El concejal de Sostenibilidad Mediambiental, Antonio Urdiales, en la presentación del pliego del contrato L.M.C.

Almería destinará 193 millones para el nuevo servicio de limpieza urbana

La licitación publicada por el Ayuntamiento supone un incremento de un 55% en la inversión con respecto al contrato anterior

Leticia M. Cano

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:15

Los contratos de limpieza urbana, recogida de residuos y transporte público, tres de los principales servicios públicos privatizados en Almería junto al ciclo integral del ... agua, tendrán nuevo responsable antes de que acabe el mandato en 2027. En la mañana del lunes, el Ayuntamiento de Almería ha dado un paso importante con la licitación del nuevo contrato de limpieza viaria y de playas en el que invertirá 193 millones de euros en siete años.

