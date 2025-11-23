Almería cuenta con 53 puntos de vacunación sin cita para gripe y Covid

La campaña de vacunación contra la gripe y la covid comenzó en octubre en la provincia de Almería, al igual que en el resto de ... Andalucía, y desde el 11 de noviembre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha habilitado 53 puntos de vacunación sin cita previa, disponibles todos los miércoles mientras dure la campaña. Se trata de una medida impulsada por la Junta de Andalucía para facilitar el acceso de la población diana y de quienes conviven con personas especialmente vulnerables.

La provincia forma parte del despliegue autonómico que suma un total de 580 puntos en Andalucía, 276 de ellos operativos también en horario de tarde. La vacunación libre está disponible para todos los miércoles y dirigida a grupos diana de la campaña de gripe y Covid, convivientes de personas mayores de 60 años, convivientes de menores de 5 años, convivientes de embarazadas y convivientes de personas con patologías crónicas.

Esto significa que miles de almerienses pueden acudir directamente al centro que elijan sin trámite previo. La recomendación de la Junta es clara y anima a asistir cuanto antes, mejor, especialmente para proteger a las personas con mayor riesgo de complicaciones.

53 puntos distribuidos por toda la provincia

Almería dispone de 53 puntos sin cita, repartidos entre centros de salud urbanos y consultorios rurales. Todos administran dosis de gripe y Covid. La lista completa, incluyendo municipio, dirección y horarios, puede consultarse en la web del SAS.

Muchos de estos centros cuentan con horario de tarde, una ventaja pensada para quienes no pueden asistir en horario laboral. A nivel autonómico, el SAS ha aumentado en un 30% los centros vespertinos respecto al año pasado.

Cómo va la campaña en Almería

La provincia avanza a buen ritmo. Hasta el 10 noviembre se habían administrado 99.247 dosis frente a la gripe en Almería, dentro de un total autonómico de más de 1,1 millones de personas vacunadas. En cuanto a la Covid, Andalucía suma ya 518.370 dosis, con una cobertura del 59,8% en población diana.

Los datos son especialmente relevantes en mayores de 60 años, con 753.551 vacunados de gripe en Andalucía y en residencias, donde la cobertura supera el 87% frente a gripe y el 78% frente a covid.

Cómo vacunarse un miércoles sin cita

Para vacunarse un miércoles sin cita el procedimiento es sencillo. Lo primero que hay que hacer es consultar el listado oficial del SAS para localizar tu centro de vacunación en Almería. Después hay que elegir el punto y el horario que mejor convengan, acudir directamente un miércoles, sin necesidad de cita previa y seguir las indicaciones del personal sanitario.

La Junta recuerda que esta medida se mantendrá cada miércoles hasta el final de la campaña de vacunación. Con 53 puntos abiertos, Almería se convierte en una de las provincias con mayor accesibilidad, facilitando que la protección llegue a toda la población vulnerable y a sus convivientes.