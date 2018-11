En una desapacible jornada de domingo, alrededor de un millar de personas ha clamado contra la violencia de género. Lo ha hecho en una manifestación, convocada en todas las capitales españolas, que ha recorrido el Paseo de Almería de punta a cabo. Con lemas como 'No estamos todas, faltan las asesinadas' o 'el machismo es terrorismo', personas de todas las edades y condición han querido trasladar una vez más su repulsa a una realidad que no remite. No obstante, en lo que va de año han sido asesinadas un total de 44 mujeres en España a cargo de las que un día fueron sus parejas.

Fue a estas víctimas y a nadie más a quien se ha homenajeado en una movilización que había sido convocada a las 12 de la mañana. Desde entonces y segmentada por colectivos tanto feministas como políticos o sindicales, una columna humana ha ido bajando la arteria almeriense entonando proclamas o mostrando pancartas o carteles que incidían tanto en las víctimas como en la principal causa de que estas existan: la desigualdad entre hombres y mujeres. A pesar de que el movimiento feminista ha tenido una visibilidad inimaginada este año, lo cierto es que los principales problemas que están detrás de estos asesinatos aún no se han resuelto. Para Carmen, por ejemplo, o Juan Pablo, es la educación la clave para que se alcance la tan ansiada «igualdad real». Esta, lejos de ser un slogan publicitario es una «necesidad» imperiosa para esta vecina de Almería. Ella forma parte de la Plataforma Feminista, el colectivo convocante y el que ha encabezado la manifestación esta mañana.

Carmen está convencida de que actos como los de esta mañana o el '8M' son fundamentales porque de no celebrarse no se oiría la voz feminista. «Es imprescindible que salgamos a la calle porque si no, no se nos oye», ha explicado, convencida en la importancia de derribar mitos: «Nosotras no queremos ni más ni menos que ocupar el sitio que como mujeres nos pertenece en la sociedad», ha añadido. Y no se equivoca al hacer pedagogía pues a la revolución feminista de este año, como se le ha venido a llamar, le ha salido a hacer frente su particular «reacción», según piensa Juan Pablo, un comprometido padre de un niño y una niña. Este almeriense cree que la lucha se libra sobre todo en los colegios, en los institutos y en definitiva entre los más jóvenes. «Somos todos responsables en tratar de que este mensaje reaccionario que está apareciendo en muchas orbes no cale entre las nuevas generaciones», ha señalado este vecino de Roquetas de Mar, que ve una oportunidad siempre y cuando la educación en igualdad sea una cuestión de Estado.

El delegado del Gobierno andaluz en Almería, José María Martín, ha acudido a la marcha con sus dos hijos consciente de lo importante que es la educación temprana, la «prevención», en esta larga batalla. Martín ha incidido en la importancia que su Administración le otorga a este hecho pero que a pesar de los avances hay custiones que le dicen que son todavía muchas las mujeres que sufren en distintas esferas esta desigualdad y violencia. «Es por eso que hay que lucharlo desde la base, pues el día que seamos conscientes de que hombres y mujeres somos iguales habremos dado un paso definitivo para la erradicación de la violencia de género». Esta cree que es la «clave» para lograr la «igualdad real» entre sexos.

Alrededor de las 13 horas el grueso de la manifestación ha arribado a la plaza de las Velas, donde se ha leído un manifiesto en el que se insta a los gobiernos a invertir de verdad en la lucha contra esta «lacra» social que ahoga a la mitad de la ciudadanía sin que pese al paso del tiempo esté suponiendo una toma de medidas firmes para acabar con la violencia contra la mujer.