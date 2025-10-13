Almería, con 54 euros por habitante, ha sido la cuarta andaluza con mayores recursos del PRTR Los cálculos en euros por habitante revelan que Guadalajara sería la provincia más favorecida, con 228,5 euros por habitantes

Almería ha sido, durante 2024, la cuarta provincia andaluza en recepción de fondos europeos, a mucha distancia de Sevilla, que es la primera, con sus 202 millones, según los datos publicados este mes de marzo por la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el Observatorio sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

A continuación, se posicionan Málaga con 93,9 millones, Cádiz con 67 millones y, tras Almería, se sitúan Granada y Jaén, las dos con 30 millones, mientras que la inyección a Huelva se ha limitado a 19 millones, y la de Córdoba, a 18 millones, el pasado ejercicio.

Un análisis más riguroso de las cifras exige comparar el volumen de fondos europeos percibido con el tamaño de cada territorio, tomando la población como criterio para medirlo. Almería, que ocupa la vigésimo cuarta posición en recursos comunitarios durante 2024, es la 21ª provincia en número de habitantes del país, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero del año pasado. Y mientras la economía barcelonesa ha tenido una inyección económica que multiplica por casi 20 la registrada en Almería, la población de la primera, de 5,92 millones de habitantes, apenas multiplica por casi ocho la almeriense (765.128 residentes).

Los cálculos en euros por habitante revelan, además, que Guadalajara sería la provincia más favorecida, con 228,5 euros por habitantes Mientras tanto, en Barcelona resultan 129,5 euros per cápita y, en Almería, 54,1 euros, muy por debajo también de los 102,6 euros de Sevilla, pero bastante por encima de los 13,29 euros de Navarra o los 22,96 euros de Córdoba, que tienen poblaciones similares a las de la geografía almeriense.

Estas cifras, cabe recordar, no se corresponden con el total de fondos percibidos por las provincias españolas. De hecho, se trata solo de los proyectos licitados o subvencionados por las entidades locales financiados con recursos europeos. Aparte, están las convocatorias efectuadas por las comunidades autónomas y que también han tenido efectos económicos en las provincias que las componen. Así por ejemplo, la comunidad autónoma andaluza ha asignado a proyectos más de 1.560 millones de euros, y es de suponer que en parte contribuirá al desarrollo de la provincia de Almería, al igual que al resto de la región.

En el Observatorio sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la AIReF da cuenta de que el ritmo de formalización de licitaciones y concesión de subvenciones se ha ralentizado con respecto a 2023. Y esa sensación tiene su reflejo en las cifras. De acuerdo con las recopiladas por el organismo, si las convocatorias sectoriales realizadas por el Gobierno central -reuniones del ministro y los consejeros autonómicos del ramo- han asignado un total de 4.168 millones de euros a la comunidad autónoma andaluza -la mayor beneficiaria de los Next Generation hasta la fecha- entre el departamento regional y las entidades locales habían licitado o subvencionado proyectos por valor de 1.664 millones de euros a cierre del año pasado.

Mientras tanto, de los 3.974 millones que han correspondido a Cataluña, a la economía real han llegado 2.311 millones; y de los cerca de 3.000 millones de Madrid, los ejecutados son 2.000 millones.