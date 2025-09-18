Almería entrega 27.000 euros de los abanicos de Feria para niños con cáncer La alcaldesa hace entrega de la recaudación, destinada a crear la nueva sede de la Asociación Argar de Padres de Niños con Cáncer de Almería

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha entregado este jueves la recaudación solidaria del reparto de los abanicos de Feria a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería y Provincia (Argar) en un encuentro que ha mantenido con su presidenta, Rosa María Onieva, en el Salón Noble de la Casa Consistorial en el que también han participado la concejala de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, Amalia Martín, y la vicepresidenta de la asociación, Elisa García del Águila.

Vázquez ha recordado que «el objetivo de recibir un donativo por los abanicos de Feria, que tanto interés despierta a la sociedad almeriense, e incluso más allá de nuestras fronteras, es ayudar a una asociación sin ánimo de lucro que lo necesite».

«En esta ocasión se ha cumplido con creces ya que gracias a la generosidad de los almerienses se van a poder destinar 27.050,84 euros a la labor tan importante que realiza una asociación como Argar, que vela por los derechos y el bienestar de los niños que son diagnosticados con cáncer», ha añadido.

La regidora ha concluido agradeciendo a Argar «la gran labor que hacen para dotar tanto a los pacientes como a sus familias de recursos, asesoramiento y acompañamiento» así como a toda la sociedad almerienses «por ese esfuerzo que durante la Feria ha hecho para que esta asociación pueda abrir una sede en un lugar céntrico de nuestra ciudad».

Por su parte, Rosa María Onieva, presidenta de la asociación beneficiaria, ha agradecido al Ayuntamiento y a la sociedad almeriense «la donación y la oportunidad de vivir una experiencia preciosa que ha permitido dar a conocer su labor a muchísima gente tanto de la ciudad como a nivel nacional, regional y provincial».

Onieva ha señalado que el dinero recaudado irá destinado a la creación de la nueva sede de la asociación que se ubicará en la calle Altamira, 18. Desde ahí atenderán y darán servicio a las 600 familias que ayudan en la actualidad. La presidenta ha avanzado que la nueva sede de Argar, que espera abrir las puertas este mismo año, contará con una sala de fisioterapia y otra de atención neurosensorial. Además, se prestará atención psicológica y social a todas las familias afectadas.

Por último, la presidenta ha recordado que cada año atienden a 25 nuevos casos y que se trata de una enfermedad de muy larga duración ya que también trabajan con los denominados 'largos supervivientes', por lo que desde la asociación atienden a los niños desde que son diagnosticados hasta la adolescencia.

