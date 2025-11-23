Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La campaña de vacunación se centra especialmente en grupos vulnerables.

Almería cuenta con 53 puntos de vacunación sin cita para gripe y Covid

La provincia ha activado cada miércoles la inmunización libre en más de medio centenar de centros del Servicio Andaluz de Salud, abierta tanto a los grupos diana como a convivientes de personas vulnerables

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:35

La campaña de vacunación contra la gripe y la covid comenzó en octubre en la provincia de Almería, al igual que en el resto de ... Andalucía, y desde el 11 de noviembre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha habilitado 53 puntos de vacunación sin cita previa, disponibles todos los miércoles mientras dure la campaña. Se trata de una medida impulsada por la Junta de Andalucía para facilitar el acceso de la población diana y de quienes conviven con personas especialmente vulnerables.

