Almería entra en alerta amarilla por calor La Aemet prevé que se alcancen los 37 grados, acompañados de una humedad que elevará la sensación térmica

E. P. | D. R. Almería Viernes, 8 de agosto 2025, 11:36 Comenta Compartir

Andalucía sufre una nueva jornada de la ola de calor este viernes que viene acompañadas de tormentas con aviso amarillo localmente fuertes en las provincias de Jaén y Granada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado también avisos naranja y amarillo en cinco provincias andaluzas por altas temperaturas.

Según refleja la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, el aviso por tormentas estará activo desde las 14:00 horas hasta las 21:59 en la comarca de Guadix y Baza en Granada; y en Jaén capital, Montes de Jaén, Morena y Condado. Asimismo, se advierte que estas tormentas «pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes».

Por otro lado, el riesgo importante por altas temperaturas tendrá lugar en Jaén, donde se pueden alcanzar los 40 grados durante la jornada. También estará activo este aviso naranja en la campiña cordobesa desde la 13:00 horas hasta las 20:59 horas.

Además, la ola de calor mantiene el aviso amarillo con temperaturas que podrán de alcanzar los 39 grados, llegando localmente incluso a los 40 grados en la Sierra y Pedroches y la Subbética cordobesa. Una situación que se repite en la cuenca del Genil, en Granada y en la campiña sevillana y en la Sierra de Cazorla y Segura, Jaén capital y montes de Jaén. En Almería, aunque un poco más leve, también se prevén altas temperaturas que mantendrán activo el aviso hasta la noche del viernes. Concretamente, tanto en el Poniente almeriense, como en el área metropolitana de Almería, se espera se alcancen los 37 grados, aunque con una sensación térmica de mayor calor debido a la humedad. De hecho, Almería es la única provincia costera andaluza que mantiene la alerta amarilla debido a las altas temperaturas.

El domingo 3 de agosto daba comienzo esta ola de calor favorecida por la persistencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre gran parte de la Península. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año.

En cuanto a lo relativo a las temperaturas mínimas se mantendrán, según la Aemet, valores «muy elevados» en gran parte del territorio entre los 23 - 25 grados. Un episodio de altas temperaturas que se espera que se alargue hasta, al menos, el miércoles 13 de agosto.