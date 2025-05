David Roth Almería Viernes, 2 de mayo 2025, 23:15 Comenta Compartir

Con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que se conmemora cada 2 de mayo, la psicóloga sanitaria especializada en terapia cognitivo-conductual, ansiedad, autoestima, trauma y trastornos de apego, desgrana a IDEAL ALMERÍA todo acerca de esta problemática. Desde su consulta en Psico Almería, atiende de forma habitual a menores que han sufrido acoso escolar, así como a sus familias y también, en ocasiones, a los propios agresores.

–¿Qué es el acoso escolar desde el punto de vista psicológico? ¿Qué factores intervienen y cómo se entiende actualmente este fenómeno?

–Desde la psicología entendemos el acoso escolar como una forma de violencia entre iguales que se repite en el tiempo. Tradicionalmente se analizaba el perfil del acosador y del acosado, pero hoy sabemos que se trata de un fenómeno grupal y social. Es decir, también intervienen los testigos, que al no actuar, refuerzan indirectamente esa dinámica de poder. El agresor, muchas veces, recibe un refuerzo positivo porque no se le sanciona, lo que le da una falsa sensación de control. Y la víctima, por su parte, puede llegar a interiorizar esa violencia a través de emociones como la humillación, la vergüenza o la ira.

–¿Cree que durante mucho tiempo se ha quitado importancia a este problema por el hecho de que se da entre niños?

–Sí, sin duda. Ha estado muy normalizado bajo expresiones como «cosas de niños». A día de hoy, todavía hay centros educativos e incluso profesionales que restan importancia a los insultos o amenazas, sin tener en cuenta el daño que pueden causar. Y no solo en la víctima, sino también en los testigos y, finalmente, en los propios agresores, que desarrollan patrones de conducta que después trabajamos en consulta. Es un error grave no intervenir a tiempo.

–¿Qué señales pueden alertar a padres, docentes o compañeros de que un niño está sufriendo acoso escolar?

–Existen tres grandes grupos de señales. En primer lugar, las psicológicas: síntomas ansiosos o depresivos, baja autoestima, alteraciones del sueño (ya sea insomnio o hipersomnia), somatizaciones como dolores de cabeza o estómago, e incluso pensamientos autolíticos en casos graves. Luego están las señales sociales: aislamiento, rechazo a salir o relacionarse, permanecer en casa sin querer contactar con sus amistades. Y por último, las académicas: descenso en el rendimiento, pérdida de motivación, dificultades de atención o concentración, y una sensación de desesperanza respecto al colegio.

–¿Existe un perfil común tanto para las víctimas como para quienes ejercen el acoso?

– No hay un perfil único, pero sí ciertos factores que aumentan la vulnerabilidad. Las víctimas suelen tener un estatus más bajo dentro del grupo, pueden ser más tímidas o introvertidas, con dificultades para poner límites o defenderse. Físicamente pueden destacar por ser más pequeños, tener gafas, sobrepeso o cualquier otra diferencia. También son más vulnerables quienes pertenecen a minorías étnicas, religiosas, de orientación sexual o identidad de género diversa. Lo mismo ocurre con los niños con alteraciones del neurodesarrollo. Cualquier diferencia puede ser usada como excusa para ejercer violencia.

–¿Qué papel juegan las redes sociales y el ciberacoso en la actualidad?

–Un papel muy importante. Las redes sociales han amplificado el impacto del acoso, dando lugar al ciberbullying. Muchas veces los acosadores se sienten protegidos tras una pantalla, y se fomenta una dinámica de grupo en la que nadie asume responsabilidad. Ya no se trata solo de Instagram o TikTok; también WhatsApp o plataformas menos visibles pueden ser canales de acoso. Y todo esto ocurre con frecuencia sin supervisión adulta. El acceso libre a dispositivos móviles sin orientación ha contribuido a una pérdida de valores y límites.

–¿Ha notado un aumento de casos en los últimos años?

–Lo que sí he notado es un aumento de niños que piden ayuda directamente. Puede que haya más conciencia sobre la importancia de intervenir o puede que los casos realmente estén creciendo. En cualquier caso, en consulta vemos cómo los menores verbalizan el problema y los padres están más dispuestos a acudir a profesionales. Eso es un avance.

–¿Considera que las nuevas generaciones están más deshumanizadas?

Un poco, sí. Los valores que antes se inculcaban con más constancia, como la empatía, el respeto o la solidaridad, hoy se están perdiendo. La vida acelerada de los adultos, con muchas obligaciones, ha relegado la educación emocional a un segundo plano. Muchos niños crecen con libertad total en el uso de redes sociales y sin un acompañamiento adecuado. Esto les expone y les desconecta del daño que pueden causar con sus acciones.

–¿Qué pueden hacer los centros escolares y las familias para prevenir el acoso?

–Los centros deben tener programas de prevención realistas, escuchar al alumnado, educar en valores como la tolerancia y la empatía, enseñar resolución de conflictos y estrategias de afrontamiento emocional. No basta con actuar cuando el problema ya está muy avanzado. Y el personal docente también debe recibir formación. En casa, los padres deben fomentar el respeto, educar en habilidades sociales y emocionales, y, sobre todo, dar ejemplo. Los hijos aprenden observando, así que es vital ser modelos de conducta positiva.

– ¿En Almería se dan más casos que en otros lugares?

–No he trabajado en otras provincias como para realizar una comparativa personal, pero, según los artículos que leo y las investigaciones de psicología, pues sí, Almería es uno de los lugares que se da más el acoso escolar. En mi experiencia en consulta, esto se refleja claramente. Especialmente en colectivos vulnerables como los menores con diversidad funcional, niños migrantes o de etnia gitana. Son perfiles que, por razones culturales o sociales, tienen más riesgo de ser excluidos o atacados. No contamos con estudios oficiales a nivel provincial, pero la percepción profesional y clínica es muy clara.

– ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a quienes sufren acoso escolar y a quienes lo presencian?

–A las víctimas, hay que recordarles que no están solas. Aunque alguien no las escuche, deben seguir buscando ayuda porque siempre hay alguien dispuesto a actuar. No deben callar ni afrontar esto en solitario. A quienes presencian el acoso, que se atrevan a actuar. Si no lo hacen, sentirán impotencia, culpa o miedo, y también desarrollarán consecuencias emocionales negativas. Todos tenemos una responsabilidad.