Almería se 'cuela' en los televisores de Italia a través del programa Kilimangiaro

El destino 'Costa de Almería' se proyectará en toda Italia al colarse en los salones de las casas italianas a través del prestigioso programa de ... viajes Kilimangiaro, de la radiotelevisión pública RAI, gracias a un 'press trip' impulsado por la Oficina Española de Turismo en Roma (Turespaña) y la Diputación de Almería.

Este espacio, líder de la tarde dominical en Italia con una media de 1,7 millones de espectadores y un doce por ciento de 'share', ha fijado su mirada en la diversidad paisajística y cultural del destino para su vigesimoctava temporada, explicó ayer la entidad provincial.

A través del Servicio Provincial de Turismo, la Diputación colabora en esta acción estratégica y que ha reunido una intensa agenda de grabaciones y visitas guiadas realizadas por agentes locales para mostrar al país italiano las bondades del destino 'Costa de Almería'.

El objetivo de esta acción es «mostrar con detalle la riqueza natural, patrimonial y experiencial de la provincia, capturando su esencia para inspirar al público italiano a elegir Almería como su próximo destino», destacó laDiputación en un comunicado.

El itinerario lleva al equipo de RAI por enclaves únicos del Levante almeriense, Filabres-Alhamilla, Níjar y la capital. En total ocho municipios y tres comarcas almerienses que se mostrarán a millones de italianos a través del programa de viajes Kilimangiaro.

Desde el entorno de las Salinas de Cabo de Gata hasta el interior de la Mina Rica, donde se ubica la famosa Geoda de Pulpí, y con un vuelo en paramotor sobre la costa, el Desierto de Tabernas y algunos de los paisajes más reconocibles de la provincia.

En total se han grabado recursos turísticos de ocho municipios, que son Pulpí, Cuevas del Almanzora, Mojácar, Carboneras, Níjar, Lucainena de las Torres, Tabernas y Almería. Con esta acción, la Diputación de Almería refuerza la promoción del destino en el mercado italiano, «uno de los más sensibles al turismo de naturaleza, cultura y experiencias singulares».

El Servicio Provincial de Turismo busca proyectar la variedad de recursos, oportunidades y potencialidades que ofrece la marca 'Costa de Almería', «consolidando su visibilidad en un canal de referencia y acercando a millones de espectadores la autenticidad de la provincia».