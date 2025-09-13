Nerea Escámez Almería Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:52 Comenta Compartir

Una reyerta entre clanes en Puente del Río con un joven muerto. Su presunto autor, en busca y captura. La Guardia Civil de Almería advierte, en relación a este crimen, que los implicados son grupos con antecedentes por distintos hechos delictivos –narcotráfico y petaqueo–. En Macael, una agresión sexual a una vecina en julio aterrorizó al pueblo. La autora intelectual, con antecedentes por temas de drogas, ya en prisión, y el presunto autor, identificado y en busca y captura. En la costa almeriense, las narcolanchas y garrafas de gasolina continúan apareciendo en primera línea de playa mientras la Benemérita actúa para frenar este fenómeno.

Por todo ello, José María Zalvide, comandante de la Guardia Civil de Almería, que recientemente ha coodirigido en la UNED un seminario sobre 'Nuevas perspectivas en la lucha contra el narcotráfico', atiende a IDEAL sobre la situación que vive la provincia.

–El presunto autor del crimen de José, en Puente del Río, señaló a su nieto, menor, como responsable del crimen...

–Todo eso se está investigando. Lo único que desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería se quiere transmitir es que la actuación policial continúa su curso en el marco de los procedimientos judiciales abiertos, así como se han adoptado medidas preventivas para identificar cualquier conato que pueda producirse, para cuya identificación, la colaboración ciudadana es fundamental.

–Se pidió, entre ellos, el alcalde, un refuerzo de la guardia civil en la ciudad...

–Se solicitó y se atendió en el marco de la Junta Local de Seguridad desarrollada. Hay presencia y seguridad por y para los vecinos de Adra por parte de Guardia Civil y Policía Local de la localidad. Ahí, tenemos a dos familias peleadas entre sí que dada su proximidad y el hecho acontecido deberá adoptar medidas de vecindad para que el odio no continúe extendiéndose. La propia población de Puente del Río está clamando para que no se estigmatice a todo el municipio, lo cual, es totalmente comprensible.

–También tenemos las quejas de Macael sobre el refuerzo de agentes para velar por la seguridad ciudadana.

–Especialmente, en el caso de la agresión sexual de Macael, quiero reiterar el llamamiento a la calma, evidentemente se ha cometido un delito, hechos completamente rechazables, pero también se ha producido la detención. Este delito no supone un deterioro de la seguridad pública, es un hecho aislado, que se ha producido entre personas que ya se conocían por motivos personales, no en el marco de una actuación de la que pudiera verse afectada otra población.

–Con todo este tipo de acontecimientos, ¿cree que Almería podría repetir lo que ocurrió en Torre Pacheco?

–No disponemos de todos los detalles de lo acontecido en Torre Pacheco, pero, por desgracia sí tenemos los antecedentes del estallido en El Ejido en el 2.000. Por eso, y dado el alto volumen de población que proviene del extranjero, la cual según algunos datos supera el tercio de los residentes, en una provincia con más de 100 nacionalidades es necesario estar muy pendientes de cualquier incidente que ocurra para dar una respuesta rápida y que pueda calmar los ánimos. En Macael, para la concentración de rechazo y apoyo a la víctima, se movilizaron Grupos de Reserva de la Guardia Civil de Sevilla, para el control y seguimiento en caso de que algún grupo pretendiera utilizar dicha concentración para generar altercados, sin que fueran detectados. En Almería no se aprecia una conflictividad entre grupos sociales, de hecho, hay interacción social en los centros de trabajo, enseñanza, ocio, entre personas de distintas nacionalidades y orígenes. Lo importante es no distorsionar los hechos y atender las informaciones facilitadas por los canales oficiales.

–¿Las redes son un problema?

–Sí y no, es decir, aunque ayudan a movilizar a la gente, a comunicarse entre las personas, y a expresar opiniones distintas, en ciertas ocasiones, sobre todo en los casos mediáticos, pueden provocar confusión y transmitir información no veraz o sesgada, ya que todo el mundo puede publicar sin que contraste o verifique lo que expone en la red. Por eso es importante, que se haga caso a lo que transmiten tanto los medios de comunicación convencionales como a los distintos organismos públicos. Las redes no son el problema, el problema seríael uso con intenciones de alarmar

–Y, por otro lado, tenemos el petaqueo, que no es un caso aislado. Este negocio ha ganado presencia en el litoral almeriense en los últimos años.

–En nuestra opinión, denominarlo negocio es una forma de blanquearlo, dado que estas actividades ilegales de suministro clandestino y altamente peligroso de gasolina, sin seguir las condiciones de seguridad establecidas, genera un gran volumen de beneficio para gasolineras, empresas de ventas de motores y embarcaciones, empresas de alquiler de furgonetas y muchos otros ámbitos, a la vez que para las personas que con mayor asiduidad se están dedicando a esta actividad. Por otro lado, la interconexión supone que esta clase de actividades, que no son exclusivas de la costa almeriense, van a continuar produciéndose mientras continúe el interés económico para las organizaciones criminales.

–¿Les resulta rentable?

–Ahora mismo esta actividad logística es rentable tanto para la persona que suministra el combustible –figura clave– como a la organización a la que sirve. No hay que olvidar que, en principio, la compra de combustible no es una actividad delictiva, siempre que se realice en las condiciones legales y no vaya asociada a facilitar las actividades delincuenciales de una organización criminal. Esto mismo sucede con la compra o alquiler de vehículos. Ya son muchos los procedimientos judiciales que están en marcha en la provincia por el delito de riesgo (348 CP) para las personas, por lo que supone estos traslados de grandes cantidades de gasolina por tierra –cerca de colegios o gasolineras– como por mar, ante el riesgo medioambiental, especialmente en el Parque Natural del Cabo de Gata.

