Un hombre trabaja en un cultivo de tomate. R. I.

Almería se desmarca y cierra octubre con menos parados y más afiliados a la Seguridad Social

La provincia cerró el mes pasado con 43.635 personas en situación de desempleo, 263 menos que en septiembre y casi 5.000 por debajo del año anterior

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:41

El mes de octubre finalizó con 43.635 personas en paro en la provincia de Almería, lo que supone un descenso de 263 respecto a ... septiembre, cuando el desempleo creció como consecuencia del fin de la temporada turística. Una circunstancia que se ha dado la vuelta en los últimos 31 días y, de hecho, la cifra de almerienses en situación de desempleo registrada es la más baja desde 2007 en el décimo mes del año, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En comparación con octubre de 2024, la diferencia es de 4.966 personas en paro menos en Almería, una caída interanual del 10%.

