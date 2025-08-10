Almería tiene algunos de los mejores camping de Andalucía Cinco emplazamientos de la provincia se han colado entre los 25 de mayor calidad según un estudio

David Roth Almería Domingo, 10 de agosto 2025, 21:43 Comenta Compartir

El turismo masivo está más que en entredicho actualmente. El impacto medioambiental, las molestas borracheras, aglomeraciones y los altos precios de los hoteles en los epicentros turísticos, sumado a los efectos sociales de la covid, han impulsado que cada vez más se valoren más las escapadas a la naturaleza. Esto ha provocado la proliferación de campings en zonas rurales y costeras, o el crecimiento de aquellos que ya se encontraban abiertos, y que los visitantes eligen como opción para viajar con la familia y amigos.

De la mano del creciente interés de este mercado turístico, surgen también estudios como el que ha realizado SW Demoscopia, en el que se ha revelado que varios campings de la provincia de Almería se encuentran entre los mejores valorados de Andalucía. Este ranking, que se elabora anualmente, evalúa diversos aspectos como la calidad de las instalaciones, la limpieza y los servicios ofrecidos, proporcionando una herramienta valiosa tanto para turistas como para administraciones locales y autonómicas. De este modo, estos son los mejores campings de Almería, según SW Demoscopia.

Los Escullos

El camping Los Escullos, situado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, se ha ganado la segunda posición en el ranking general de Andalucía con una destacada puntuación de 87,9. Este camping es conocido por su entorno natural impresionante y la variedad de actividades al aire libre que ofrece, incluyendo senderismo y deportes acuáticos. Los usuarios han valorado altamente la calidad y limpieza de sus instalaciones, así como la atención al cliente.

Cabo de Gata

En novena posición del ranking, segundo entre las opciones almerienses, se sitúa el camping Cabo de Gata, con una puntuación de 81,4. Ubicado en el corazón del parque natural, este camping ofrece un entorno tranquilo y una excelente ubicación para explorar el parque. Los usuarios han valorado la limpieza y las modernas instalaciones.

Los Gallardos

El camping Los Gallardos, situado en el mismo municipio con el que comparte nombre, ha obtenido la duodécima posición con una puntuación de 77,7. Este camping combina la belleza del paisaje almeriense con instalaciones bien mantenidas, siendo ideal para aquellos que buscan desconectar y disfrutar de la naturaleza. Los usuarios han elogiado las instalaciones y la relación calidad-precio.

Tau

En la decimosexta posición del ranking se encuentra el camping Tau, ubicado en San José, con una puntuación de 76,4. Este camping es perfecto para los amantes del mar y la naturaleza, ofreciendo proximidad a playas vírgenes y un ambiente familiar. La amabilidad del personal y la calidad de las instalaciones han sido puntos destacados por los visitantes.

Mar Azul

En la decimoséptima del ranking encontramos el camping Mar Azul, ubicado en Balerma, con una puntuación de 75,6. Este camping ofrece una experiencia única frente al mar, destacándose por su tranquilidad y las comodidades que brinda a las familias. Los visitantes han apreciado especialmente la limpieza y la calidad de los servicios.

El ranking de SW Demoscopia se ha elaborado a partir de 1.250 encuestas realizadas entre el 6 de mayo y el 30 de junio de 2024. Las encuestas se llevaron a cabo tanto por teléfono como online, con una muestra representativa de campistas que han visitado Andalucía. Estos fueron evaluados en función de varias variables, incluyendo la capacidad, el tamaño y las condiciones de las parcelas, las instalaciones, y la calidad del servicio al cliente.

De los 25 campings evaluados en el ranking, las provincias más representadas son Cádiz, con seis, Almería, con cinco, y Granada, con cuatro.

SW Demoscopia es una empresa española cuya plantilla la conforman politólogos, sociólogos, estadísticos, economistas y profesionales de diferentes ámbitos formados en distintas universidades del país. Su propósito es el del análisis electoral, la evaluación de las políticas y servicios públicos, y el estudio de la satisfacción de clientes y usuarios y a todos aquellos estudios sociales y de mercado que por su complejidad requieran de un equipo profesional interdisciplinar y de un intenso trabajo de campo.

El camping ha experimentado un aumento en su popularidad en los últimos años, especialmente tras la pandemia de la covid. Esta tendencia puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, el camping permite a las personas conectarse con la naturaleza, ofreciendo una forma de escapar del ajetreo y el bullicio de la vida urbana. En segundo lugar, el camping puede ser una opción de vacaciones más asequible, lo que lo hace accesible para un amplio rango de usuarios. Finalmente, en el contexto de la pandemia, el camping proporcionó una opción de vacaciones que permitía el distanciamiento social, lo cual propició su descubrimiento para muchas personas.