Almería destinará 193 millones para el nuevo servicio de limpieza urbana

Los contratos de limpieza urbana, recogida de residuos y transporte público, tres de los principales servicios públicos privatizados en Almería junto al ciclo integral del ... agua, tendrán nuevo responsable antes de que acabe el mandato en 2027. En la mañana del lunes, el Ayuntamiento de Almería ha dado un paso importante con la licitación del nuevo contrato de limpieza viaria y de playas en el que invertirá 193 millones de euros en siete años.

Esto se traduce en una inversión anual de 27,57 millones de euros, lo que supone un 55% más que el contrato anterior. El contrato no se podrá prorrogar y, tras cinco años, volverán a trabajar en un nuevo pliego. Dicho acuerdo incluye la renovación de vehículos y maquinaria, y el desarrollo de sistemas de control basados en tecnologías de telecomunicación e Inteligencia Artificial. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de diciembre, dentro de un procedimiento abierto y publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Todas las mejoras incluidas en el pliego para el nuevo servicio, según el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, están orientadas a elevar los niveles de limpieza de la ciudad y sus playas, reducir el impacto ambiental del servicio, minimizar el ruido y las emisiones e incorporar innovación tecnológica y criterios de economía circular en la gestión diaria.

Este contrato se suma al segundo de los grandes servicios municipales renovados recientemente por el Ayuntamiento, el servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, adjudicado a la empresa Urbaser S.A. por un total que supera los 142 millones de euros, con una duración de once años.

Nuevos requisitos

El nuevo pliego presentado hoy por el concejal de Medioambiente supone un paso decisivo en la modernización del servicio que se adaptará a la ciudad. En primer lugar, Urdiales ha remarcado que los vehículos y maquinaria cambiará en su totalidad. Será de gas natural y eléctrica, lo que supondrá un avance en la sostenibilidad y una reducción del ruido de los vehículos. «Esta nueva maquinaria respetará los límites de ruido», ha explicado Urdiales.

A todo ello se suma el nuevo cuartel general ubicado en el Polígono Industrial Sector 20. Esta actuación cuenta con informes favorables tanto de la Junta de Andalucía, por la proximidad a dos vías pecuarias, así como de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, puesto que el espacio se ubica en la zona de influencia del aeropuerto, lo que obliga a tener el visto bueno para la construcción de un edificio, una nave y seis edificaciones auxiliares así como para la instalación de una grúa.

El pliego del contrato, además, incluye el aumento de los cuartelillos para que los trabajadores tengan una distancia menor de 20 minutos hasta el mismo. «Se valorará de forma positiva el aumento de cada cuartelillo. Hay cinco y pedimos seis, pero podrá incluir más», ha especificado el concejal.

En cada uno de ellos habrá tres triciclos, es decir, pequeños vehículos a pedales que facilitan la recogida de residuos si se encuentran a gran distancia uno de los otros. Además, contarán con carros autopropulsados para que los trabajadores no tengan que cargar con el peso íntegro. Con respecto al mobiliario urbano también habrá cambios. Habrá 500 papeleras de pie y 1.500 colgadas cuyo material será reciclado, eliminando así las metálicas.

En la playa habrá nuevos cubos de 240 litros cada uno y a las empresas se les exigirá cuatro planes contra el viento, recipientes de pequeño tamaño, vegetales marinos y limpieza de playas caninas. «Además, nos haremos cargo de las playas de Amoladoras y Torregarcía, cuya competencia era autonómica», ha añadido.