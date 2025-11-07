Almería, lugar ciberseguro: estos municipios concentran la mayoría de los dispositivos 'comprometidos'

Almería es una provincia cibersegura. Así reflejan los datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que dicen que solo el 5,98% de las direcciones ... IP vulnerables detectadas en la Andalucía pertenecen a Almería, muy por debajo de provincias como Sevilla o Málaga. En total, 39.862 dispositivos fueron detectados con algún tipo de vulnerabilidad en 2024, dentro de un contexto andaluz de 666.901 equipos comprometidos, lo que representa el 15% del total nacional.

En la distribución provincial, la ciudad de Almería concentra el 26% de los dispositivos comprometidos, seguida de Albox (10,34%), Roquetas de Mar (8,08%) y El Ejido (7,65%). En el lado opuesto destacan Aguadulce y Cuevas del Almanzora, con apenas un 1,85%. Entre las amenazas más habituales en la provincia figuran los sistemas vulnerables, las redes botnet, el malware y los intentos de intrusión, aunque los niveles de incidencia son moderados en comparación con otras zonas de Andalucía.

Impulso a la ciberseguridad

En este contexto, el impulso a la ciberseguridad se refleja en la financiación y digitalización empresarial. En la provincia, el programa Kit Digital cuenta con 9.857 agentes digitalizadores. Más de 11.300 ayudas han sido concedidas en la provincia, por un valor superior a 43 millones de euros. En paralelo, el Kit Consulting cuenta con 31 empresas asesoras en Almería, 13 de ellas especializadas en ciberseguridad, y el Bono Conectividad lo ofrecen 256 compañías locales.

El refuerzo de las infraestructuras digitales también contribuye a esta situación de ventaja tecnológica. La cobertura de fibra óptica (FTTH) alcanza el 91,93%, el 5G global llega al 92,72% y el 4G roza el 99,85%, cifras que sitúan a Almería entre las provincias mejor conectadas del país.

Aumento de los incidentes en Andalucía

Aunque Almería mantiene unos niveles bajos de vulnerabilidad, el conjunto de Andalucía experimenta un notable aumento en los ciberataques. Según el informe sobre el Estado de la Ciberseguridad en la Junta de Andalucía, elaborado por la Agencia Digital de Andalucía (ADA), el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) ha gestionado 9.781 incidentes de ciberseguridad hasta septiembre de 2025, frente a los 7.861 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 24%.

En total, el servicio ha atendido 10.752 ciberincidentes hasta finales de octubre, con una media de 1.087 al mes, y la previsión es que se supere el récord de 11.200 incidentes de 2024. La Junta ha desplegado ya su sistema de protección de equipos finales (EDR) en más de 141.000 servidores y terminales, y su Oficina de Apoyo a la Ciberseguridad ha gestionado 180 casos en lo que va de año, además de promover 40 acciones formativas con 6.500 participantes.

Más inversión y una estrategia regional

Precisamente, la Junta ha anunciado un incremento del 61% en el presupuesto destinado a ciberseguridad para 2026, que alcanzará los 21 millones de euros. Con una red digital avanzada, un tejido empresarial cada vez más protegido y unos índices de vulnerabilidad reducidos, Almería puede considerarse una provincia cibersegura.

Los datos reflejan un territorio que avanza en digitalización de manera equilibrada, con infraestructuras modernas, apoyo institucional y una sociedad cada vez más consciente de la importancia de proteger su identidad y sus datos en la red.

La combinación de baja exposición, programas de apoyo y una inversión pública en aumento sitúan a Almería en una posición destacada dentro del mapa digital andaluz, como ejemplo de provincia conectada, preparada y comprometida con la seguridad tecnológica.