Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad. Será el viernes 5 de diciembre a las 19.00 horas cuando, en la plaza de la ... Catedral, den comienzo a la Navidad almeriense. El programa presentado hoy por la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, en el Museo Doña Pakyta estará disponible hoy en formato online y, próximamente, en papel.

Más de 120 actividades llenarán los espacios públicos de la ciudad. La combinación de lo clásico y lo tradicional se convierte en la clave de la programación cuyo lema es: 'Una Navidad para compartir y una ciudad para disfrutar'. Algunas de las novedades adelantadas por la alcaldesa son: la instalación de un carrusel navideño en Puerta Purchena, las campanadas para los más pequeños el 31 de diciembre al mediodía y un 'mapping' en Plaza Vieja proyectado en la Casa Consistorial.

A todo ellos se suma la inauguración de una parte del Puerto de Almería que, a pesar de las obras, estará disponible para disfrutar de la Navidad. A partir del 5 de diciembre hasta el 6 de enero a excepción del 24 y 31 de diciembre, los almerienses y visitantes podrán disfrutar allí de la «miniferia», restauración y «todos los elementos necesarios para pasar una jornada maravillosa».