Almería hará un sendero cicloturista y peatonal hasta la Almadraba de Monteleva El objetivo general de los proyectos es «adecuar y mejorar los actuales caminos y senderos para su uso como vía ciclista y peatonal»

El Ayuntamiento de Almería ha proyectado tres actuaciones consecutivas, que contempla una inversión global de más de 1,48 millones de euros, para crear una gran vía cicloturista y peatonal de más de 17 kilómetros que conectará la capital con el límite del término municipal en la Almadraba de Monteleva.

Con estas intervenciones, el Consistorio busca «vertebrar los núcleos costeros hacia Levante» y consolidar un itinerario litoral continuo que una Costacabana, Retamar, Torregarcía, Cabo de Gata y la propia Almadraba de Monteleva, mediante tres tramos del sendero GR-92 y del antiguo camino de Cabo de Gata que darán continuidad a los itinerarios existentes.

Según consta en la documentación, el objetivo general de los proyectos es «adecuar y mejorar los actuales caminos y senderos para su uso como vía ciclista y peatonal».

El primer tramo, con un presupuesto base de licitación de 784.254 euros y una longitud total de 7.092 metros, enlaza el final del paseo marítimo de Costacabana con la ermita de Torregarcía y atraviesa Retamar y El Toyo.

El proyecto describe cuatro subtramos. El primero comienza junto al paseo marítimo de Costacabana, con un pavimento de tierra deteriorado y zonas invadidas por matorral y arena, mientras que el segundo, situado en el Camino del Pueblo, prevé reorganizar el bordillo y las jardineras y retirar algunas palmeras para dar continuidad al carril bici.

El tercero discurre por el paseo marítimo de Retamar y el cuarto enlaza con la ermita de Torregarcía a través de la reposición de vallas de madera y la consolidación del firme.

El segundo proyecto, con un presupuesto base de 468.379 euros y una longitud de 6.178 metros, prolonga el recorrido hasta el núcleo de Cabo de Gata dentro del Parque Natural y mantiene el trazado original del GR-92 sin aumentar su anchura. La intervención «garantiza la integración paisajística y el respeto a las condiciones ambientales del entorno».

El tramo se divide en dos partes. La primera se extiende desde la ermita hasta Rambla Morales, donde existen zonas invadidas por arenas, mientras que la segunda continúa desde la rambla hasta Cabo de Gata, con la reposición de la valla perimetral deteriorada y el nivelado del terreno para permitir el paso a pie y en bicicleta.

La tercera actuación, con un presupuesto base de 228.535 euros, completa el eje litoral con 3.800 metros de trazado sobre un camino municipal en tierra, de unos 3,5 metros de ancho medio, que actualmente presenta baches y zonas arenosas.

El documento técnico señala que esta intervención «responde a una demanda vecinal» impulsada mediante una recogida de firmas para disponer de un itinerario seguro entre ambos núcleos. El proyecto contempla la mejora del firme, la instalación de señalización y mobiliario urbano y la integración paisajística del recorrido dentro del entorno natural.