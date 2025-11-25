Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pronóstico de la Aemet para la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025.

Almería será una 'isla meteorológica' esta semana

Mientras el norte peninsular lidia con lluvias persistentes, nieve y avisos por viento, la provincia afronta una semana tranquila, sin precipitaciones y con temperaturas frescas

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

La noche del pasado 22 de noviembre ha sido, hasta el momento, la de más bajas temperaturas del otoño. Aunque ya se nota el fresco ... propio de la época y ese calor que nos ha acompañado hasta bien entrado noviembre ya parece habernos dicho adiós hasta el año que viene, la predicción del tiempo hecha por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta semana deja claro que Almería seguirá viviendo en una 'isla meteorológica'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  2. 2 10 millones de euros para construir los sueños de la futura ciudad de Vícar
  3. 3 Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas
  4. 4 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  5. 5 El PP elige a José Antonio García como presidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Denuncian el bloqueo del PP al uso de Centro de Usos Múltiples de Matagorda
  7. 7 El Ejido celebra las II Jornadas Eracis destacando el avance y el impacto de la estrategia en el municipio
  8. 8 Marcha silenciosa, encendido de velas y talleres por el 25N en Roquetas
  9. 9 IU Roquetas exige al PP local que se pronuncie ante el «escándalo» de la Diputación
  10. 10 Roquetas renueva el convenio con la Cámara de Comercio para fomentar el desarrollo empresarial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería será una 'isla meteorológica' esta semana

Almería será una &#039;isla meteorológica&#039; esta semana