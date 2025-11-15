Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Portada de la publicación sobre las páginas interiores.
Suplemento

Almería en fiestas: 103 pueblos, un mismo latido

La publicación recorre el calendario de la provincia, desde romerías y Moros y Cristianos hasta grandes festivales, con el Día de la Provincia como cita central

Fran Hidalgo

Fran Hidalgo

Almería

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:19

La provincia de Almería presume de un mapa festivo tan diverso como su geografía: 103 municipios que celebran su carácter abierto con patronos, ferias, recreaciones ... históricas y romerías que hilvanan el año entero. Este especial reúne en 96 páginas una guía clara y cercana para disfrutar de ese patrimonio vivo, desde la costa a la sierra, con datos, contexto y fotografías que invitan a salir a la calle y compartir.

