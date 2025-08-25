Almería libra su 'batalla' más colorida con 30.000 claveles La tradicional Batalla de Flores tuvo lugar en su nuevo emplazamiento, la avenida Federico García Lorca, debido a las obras del Paseo

David Roth Almería Lunes, 25 de agosto 2025, 21:08 Comenta Compartir

Es uno de los momentos más esperados de la Feria de Almería, la Batalla de Flores, que este año se ha escrito con una narrativa enraizada en las tradiciones de la ciudad, convirtiendo las calles de Almería en un río de colores, música y memoria compartida.

De esta manera, seis de las doce carrozas respiraron el aroma local, decoradas respectivamente con motivos alusivos a la Alcazaba, el Faro, la Caseta de Feria, el deseado abanico diseñado por Mar Gregorio, el Sol de Villalán y un elemento tan característico como la Peineta. A su vez, las carrozas que abrieron y cerraron el desfile pusieron en valor la indumentaria tradicional almeriense de finales del siglo XVIII, recordando quiénes somos y de dónde venimos. Y, otra tradición que atesora 120 años de historia en la ciudad, los gigantes y cabezudos, divirtieron a la infancia y a los mayores.

El nuevo recorrido, como consecuencia de las obras del Paseo (desde el Anfiteatro de la Rambla, girando por calle Gregorio Marañón y regreso por Altamira), estuvo arropado por almerienses y turistas de todas las edades, que recibieron con alegría una lluvia de unos 30.000 claveles rojos y blancos, diez mil más que en 2024.

La Batalla de Flores de Almería comenzó a las 19.30 horas, desde el Anfiteatro de la Rambla, con la charanga que alegró la Feria de Almería, seguida del primer pasacalles y un cortejo de 600 personas, pertenecientes a escuelas de danza que forman parte de Indanza, las cuales aportaron una cuidada estética al desfile organizado por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería.

Uno de los momentos más celebrados fue la presencia de la primera de las dos carrozas que rescataron la indumentaria tradicional almeriense. Protagonizada por la Agrupación Folclórica Alcazaba, mostró las características de la vestimenta de nuestros antepasados, la misma que se explicará en el certamen el próximo miércoles, y tuvo como telón de fondo la Alcazaba. La carroza que cerró el desfile, diseñada con el costumbrismo de la Peineta, trasladó a los vecinos de la asociación Villa Carmen, también con la indumentaria tradicional.

A las tradiciones locales se sumaron las costumbres y cultura de otros pueblos gracias a los ocho grupos folclóricos que hoy y mañana participan en el XL Festival Internacional Ciudad de Almería. Los bailes y música procedentes de Hungría, Angola, Ecuador, Montenegro, Madrid, Guatemala, Polonia y, por supuesto, Almería, a través del grupo municipal Virgen del Mar, brillaron con luz propia durante el recorrido, acompasados con el ritmo de los aplausos del público.

Las tradiciones convivieron con la modernidad, visualizada en las otras seis carrozas, de corte infantil, que dieron rienda suelta a la imaginación con personajes de cuento, animales fantásticos y formas que arrancaron las sonrisas de los más pequeños. Desde la adorada Campanilla y el intrépido Peter Pan, hasta Lilo y Stitch, junto a la magia de Harry Potter, Encanto, las Princesas de Disney, y para los 'gamers', Super Mario Bros.

A su vez, los tres espectáculos teatrales deslumbraron a su paso por las abarrotadas calles. Las simpáticas flores de ciudad portadas por actores con zancos, los personajes de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y los hinchables que trasladaron al público a las creaciones más reconocibles de la filmografía infantil permitieron disfrutar con el talento de las tres compañías teatrales de la cultura de calle.

Fue una Batalla de Flores que supo conjugar la memoria con la ilusión, y las tradiciones con la modernidad, repartiendo alegría y el deseo de disfrutar de la Feria de Almería.