Almería en fiestas: 103 pueblos, un mismo latido

La provincia de Almería presume de un mapa festivo tan diverso como su geografía: 103 municipios que celebran su carácter abierto con patronos, ferias, recreaciones ... históricas y romerías que hilvanan el año entero. Este especial reúne en 96 páginas una guía clara y cercana para disfrutar de ese patrimonio vivo, desde la costa a la sierra, con datos, contexto y fotografías que invitan a salir a la calle y compartir.

La música pone banda sonora al calendario: de los escenarios veraniegos y citas internacionales a los ciclos clásicos y el pulso de las bandas locales. Entre los hitos, Cooltural Fest, The Juergas Rock, Puro Latino o el veterano Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez-Blanco conviven con verbenas, pasacalles y coros que pasan de generación en generación.

Este número coincide con el Día de la Provincia, instituido en 1998 y celebrado este año hoy, domingo 16 de noviembre, en Balanegra, el municipio más joven. La jornada incluye el acto institucional y las Medallas de la Provincia 2025: Juan y Medio (Oro), RVFV (Cultura), Sheila Hernández Torres (Social), Agrobío (Agricultura) y Cooperación 2005 (Deporte). Una cita que reivindica identidad, cohesión y orgullo compartido.

IDEAL agradece el apoyo de instituciones y empresas que han hecho posible este suplemento, así como el trabajo de peñas, hermandades, asociaciones y ayuntamientos que sostienen el latido festivo de la provincia durante todo el año. La invitación queda hecha: descubre, celebra y guarda este anuario en PDF como guía de viaje emocional por las fiestas de Almería. Lee y comparte el suplento digital completo.