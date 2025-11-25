Almería será una 'isla meteorológica' esta semana

La noche del pasado 22 de noviembre ha sido, hasta el momento, la de más bajas temperaturas del otoño. Aunque ya se nota el fresco ... propio de la época y ese calor que nos ha acompañado hasta bien entrado noviembre ya parece habernos dicho adiós hasta el año que viene, la predicción del tiempo hecha por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta semana deja claro que Almería seguirá viviendo en una 'isla meteorológica'.

Esto es así porque a nuestra provincia no le afectará ese temporal generalizado que marca el inicio de esta semana de finales de noviembre en España. Pese a que notamos cómo han bajado las temperaturas, el termómetro se ha desplomado mucho más en el resto del país. Mientras un frente atlántico barre Galicia, Cantabria, el País Vasco y parte del noreste peninsular con lluvias intensas, viento fuerte y acumulaciones de nieve en cotas bajas, el sureste se mantiene al margen.

Es cierto que el otoño ya se ha instalado en la provincia, con temperaturas más propias de esta estación y más bajas de lo que eran hasta hace una semana, pero para estos días se prevé estabilidad, sol y solo una variación térmica moderada. El frente que ha dejado el lunes precipitaciones significativas en el norte peninsular se extenderá hacia el sur de forma debilitada.

La nieve será protagonista en la mitad norte, con cotas que bajarán hasta los 1.200 metros y, en Pirineos, incluso hasta los 700. También se esperan heladas nocturnas en buena parte del interior del país, especialmente entre el martes y el jueves. En contraste, el Mediterráneo ha superado puntualmente los 20 grados este lunes antes del descenso previsto a mitad de semana.

En Canarias, la calima complica la visibilidad y empeora la calidad del aire, con polvo en suspensión especialmente intenso en Fuerteventura y Lanzarote.

Almería: viento pasajero y cielos limpios

Aunque la provincia ha tenido avisos por viento en Poniente y en la capital rachas de hasta 80 km/h al inicio de la semana, el resto se presenta notablemente estable. Las mínimas oscilarán entre los 9 y 13 grados, mientras que las máximas lo harán entre 18 y 21 grados.

Pese al descenso generalizado en España, Almería mantendrá valores suaves, incluso cuando el interior peninsular baje de los 10 grados durante el día. Respecto a la probabilidad de precipitaciones será prácticamente cero durante toda la semana, salvo un discreto 25 % el domingo, asociado a nubosidad alta y la posible llegada muy debilitada de un frente.

A partir del martes dominarán los vientos del norte (20–25 km/h), lo que dejará una sensación térmica más baja y de cara al fin de semana, volverán los vientos del sur y sureste, más suaves, favoreciendo la recuperación térmica.

Aunque el bajón térmico que se produjo la semana pasada ha hecho sacar la ropa de abrigo a los almerienses, y ya se puede hablar de un otoño en toda regla en la provincia, el pronóstico meteorológico habla de suavidad y estabilidad en todos los indicadores.

Recuperación térmica para el fin de semana

Según la Aemet, el sábado y domingo se espera una tendencia a la recuperación térmica, con subida progresiva de las máximas y un ambiente más templado. Podría aumentar la nubosidad, especialmente el domingo, pero las lluvias, de producirse, serían débiles y muy aisladas.