–¿Cómo lucha la Guardia Civil desde la primera línea contra este negocio y las mafias?

–Primero, tenemos una importante labor preventiva de las patrullas de seguridad ciudadana, Tráfico, Servicio Marítimo, SIVE, la Unidad Aérea de Helicópteros, Drones, así como de los integrantes del resto de especialidades en labores de investigación (Seprona, Fiscal y Fronteras y Policía Judicial). La adquisición y venta, transporte, importación y exportación de combustible, se encuentra regulada y se desarrolla con afectación a muchos ámbitos, por lo que se trata de dinamizar y coordinar la actuación de otras administraciones.

–¿Está la Guardia Civil capacitada para poner un alto a las mafias?

–Sí, claro. Gracias al Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar tenemos refuerzos en medios materiales y humanos. Cabe recalcar que, para luchar contra el narcotráfico y sus actividades auxiliares, como puede ser el suministro de combustible, además de las medidas preventivas ya comentadas, también existen medidas de investigación policial, también hay que ser conscientes de que los resultados no se alcanzan de un día para otro. Nuestra actuación se enmarca dentro de las funciones de Policía Judicial, y como tal debemos de investigar atendiendo al marco legal existente, y en múltiples ocasiones, estas medidas de investigación necesitan la intervención de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal.

–Las operaciones son más lentas pero hay mayor cifra de detenidos, decomisos...

–Sí, lo que tratamos es lograr la desarticulación total de la organización porque detener a una persona con el maletero lleno de garrafas puede ejecutarse en cualquier momento, pero nuestro fin es desarticular las organizaciones criminales, y, para eso, son necesarias investigaciones complejas, para atacar a la estructura económica y logística de las mismas. En lo que va de año son más de 40.000 litros de gasolina los intervenidos y más de 100 embarcaciones de diferentes tipos, lo cual, afecta a la capacidad de las organizaciones para poder sustentar su actividad criminal.

–¿Cómo es posible que una narcolancha esté tres días fondeada en Cabo de Gata y no le pase nada?

–Insistimos en que la denominación de narcolanchas confunde a la ciudadanía, algunos piensan que están cargadas de droga. Son embarcaciones ilegales, al ser fabricadas sin las habilitaciones de las certificaciones oficiales y que se dedican a realizar traslados de gasolina, inmigrantes y, en ocasiones muy puntuales, droga. Cuando permanecen cerca de la costa, suele ser por la imposibilidad de navegar por el estado del mar o por la necesidad de apoyo logístico. Pero, en ese momento, por lo único que se puede proceder contra ellas es por un delito de contrabando al ser un género prohibido. Ante esta situación la Guardia Civil, utiliza tanto medios terrestres, aéreos y marítimos, para perseguir estas actividades, teniendo presente el riesgo que supone en un entorno como el mar con condiciones adversas de navegabilidad.

–¿Y qué sanciones reciben?

–Existe un elenco de normativa que puede serle aplicada, no solo a la propia embarcación de alta velocidad, sino también a cualquier embarcación, persona o vehículo que les pueda prestar apoyo, desde normativa de uso de espacios protegidos hasta normativa en materia de contrabando, transporte de mercancías, seguridad marítima, medioambiental, etcétera.

–Pero la gente se pregunta por qué llegan a primera línea de playa sin ningún problema.

–Es que en el mar no es una finca cerrada. No hay una barrera física que les impida llegar. El bloqueo permanente de todo el mar territorial es imposible. La Guardia Civil detecta, a través del SIVE o por patrullas, no solo la presencia de estas embarcaciones de alta velocidad sino de cualquier otro elemento. Almería dispone de más de 200 kilómetros de costa, algunas de ellas, de complejo control.

–¿La Guardia Civil afronta alguna dificultad en la lucha contra las mafias en Almería?

–Diría que la mayor dificultad es vincular una actividad legal como es la compra combustible, con la organización criminal. Esa vinculación es la que nos permite iniciar investigaciones complejas, tendentes a su desarticulación.

–La estadística anual de drogas revela que el decomiso de hachís ha bajado respecto al año anterior, ¿son útiles los planes antidrogas?

–Claro que son útiles. Estos planes nos han supuesto un refuerzo material y personal así como una priorización e impulso de nuestras operaciones a la lucha contra el narcotráfico, lo que ha supuesto el desvío de las rutas de tráfico de hachís.

–¿Que las cifras hayan bajado indica que las mafias se llevan la droga desde Almería hacia otras rutas?

–No podemos aportar una hipótesis totalmente acreditada. Las organizaciones criminales eligen las rutas según sus propios intereses, por ejemplo, la presión policial en una zona o conflictos armados en países que normalmente usen para pasar la droga. También, las dificultades logísticas como supuso la consideración de género prohibido de las embarcaciones de alta velocidad en España, les hacen modificar las rutas de entrada de la droga. No debe olvidarse que la finalidad de las organizaciones es vender sustancias estupefacientes y llegar hasta el consumidor usando las vías aéreas, terrestres o marítimas.

–AUGC denunció recientemente ante Inspección de Trabajo a la Comandancia por la «gestión irregular» del traslado de combustible. ¿Se ha dado una solución a ese problema?

–En cuanto a esa cuestión, ya existían protocolos de actuación para que una empresa recogiera y tratara el combustible, permitiendo la normativa el traslado bajo ciertas condiciones y, en caso de emergencia por los riesgos para la ciudadanía, de combustible en garrafas. No obstante, se están mejorando los protocolos preventivos de actuación, habiéndose evaluado los riesgos y medidas preventivas por el órgano de Prevención de Riesgos Laborales de la Guardia Civil, estableciendo las medidas preventivas necesarias y mejorando el apoyo de empresas ajenas para la gestión del combustible aprehendido.