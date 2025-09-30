Almería inicia el curso con siete titulaciones más de FP en los «sectores más demandados» El delegado de Educación visita a los alumnos del curso de Desarrollo de Aplicaciones en lenguaje Python, que por primera vez se imparte en el IES Al-Ándalus

Almería Martes, 30 de septiembre 2025, 14:48

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso Martínez, ha visitado este martes en Almería el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Al-Ándalus, donde ha informado a los medios de comunicación de que «la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha autorizado para el curso 2025-26 la implantación de un nuevo Curso de Especialización de Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Paython que ya está en funcionamiento en este centro de la capital, donde un total de 520 estudiantes están cursando estudios de Formación Profesional».

Alonso ha destacado durante su intervención «la apuesta de la Junta de Andalucía por los estudios de FP en la provincia de Almería, donde este curso 25-26 se implantan siete nuevas titulaciones en nuestros centros educativos». Una novedosa oferta que, tal y como ha señalado el titular de la administración educativa provincial, tiene como objetivo principal «reforzar los sectores profesionales más demandados y con alta empleabilidad».

Así, según han indicado desde Educación en un comunicado este martes, la Consejería ha aprobado cinco nuevas autorizaciones de ciclos de Grado Medio: Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas en el IES Cura Valera (Huércal-Overa), Elaboración de Productos Alimenticios en el IES Villa de Vícar (La Gangosa), Cocina y Gastronomía en el IES Villavieja (Berja), Emergencias Sanitarias en el IES Albaida (Almería) y Fabricación de Productos Cerámicos en el IES Juan Rubio Ortiz (Macael).

También se ha ofertado por primera vez el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica en el Instituto Jaroso (Cuevas de Almanzora) y se ha autorizado el aumento de grupo para el Curso de Especialización de Grado Superior en Ciberseguridad en el Instituto Celia Viñas (Almería) y, como novedad, ha indicado el delegado de la Junta, se oferta por primera vez este Curso de especialización de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python en el instituto Al-Ándalus, que ha conocido «de primera mano» el delegado.

Finalmente, Francisco Alonso ha subrayado «el creciente interés de los almerienses por las enseñanzas de FP que cuentan ya con más de 19.000 estudiantes en Almería y que arrancan este curso 2025-26 con 26.580 plazas de nuevo ingreso lo que supone un incremento del 68% en seis años».

Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional oferta por primera vez este curso académico 2025-26 el Curso de Especialización de Desarrollo de Aplicaciones en lenguaje Python en el IES Ál-Andalus de Almería para aquellos estudiantes de FP Interesados en aprender a crear aplicaciones en lenguaje de programación de alto nivel.

Las ocupaciones y puestos de trabajo a los que se puede acceder una vez cursados estos estudios son, entre otras, programadores en lenguaje Python, desarrolladores de aplicaciones en Python, verificadores y depuradores de códigos, desarrolladores web o programadores DevOps (desarrollo de operaciones).

Además, una vez finalizado este Curso de Especialización, los estudiantes tendrán la opción de cursar estudios superiores de FP tales como Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red o Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, entre otros muchos.