'Almería has no limits', un «abrazo colectivo» para celebrar el logro

Según informó el Ayuntamiento de Almería a través de un comunicado, la designación de capital para 2019 generará alrededor de unos 300 eventos para poner a la ciudad bajo el foco mediático. Aunque estos serán casi en su totalidad de carácter gastronómico, el Consistorio almeriense ha previsto ya que este reconocimiento empape de manera transversal toda la agenda municipal de acontecimientos.

El primer evento no tardará mucho en llegar. Será el próximo viernes, día 26, en la Plaza Vieja. Su nombre será 'Almería 2019 has no limits' y su entrada será gratuita. Para el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, esta celebración cuyo plato principal es el espectáculo musical casi homónimo, 'Música has no limits, servirá como un «abrazo colectivo» entre los almerienses, pues cree que han conseguido protagonizar de nuevo «un momento histórico», dijo.

«Merece la pena celebrarlo y por eso queremos emplazar a todos los vecinos, de la ciudad y de toda la provincia, a que nos acompañen el viernes, 26 de octubre, en una fiesta abierta en la que habrá música y también se hablará de gastronomía», apuntó el primer edil.

Un producto cada mes

Los eventos que traerá aparejada la designación de Almería como capital culinaria del año que viene están en su mayoría por perfilar. Parte de lo que hay previsto figura en el dossier que la candidatura presentó al comité organizador y que ha sido secreto hasta el mismo día de ayer.

Según explicó el primer edil, las acciones se irán dando a conocer en los próximos tres meses, periodo temporal que queda hasta la toma del testigo que deja León. Por lo pronto, cada mes del año de 2019 se va a dedicar a una temática determinada, que va desde los productos más representativos, a las recetas o elaboraciones más típicas teniendo en cuenta la temporada.

El tomate raf, los dulces o platos de Navidad o Semana Santa, la huerta, el pescado o las tapas... serán objeto de reflexión y culto en el programa de actividades.