también las estafas informáticas que han crecido en el último lustro en este colectivo tan vulnerable. En 2024, la cifra de afectados asciende a 374 mientras que a cierre de 2020 se registraron 78 víctimas.

Las mujeres, vulnerables

Este informe, que sitúa a los delitos contra el patrimonio como la categoría que acumula alrededor de tres cuartas partes del conjunto de la criminalidad conocida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, registra 1.809.484 casos en todo el país en 2024, mientras que en 2023 fueron 1.846.821. En especial, los hurtos, robos con fuerza y daños, son las infracciones penales con más hechos anotados. A continuación, con mucha menos incidencia, se encuentran las tipologías penales cometidas contra las personas, y entre ellas, los malos tratos en el ámbito familiar y lesiones.

De las víctimas mayores de 65 años en los delitos contra el patrimonio, 751 fueron hombres mientras que 534 fueron mujeres. En el caso de los hurtos, 201 féminas han sido víctimas de los 'cacos' y varones, 184. Sobre los robos con violencia en la vía pública, 58 mujeres de la tercera edad han sido víctimas y, por el otro lado, 38 varones. Lo mismo ocurre con los robos con violencia e intimidación, Interior suma 132 víctimas de las que 73 fueron mujeres y 59 hombres.

En lo que respecta a las estafas, la situación es al contrario. Los hombres son los más vulnerables. El informe de Sistema Estadístico de Criminalidad de la rama de Grande-Marlaska apunta a que 409 personas cayeron en las redes de los estafadores durante 2024 y, de ellos, 260 fueron hombres y 148 mujeres. Respecto a las estafas informáticas; del global -349-, la estadística recoge a, 247 varones víctimas a través de internet mientras que del lado femenino las denuncias ascendieron a 131.