La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en la presentación de la programación de Navidad L.M.C.

Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad

El encendido será el viernes 5 a las 19.00 horas en la plaza de la Catedral

Leticia M. Cano

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad. Será el viernes 5 de diciembre a las 19.00 horas cuando, en la plaza de la ... Catedral, den comienzo a la Navidad almeriense. El programa presentado hoy por la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, en el Museo Doña Pakyta estará disponible hoy en formato online y, próximamente, en papel.

