Almería se va de fiesta este puente de agosto Este fin de semana, la provincia se llena de verbenas, procesiones, paellas populares y conciertos, en unas celebraciones en honor a San Roque, la Virgen de la Asunción y otras advocaciones locales

El puente de agosto llega cargado de tradición, devoción religiosa, música y actividades lúdicas y culturales en muchas zonas de toda la provincia de Almería. Desde el Levante hasta Los Filabres, decenas de municipios y pedanías celebran sus fiestas patronales entre el 14 y el 17 de agosto, muchas de ellas en honor a San Roque o a la Virgen de la Asunción.

A las procesiones solemnes se suman verbenas hasta altas horas, actividades deportivas, castillos de fuegos artificiales y juegos populares, además de actuaciones musicales que prometen llenar las plazas. Entre ellas destaca la presencia de King África en Antas, el 16 de agosto, con su gira del 25 aniversario y éxitos como 'La Bomba' o 'Salta'.

También habrá un tributo al grupo de pop Queen en Arboleas, aunque será pasado el fin de semana, más concretamente el día 20, y otras muchas propuestas para todo tipo de públicos. Y es que todo el mes de agosto, y no solo este fin de semana, está repleto de festejos en la provincia.

Fiestas en honor a la Virgen de la Asunción

En Alsodux, el jueves 14 de agosto a las 19:00 habrá cucañas infantiles y de adultos, además de, a las 21:30, la ofrenda floral, seguida de, a las 23:00, una verbena popular amenizada por el grupo 'Fábula Show' y, posteriormente, el castillo de fuegos artificiales. Las fiestas culminan el 15 de agosto con la misa en honor a la patrona, la Virgen de la Asunción, a las 12:00, procesión por las calles a las 21:30, verbena popular amenizada por el grupo 'Fábula Show', quema de la zorra y traca fin de fiestas.

En Las Negras, del 12 al 15 de agosto, el programa combina deporte, feria del mediodía y conciertos. El viernes 15, tras la misa a las 20:30 en honor a la Virgen, saldrá la procesión, que como cada año contará con la interpretación de María Luisa Delgado. La noche cerrará con flamenco, entrega de premios, traca y orquesta.

En Villaricos, del 14 al 16 de agosto, la fiesta arranca con verbena y DJs, y el día grande, el 15, incluye la tradicional procesión marítimo-terrestre tras la misa de las 18:30, seguida de fuegos artificiales frente al mar y más música. El sábado 16 destaca la gran cucaña marítima y los animados partidos 'solteros vs. casados' y 'solteras vs. casadas' antes del concierto de Fusión de Barrio.

Benínar celebra sus fiestas los días 15 y 16 de agosto para honrar a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. El Camping del Cerro de las Viñas será el punto de encuentro. El viernes a las 21:00 tendrá lugar la misa y a las 21:45 dará comienzo la procesión con las imágenes de la Virgen del Carmen y San Roque, seguida a las 22:20 horas por un concierto, además de comida y refrescos para todos, actividades infantiles, música, sorpresas y degustación de pasteles.

El sábado 16 de agosto, festividad de San Roque, la Santa Misa en honor a Nuestra Señora del Carmen y San Roque será a las 21:30, y la procesión con las imágenes de San Roque y la Virgen del Carmen recorrerá el entorno a partir de las 22:15 horas, a lo que se sumará música y más actividades para culminar los festejos.

Celebraciones en honor a San Roque

San Roque será protagonista en buena parte de las celebraciones del puente. Del 14 al 17 de agosto, Velefique vivirá tres representaciones de sus célebres Moros y Cristianos, con la primera el día 15 tras la misa en honor a la Virgen María y la procesión. Habrá paella popular, elección de miss y míster, bingos y verbenas con orquestas como Classic Show, además de la actuación del velefiqueño 'Deivid'.

En Antas, la noche del 16 será especialmente movida con el concierto de King África, que cantará éxitos como 'La Bomba', 'Salta', 'Mueve la colita' o 'El Camaleón' en esta actuación enmarcada en su gira de 25 aniversario.

En Albanchez la celebración comenzará el día 15 con diana musical y terminará con verbena. El 16 habrá misa y procesión de San Roque al mediodía, mascletá y paella popular en la nave municipal, además de campeonatos y verbenas. El día 17 se celebrará la misa y bajada del santo, con fuegos artificiales antes de la última noche de baile.

En Arboleas, aunque las fiestas de San Roque se desarrollarán del 20 al 24 de agosto, el sábado 16 habrá misa y procesión a las 20 horas para honrar al patrón. Las actividades del programa se extenderán del miércoles 20 al domingo 24 de agosto e incluyen actividades para niños y otras para todos los públicos como un tributo al grupo de pop Queen, la orquesta Alma Joven, feria del mediodía, actuación de la Escuela Municipal de Baile y paella popular, entre otras cosas, además de la traca de fin de fiestas.

Suflí celebra el 15 y 16 de agosto días de procesiones, conciertos y actividades lúdicas, mientras que en Felix, Alcudia de Monteagud, Benitorafe y Alboloduy se mantendrá la tradición con misas, verbenas y peculiaridades como la elección del Acelguero del Año o la quema de la zorra.

Otras fiestas en la provincia

En Serón, la feria y fiestas en honor a la Virgen de los Remedios culminan el 15 de agosto con misa y procesión, después de una semana cultural y un gran castillo de fuegos artificiales la noche anterior.

Partaloa celebra del 14 al 16 de agosto sus fiestas en honor a San Antonio de Padua, con un programa que incluye feria del mediodía, verbenas, castillo de fuegos artificiales, representación de Moros y Cristianos y otras actividades para todos los públicos. Tres jornadas de tradición, música, gastronomía y diversión en las calles de la localidad.

Tabernas, del 13 al 17 de agosto, combina tradición y espectáculos. El día 14 es el desfile de carrozas, feria flamenquita y concurso de sevillanas, el 15, misa y procesión de la Virgen de las Angustias a las 20:00, seguida de conciertos y una noche 'remember' con Rebeca Moss y New Limit. El resto de días se sucederán paellas, gymkanas, actividades infantiles y la actuación de Erika Leiva antes de los fuegos finales.

En Fuente Victoria, del 14 al 16 de agosto las fiestas en honor a la Reina de los Ángeles y el Cristo del Consuelo mezclarán devoción y convivencia, con procesiones, misas y eventos culturales.

Pedanías con celebraciones por todo lo alto

En Las Pocicas (Albox), también hay fiestas del 14 al 17 de agosto. La programación incluye concursos gastronómicos, feria del mediodía, fiesta de la espuma, noches flamencas y acceso gratuito a la piscina municipal. En Cela (Lúcar), del 15 al 17 de agosto, la festividad en honor a María Auxiliadora contará con actividades deportivas y sociales. También coincide que otras localidades tienen fiestas este fin de semana, como Cabo de Gata, que las celebra del 13 al 17 de agosto.

Un puente para celebrar y compartir

Con este amplio abanico de actividades, el puente de agosto en Almería ofrece opciones para todos: desde participar en procesiones solemnes a bailar con King África, disfrutar de cucañas y juegos, saborear paellas o sumergirse en las representaciones históricas de los Moros y Cristianos. La provincia se prepara así para vivir uno de los fines de semana más animados del año, en el que cada plaza se convierte en escenario de fiesta y tradición.