Almería fulmina récords con un verano líder en viajeros y datos desde enero superiores a 2019 En lo que va de 2025, la provincia ha recibido 50.534 turistas más que el año prepandémico, y suma hasta el mes de agosto un total de 1,2 millones de visitantes

M. C. Callejón Almería Domingo, 19 de octubre 2025, 22:50

El turismo está registrando cifras históricas en la provincia de Almería en lo que va de año. Este verano, de junio a agosto, que son los últimos datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revelan que han visitado la geografía almeriense un total de 727.272 personas frente a las 660.240 que llegaron a pasar sus vacaciones en 2024, lo que supone un incremento del 10,2% y un total de 7.905 turistas diarios.

Este dato, muy relevante, lo es aún más en la comparativa con el turismo que Almería registró en 2019, que es el ejercicio que se toma de referencia en las comparativas económicas recientes por ser el último de crecimiento antes de la llegada de la pandemia de la covid que paralizó cualquier actividad y que ha costado varias anualidades recuperar. Ese año, el total de viajeros que arribó al destino 'Costa de Almería' atraídos por sus playas pero, también, por su oferta de interior, fue de 693.563. El incremento de turistas, por tanto, ha sido del 4,9% entre ambos periodos.

El análisis de los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera de este organismo estatal sobre el comportamiento turístico durante el resto de 2025 también sonríe a la provincia de Almería. De seguir la tendencia de los ocho primeros meses del ejercicio, podría hablarse del mejor año de su historia.

De hecho, en 2019 fueron 1,1 millones las personas que llegaron a este rincón del Sureste español, una cifra que casi se igualó el año pasado, si bien, se quedó a 11.530 viajeros de superarla.

De enero a agosto, sin embargo, la ascendente llegada de turistas ha alcanzado la inigualable, hasta el momento, cantidad de 1.157.992 visitantes, que suponen 50.534 más en números absolutos que los 1.107.458 que había registrado la provincia en el mismo periodo de 2019 y un incremento del 4,6%.

Respecto a la procedencia, de los 727.272 visitantes llegados este verano, el 82,6% residía en España (un total de 600.964) frente a los 126.308 extranjeros, que suman el restante 17,4%, mientras que, en 2019, los nacionales que viajaron hasta la provincia supusieron el 79% del total (547.813) frente al 21% de los procedentes de otros países (un total de 145.750).

¿Y cuánto tiempo permanecen los visitantes durante sus vacaciones en la provincia de Almería? El señalado incremento de turistas en el verano de 2019 no se corresponde con el de 2025 en este aspecto. De hecho, existe una diferencia entre ambos de -2,7%, fruto de las 2.728.530 pernoctaciones del estío prepandémico frente a las 2.655.944 de este.

Durante este tiempo, ha aumentado el total de noches de hotel disfrutadas por los llegados a 'Costa de Almería' residentes en España, mientras que ha descendido el de los extranjeros. En concreto, los turistas españoles han realizado en el trimestre estival de 2025 un total de 2,1 millones de pernoctaciones frente a las 1,98 millones de 2019. En cuanto a los extranjeros, los números de este verano se han elevado a 0,58 millones frente a los 0,75 millones del verano precovid. Además, la media de noches en 2019 fue de 3,9 y, en 2025, de 3,7.