Almería y La Legión sellan un vínculo «indisoluble» La unidad militar del Ejército de Tierra recibe el Escudo de Oro de la Ciudad en el XXX Aniversario de su llegada a la provincia con un homenaje emotivo y cercano

A. M. Almería Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

En junio de 1995 entraron, para quedarse, los primeros legionarios en Almería. El nacimiento de la Brigada de La Legión Rey Alfonso XIII supuso un antes y un después para la provincia y para la ciudad, que ayer conmemoró las tres décadas de compromiso, colaboración y servicio que esta unidad militar del Ejército de Tierra Español ha brindado desde entonces hasta la actualidad ganándose el respeto y la profunda admiración de los almerienses.

En un acto sencillo, cercano y emotivo celebrado en la Plaza de la Constitución ante la presencia de multitud de vecinos y visitantes, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, hizo entrega del Escudo de Oro de la Ciudad de Almería a La Legión. Una distinción que fue recibida por el general jefe de la Brigada de la Legión, José Agustín Carreras, ante la presencia del general jefe de la División 'Castillejos', Luis Francisco Cepeda, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, la Corporación municipal, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, además de diputados, senadores y representantes de la sociedad civil, judicial y militar de la provincia.

La alcaldesa felicitó «el compromiso, consciente y voluntario» de los legionarios «de servir a los demás y entregarse a su país». «La Legión es un ejemplo de lo que hoy día son las Fuerzas Armadas españolas: un colectivo apreciado y respetado, en permanente disponibilidad, centrado en la búsqueda de la excelencia y formado en los más altos estándares de exigencia», aseguró.

Además, Vázquez agradeció a La Legión que lleven «el nombre de Almería en las operaciones de enorme complejidad en las que ha estado presente y siempre ha dado sobradas muestras de determinación en defensa de la paz, de la seguridad y de la protección de los más vulnerables». Desde ayer, Almería y La Legión sellaron un vínculo indisoluble, «que nos enaltece y emociona».

Por su parte, el general jefe de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión, José Agustín Carreras, valoró que esta distinción «enorgullece profundamente a todas las damas y caballeros legionarios y constituye una inmensa alegría, un honor y un privilegio para toda esta unidad militar».

«Treinta años de presencia legionaria en esta noble tierra que han conformado una historia compartida, hecha de respeto y admiración mutua, colaboración constante y afecto sincero. Almería no ha sido solo nuestro destino, ha sido y es nuestro hogar en el que hemos encontrado una comunidad, unos conciudadanos que han querido acoger y valorar el espíritu legionario, con sus tradiciones, con su entrega y con su vocación de servicio», dijo ante los presentes.

La Plaza Vieja acogió el acto «emotivo y cercano». R. I.

Así, aseguró que para La Legión «este reconocimiento es algo más que valorar una trayectoria ya que simboliza una alianza que mira al futuro con esperanza y con la certeza de que seguiremos caminando juntos como hasta ahora, con el corazón abierto y la voluntad firme» y agradeció a Almería «por hacernos parte de vuestra historia».

Previo a la imposición del Escudo de Oro, la Brigada Rey Alfonso XIII, II de la Legión ha desfilado por el Centro Histórico de la ciudad. La representación de la fuerza de la Legión estuvo compuesta por el Piquete de Honores del Tercio D. Juan de Austria 3º de la Legión, que estuvo formado por la Escuadra de Gastadores, la Banda de Guerra y la Sección de Honores. Les acompañó la Unidad de Música de la Brigada de la Legión y los Guiones de la Brigada de la Legión.

En torno a las 19.00 horas, la unidad militar llegó a la Fuente de los Peces, en el Parque Nicolás Salmerón, desde donde, aproximadamente un cuarto de hora después, iniciaron el desfile, por calle Real, Jovellanos, Marín y Plaza de la Constitución.

Una vez en la Plaza más noble de la ciudad se realizó el solemne Homenaje a la Bandera de España y se rindió honores a los que dieron su vida por nuestro país.

La Legión organiza actividades para unirse con la sociedad civil

Para hoy, sábado, la Brigada de la Legión conmemorará el 105º aniversario de la Legión, con un acto donde formarán las unidades legionarias en el patio de armas de la Base Álvarez de Sotomayor en Viator a partir de las 12:00 horas.

Además, se han programado diferentes actividades para estrechar lazos con la ciudadanía, como una visita a la sala museística; exposición de materiales y medios tácticos y exhibición de escuadras de gastadores y retreta militar a cargo de la Banda de Guerra.