Almería incrementa el número de empresas casi cinco puntos en los últimos cuatro años

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya, presidió ayer el acto del Día de la Empresa Andaluza 2025, ... un reconocimiento público a las empresas de Almería por su aportación al desarrollo económico, el empleo y la cohesión social. Un acto organizado por la Junta de Andalucía en el que también participó el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, y representantes de empresas y organizaciones empresariales.

Aránzazu Martín destacó que «las empresas son piezas esenciales en una economía de mercado como la actual y desde la Junta de Andalucía reconocemos su función de motor socioeconómico y valoramos el esfuerzo de quienes ponen en práctica, con determinación y trabajo, nuevas ideas para la consecución de objetivos que redundan en el bienestar común. Por eso, la defensa y promoción de las empresas andaluzas constituyen una prioridad en el Gobierno de Juanma Moreno».

La delegada del Gobierno valoró también el aumento del número de autónomos en Almería en un 0,15% respecto al mes de agosto y un 0,7% interanual, alcanzando 63.267 personas trabajadoras por cuenta propia, así como el incremento del número de empresas almerienses entre 2021 y 2024 en un 4,6%, hasta alcanzar 30.650 empresas inscritas en la Seguridad Social.

«Desde la Junta de Andalucía seguimos apoyando este crecimiento con medidas concretas, como los incentivos para el inicio de actividad y cuota cero para nuevos autónomos, ayudas a la contratación estable, programas de prácticas en empresas y formación profesional para el empleo, que mejora la competitividad y cubre las necesidades de personal cualificado. Todas estas acciones comparten un mismo objetivo: favorecer el desarrollo empresarial, generar oportunidades y reforzar el futuro económico de Almería y de Andalucía», señaló.

Sobre los reconocimientos por este Día de la Empresa Andaluza, ha añadido que «rendimos homenaje al tejido empresarial almeriense, ejemplo de los valores que definen a Andalucía: la innovación, el compromiso social y la sostenibilidad».

Al Día de la Empresa Andaluza han asistido más de medio centenar de representantes de empresas almerienses y de organizaciones empresariales como la Confederación de Empresarios de la Provincia de Almería (Asempal); la Cámara de Comercio de Almería; la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (FAECTA); la Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería (AJE); y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL).

Asimismo, han participado tres empresas que han expuesto sus proyectos, valores y experiencias en representación del tejido productivo almeriense, a las cuales la delegada del Gobierno y el delegado de Empleo han entregado un reconocimiento, destacando «los valores que ostentan, como el espíritu emprendedor, el esfuerzo, el conocimiento, la responsabilidad social, la calidad, el trabajo en equipo, la innovación, las raíces y la visión de futuro».

Se trata de 'El arte del buen vivir', una cooperativa que ofrece servicios de acompañamiento consciente al final de la vida y durante el proceso de duelo, así como formaciones para que empresas y profesionales desarrollen habilidades como la empatía, la comunicación consciente y la gestión emocional en el entorno laboral; Gipdron S. L., una startup dedicada a los servicios integrales de drones, con especialización en mapeo, teledetección y tratamientos aéreos para el sector agrícola y ganadero que cuenta con un equipo especializado en la agricultura de precisión y nuevas tecnologías; y Yuuki Ceramics, una empresa artesanal que elabora macetas exclusivas para bonsai decoradas con diseños de la cultura japonesa y creaciones que han sido premiadas en Japón.

Crecimiento empresarial almeriense

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha destacado «la gran aportación de las empresas a la economía y el empleo como elementos de cohesión social» así como los valores de «fuerza, esfuerzo, trabajo, visión y valentía, el corazón que hace latir a nuestra economía y a nuestra tierra». Para Amós García, «el ADN de un empresario es el de un solucionador de problemas, un visionario. Cuando el mundo ve obstáculos, el empresario ve oportunidades; cuando otros ven incertidumbre, ve la posibilidad de construir algo nuevo. Ese espíritu es el que nos ha traído hasta aquí, el de la necesidad de brindaros un reconocimiento y el que os llevará más lejos, porque hoy no tenéis techo y tenéis espacio para volar alto».

El responsable provincial de Empleo ha resaltado el trabajo del Gobierno andaluz para «generar estabilidad, seguridad y confianza, que ha permitido consolidar a Andalucía como la comunidad autónoma con el entorno más favorable de España para emprender, según el informe del Plan General de Emprendimiento 2021-2027». Asimismo, ha puesto de manifiesto la evolución positiva del número de empresas en la provincia, que ha concentrado el 10,5% de las nuevas empresas creadas en Andalucía en septiembre de 2025.

«Almería impulsa su crecimiento gracias al esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 96% del tejido productivo. Desde la más pequeña a la más grande, todos tienen su valía, porque detrás de todas hay esfuerzo, dedicación, sacrificio e ilusión por nuevos proyectos. Y es ahí donde la administración queremos estar a vuestro lado» ha manifestado Amós García.

El delegado territorial también ha resaltado que «Almería no solo crece, sino que además innova» en un contexto en el que «la sostenibilidad no es una opción, es una necesidad y una oportunidad de negocio que puede llevar a Almería a liderar la transición hacia una economía más verde, con el acompañamiento de la administración en este camino». En este sentido, ha mencionado «la gran apuesta de la Junta de Andalucía por la economía circular, un modelo que permite recursos y crear nuevas oportunidades de negocio. Almería, con su sector agrícola, tiene un potencial inmenso en este ámbito».

En la misma línea se ha referido a los retos de la transformación digital y la atracción y retención del talento: «Desde la Junta invertimos en el futuro de los jóvenes y en la formación continua de nuestros trabajadores. Almería ha demostrado capacidad para retener talento, y tenemos que seguir por ese camino, aportando cualificación a las personas desempleadas y actualizando los conocimientos de las personas trabajadoras en activo para cubrir las necesidades de las empresas, pero también dando a los autónomos la oportunidad de formarse en competencias clave para el éxito de sus negocios. Estas y otras medidas que despliega la Junta de Andalucía, como los incentivos a autónomos o al empleo estable se amplifican en un círculo virtuoso para maximizar sus efectos positivos en el empleo y las empresas».

Finalmente, Amós García ha recordado que «los grandes proyectos no se construyen sin caídas» y que «detrás de cada éxito hay un camino lleno de desafíos», señalando la necesidad de tener una visión a largo plazo y capacidad de adaptación a los cambios. Ha animando a los empresarios y empresarias a «no limitarse a crecer, sino aspirar a dejar un legado, porque su empresa no es sólo un negocio, es un proyecto de vida que genera riqueza, empleo y valor para toda la sociedad» y ha subrayado la importancia del trabajo en equipo y de valorar «el talento de cada una de las personas que forma la empresa, invirtiendo en el equipo y construyendo un proyecto que sea de todos».