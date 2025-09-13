Almería inicia el curso con tareas pendientes

El Paseo es una de las obras municipales más relevantes pero no la única en marcha o a punto de arrancar en la capital

La ciudad de Almería encara un final de año clave desde el punto de vista de la gestión municipal. Sin duda, la remodelación del Paseo de Almería es la obra que más incertidumbre despierta entre la ciudadanía por su repercusión en una de las principales vías no solo de la capital sino de toda de la provincia, punto de encuentro y reunión en las fiestas navideñas, para cuando ya se aleja la posibilidad de que la actuación esté finalizada aunque el Ayuntamiento de Almería ha anunciado que se va a instalar iluminación festiva.

Sin embargo no es este el único punto de la ciudad que empieza el nuevo curso en proceso de transformación. En marcha o con la previsión de iniciarse se cuentan decenas de proyectos. Actuaciones que se reparten a lo largo y ancho del término capitalino y que van desde el urbanismo hasta la cultura pasando por un tema tan crucial para la ciudadanía en la actualidad como es la vivienda.

Acciones que conviven, además, con la macroactuación llamada a transformar de manera radical la ciudad: la segunda fase del soterramiento de las vías del ferrocarril, financiada entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería y que se encuentra en pleno desarrollo.

Urbanismo

Un nuevo plan general y más viviendas protegidas

En materia urbanística, una de las tareas más relevantes en las que está inmerso el Ayuntamiento de Almería es la redacción del nuevoPlan General de Ordenación Municipal (PGOM). Recién comenzado el mes de septiembre –el día 6, concretamente– la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprobó la licitación del contrato para la redacción del avance de este documento que vendrá a sustituir al PGOU aún vigente, que data de 1998. El contrato cuenta con una inversión de más de 625.000 euros para la elaboración del Documento Inicial Estratégico (Documento Ambiental Estratégico – DAE), el Diagnóstico previo y el Plan de Participación Ciudadana y consulta pública.

Entre los retos del nuevo Plan, se encuentra la llegada de la Alta Velocidad a Almería, la integración ferroviaria en el Corredor Mediterráneo, la creación de nuevos suelos logísticos e industriales y la adaptación a criterios de sostenibilidad, accesibilidad e innovación, indicó en la presentación de esta aprobación la alcaldesa, María del Mar Vázquez.

También depende de la Gerencia de Urbanismo la edificación de viviendas de protección oficial (VPO). El equipo de gobierno ha sacado pecho en distintas ocasiones sobre que, según prevé, serán 600 y no 300 las residencias que la Empresa Municipal Almería XXI pondrá a disposición de los almerienses en los próximos años.

El último cuatrimestre del año arranca con las obras de la promoción de 72 VPO en la Vega de Acá y la iniciativa aprobada para edificar un centenar de pisos para jóvenes. Para ello, Almería XXI y el Colegio de Arquitectos han lanzado un concurso de ideas este mismo mes de septiembre.

Además, en el último pleno de agosto el Ayuntamiento de Almería aprobó una modificación presupuestaria de 1,3 millones para la reparación de 60 viviendas de titularidad municipal en el barrio de los Almendros.

Casco Histórico

Un ambicioso plan para poner en valor el barrio antiguo

El Plan Estratégico del Conjunto Histórico de Almería debería estar concluido en los próximos meses después de que en abril se firmase el contrato para su redacción a la empresa ganadora del concurso de ideas. El proyecto 'Dos corazones' de Desarrollo de Proyectos Nheo, S. L. cuenta con más de 230.000 euros y seis meses para la redacción de este plan llamado a poner en valor el Casco Histórico de Almería.

También en esta zona de la ciudad se pretende actualizar el parque Nicolás Salmerón, incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural y uno de los pulmones verdes de Almería. En junio se presentó por parte del Consistorio el proyecto con las bases de la intervención prevista en este parque, que cuenta con el respaldado de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y contempla 17 actuaciones clave para reactivar su papel como eje verde y urbano del Centro Histórico.

En el entorno de la Alcazaba, por su parte, entre otras cuestiones, está todavía pendiente el derribo de las últimas viviendas de la calle Hércules, tal y como está contemplado en el plan para remodelar la zona que da acceso al conjunto monumental más visitado de la provincia.

Pescadería

El Patio sigue en obras mientras el barrio avanza

La rehabilitación del edificio El Patio de Pescadería es una de las actuaciones que más quebraderos de cabeza ha dado al Ayuntamiento desde que un derrumbe obligó a su evacuación en enero de 2017. De acuerdo a los plazos iniciales dados de unos ocho meses, la obra debería estar ya finalizada. Sin embargo, todavía se desconoce cuándo concluirá. Mientras tanto, la remodelación de este entorno prosigue.

