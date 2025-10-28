Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Celebración del Día de la Empresa Andaluza en la sede de la Junta de Andalucía en Almería. R. I.

Almería incrementa el número de empresas casi cinco puntos en los últimos cuatro años

'El arte del buen vivir', Gipdron y Yuuki Ceramics exponen sus proyectos, valores y experiencias en el Día de la Empresa Andaluza

R. I.

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 23:02

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya, presidió ayer el acto del Día de la Empresa Andaluza 2025, ... un reconocimiento público a las empresas de Almería por su aportación al desarrollo económico, el empleo y la cohesión social. Un acto organizado por la Junta de Andalucía en el que también participó el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, y representantes de empresas y organizaciones empresariales.

