Almería se desmarca y cierra octubre con menos parados y más afiliados a la Seguridad Social

El mes de octubre finalizó con 43.635 personas en paro en la provincia de Almería, lo que supone un descenso de 263 respecto a ... septiembre, cuando el desempleo creció como consecuencia del fin de la temporada turística. Una circunstancia que se ha dado la vuelta en los últimos 31 días y, de hecho, la cifra de almerienses en situación de desempleo registrada es la más baja desde 2007 en el décimo mes del año, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En comparación con octubre de 2024, la diferencia es de 4.966 personas en paro menos en Almería, una caída interanual del 10%.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, también presenta datos positivos la provincia. Octubre cerró con 12.337 nuevos inscritos que en septiembre, un 3,87% más mientras que, en comparación con los datos de un año atrás, la diferencia es de 6.753, un 2,08% de aumento.

De las más de 43.600 personas en paro en la provincia, la mayoría son mujeres -25.670 frente a 17.965 hombres-, algo que, no obstante, no se da por igual en todos los sectores. La construcción es, con diferencia, el ámbito en el que las féminas representan el grueso del desempleo, duplicando la cifra de varones (18.973 frente a 9.655). En cambio, tanto en la agricultura como en la industria, ellos son más.

Por edades, indica el último informe de Trabajo que 23.266 de los desempleados almerienses superan los 45 años, más de la mitad; 12.845 tienen entre 30 y 44 años; 3.487, entre 25 y 29 años; y, finalmente, 4.037, menos de 25 años.

El escenario que presenta Almería, en base a estos datos, difiere del observado en Andalucía, donde el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.535 personas en octubre en relación al mes anterior (+0,42%) hasta los 602.262 desempleados. Con ello, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región, analizó la agencia Europa Press.

Por su parte, en el conjunto de España el paro registrado aumentó en 22.101 personas respecto a septiembre (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano. Con ello, el número total de desempleados en el país se situó en octubre en 2.443.766 personas, su menor cifra en un mes de octubre desde 2007, ha subrayado el Ministerio.