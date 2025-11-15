Almería en fiestas: 103 pueblos, un mismo latido
La publicación recorre el calendario de la provincia, desde romerías y Moros y Cristianos hasta grandes festivales, con el Día de la Provincia como cita central
Almería
Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:19
La provincia de Almería presume de un mapa festivo tan diverso como su geografía: 103 municipios que celebran su carácter abierto con patronos, ferias, recreaciones ... históricas y romerías que hilvanan el año entero. Este especial reúne en 96 páginas una guía clara y cercana para disfrutar de ese patrimonio vivo, desde la costa a la sierra, con datos, contexto y fotografías que invitan a salir a la calle y compartir.
La música pone banda sonora al calendario: de los escenarios veraniegos y citas internacionales a los ciclos clásicos y el pulso de las bandas locales. Entre los hitos, Cooltural Fest, The Juergas Rock, Puro Latino o el veterano Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez-Blanco conviven con verbenas, pasacalles y coros que pasan de generación en generación.
Este número coincide con el Día de la Provincia, instituido en 1998 y celebrado este año hoy, domingo 16 de noviembre, en Balanegra, el municipio más joven. La jornada incluye el acto institucional y las Medallas de la Provincia 2025: Juan y Medio (Oro), RVFV (Cultura), Sheila Hernández Torres (Social), Agrobío (Agricultura) y Cooperación 2005 (Deporte). Una cita que reivindica identidad, cohesión y orgullo compartido.
IDEAL agradece el apoyo de instituciones y empresas que han hecho posible este suplemento, así como el trabajo de peñas, hermandades, asociaciones y ayuntamientos que sostienen el latido festivo de la provincia durante todo el año. La invitación queda hecha: descubre, celebra y guarda este anuario en PDF como guía de viaje emocional por las fiestas de Almería. Lee y comparte el suplento digital completo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión