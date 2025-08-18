Almería entra en alerta naranja por calor extremo Se esperan máximas de entre 39 y 42 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este lunes el aviso naranja por altas temperaturas en varias comarcas de la provincia de Almería, en el marco de la ola de calor que afecta a toda Andalucía desde principios de agosto.

En concreto, estarán en riesgo importante las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez, así como el Levante almeriense, donde se esperan máximas de entre 37 y 40 grados. El aviso permanecerá activo desde las 13:00 hasta las 21:00 horas.

El resto de la provincia también estará en alerta por calor, aunque en nivel amarillo. Así ocurrirá en el Nacimiento y Campo de Tabernas, el Poniente y la capital, donde los termómetros podrán alcanzar los 38 grados de máxima.

Andalucía al completo se encuentra este lunes bajo avisos por altas temperaturas. En provincias como Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada se esperan máximas de hasta 42 y 43 grados, mientras que en Cádiz, Málaga y Huelva los registros más altos rondarán entre 39 y 40 grados.