Además, este mes de agosto salió a licitación por cerca de 250.000 euros la intervención para reurbanizar y adecuar paisajísticamente el entorno de los Torreones de la muralla medieval, en el barrio de Pescadería. Esta acción, que forma parte del programa de regeneración urbana impulsado por la Junta de Andalucía, junto a la rehabilitación de El Patio y de las viviendas municipales de la calle Estrella Polar, incluye los 1.300 metros cuadrados que comprenden las calles Estrella Polar, Torreones y avenida del Mar.

En el mismo barrio, el Ayuntamiento continuará con la adecuación del antiguo Colegio Virgen del Socorro. Tras finalizar la primera fase de su rehabilitación, se aprobó en agosto la contratación de la redacción del proyecto de la segunda fase, que finalizaría la rehabilitación total del inmueble.

Reformado y a la espera de uso empieza el curso el antiguo Cine Katiuska. Diseñado por el arquitecto Trinidad Cuartara, data de 1904. Una vez dotado de mobiliario y contenido aspira a convertirse en un nuevo foco de encuentro para los vecinos del Centro Histórico y de los barrios de Pescadería y La Chanca pero también del resto de la ciudad.

Cultura

Nuevos y más modernos espacios museísticos

En materia cultural, también se trabaja actualmente en reformar y ampliar los espacios museísticos de la capital. Un estudio sobre el estado de la galería tras incendiarse una caja eléctrica en el inmueble en el que se encuentra su acceso ha obligado a este espacio a permanecer cerrado durante todo el verano. Un cierre que está coincidiendo con actuaciones de mejora destinadas a garantizar la seguridad. Entre las novedades que se incluirán se encuentra la posibilidad de realizar el recorrido subterráneo a través de realidad virtual.

Cerró al público en julio también la Casa del Cine, otro de los museos dependientes del Ayuntamiento de Almería. En este caso, la clausura temporal viene motivada por obras de ampliación del espacio museístico. Además, se dotarán las instalaciones del material necesario para convertirse en centro de producción y creación cinematográfica.

En marzo comenzó otra transformación, la del Preventorio para acoger el centro artístico Ecocultura en el Museo de Arte de Almería. Con un plazo de 12 meses y más de 3 millones de presupuesto, el histórico inmueble que acogió hasta principios de año la Alcaldía se reinventará como un museo autosostenible, pionero en Andalucía.

Pendiente de licitación de las obras quedó al inicio de este verano el Toreón de San Miguel deCabo de Gata. Abandonado durante décadas tras dejar de servir como base a la Guardia Civil, el proyecto por fin consiguió salir adelante tras años de marañas burocráticas. El fin es convertirlo en una oficina de turismo, con sala de exposiciones y mirador.

Zonas turísticas

Entre el Zapillo y Cabo de Gata

Los barrios del extrarradio de la capital también tienen proyectos a la vista. Al menos, así lo planea el Ayuntamiento de Almería. Las instalaciones deportivas están entre las principales demandas vecinales y, de acuerdo a los planes anunciados, el objetivo es realizarlas. En mayo se presentó a los vecinos el proyecto para las instalaciones polideportivas de Costacabana y, antes, en abril, se aprobó contratar la redacción de otro espacio deportivo en El Toyo. Proyectos, ambos, que deberían dar algún paso más antes de que finalice el año.

En El Toyo, de otro lado, se invertirán cerca de 100.000 euros para dotar de acceso wifi a algunas de las zonas claves para el turismo, como el campo de golf, el Palacio de Congresos o la Plaza del Mar. Además, se va a trabajar en la mejora e la carretera que une este barrio con Cuevas de los Medina. Licitado por Diputación, se destinarán 340.000 euros para reparar 4 kilómetros.

Continuando por la línea costa de la capital, ya se trabaja para dar un cambio de relevancia en los servicios que reciben los vecinos de la Almadraba de Monteleva, en Cabo de Gata. El Consistorio adjudicó en agosto la redacción del proyecto para implantar la red de saneamiento en esta barriada por más de 91.000 euros y con tres meses de plazo. Este suministro esencial está, por tanto, en los deberes del nuevo curso municipal.

Y en materia turística, aunque ya está en manos de la empresa concesionaria, los almerienses están a la espera de conocer más detalles sobre el futuro del chalet de La Marina, en el Paseo Marítimo Carmen de Burgos, que se va a convertir en un espacio de restauración sin precedentes aunque poco se conoce de ideas y plazos desde que se firmó el convenio con la empresa Akala para asumir su gestión y reforma.