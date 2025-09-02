Almería se cuela en el estreno de la miniserie que bate récords de audiencia en Netflix La producción, protagonizada por Kiti Mánver y Álvaro Morte, incluye escenas rodadas en uno de los paisajes más icónicos de la provincia

E. Gabriel Llanderas Almería Martes, 2 de septiembre 2025, 12:36 Comenta Compartir

La plataforma Netflix ha estrenado la miniserie 'Dos tumbas', un thriller en tres capítulos que ya está disponible en esta plataforma batiendo récords de audiencia. La ficción, encabezada por Kiti Mánver y Álvaro Morte, se puede ver de una sentada de fin de semana y desarrolla una de sus escenas en Almería, que una vez más presta su paisaje, en este caso para una historia cargada de suspense y mucha emoción. La aparición de las localizaciones en tierras almerienses se puede ver con gran detalle en el tercer y último capítulo.

El rodaje incluye lugares reconocibles para cualquier almeriense, como la iglesia de Las Salinas de Cabo de Gata y algunas de las casas de esta zona, que han convertido a la provincia en un referente internacional desde hace décadas y que han aparecido en producciones de cine, de televisión y hasta en anuncios de distinto tipo.

Una historia de misterio

'Dos tumbas' narra una trama marcada por la memoria, el duelo y los secretos familiares, donde los personajes interpretados por Mánver y Morte se enfrentan a un viaje de emociones en la búsqueda de respuestas para explicar un acontecimiento que ha impactado en sus vidas.

La elección de los paisajes almerienses aporta un aire perfecto para subrayar la atmósfera de la serie, de una tensión que va creciendo, cuando la protagonista quiere obtener información y para ello tiene que visitar a otro de los personajes cruciales de la trama. La serie se ha colocado, nada más estrenarse, en los primeros puestos del ranking de esta plataforma.

Con este estreno, Almería suma un nuevo título a su larga lista de producciones de proyección mundial. Además de las localizaciones en la provincia, destacan en esta miniseria, sobre todo, las que se ubican en la provincia de Málaga, siendo Frigiliana la que más aparece, junto a otras como Torrox, la playa de Vílchez de Nerja y una mansión que ya se ve en otras series de gran audiencia, la denominada Huerta del Condo de Pinares de San Antón. Barcelona también se incluye dentro de las localizaciones de esta producción televisiva.

La Almedina se cuela en un documental

Otro documental estrenado recientemente en Netflix, 'Sigo siendo la misma', centrado en el fenómeno televisivo del Tamarismo y en la figura de la cantante Yurena (antes conocida como Tamara), incluye un curioso guiño a Almería.

En uno de los tramos del reportaje estrenado el 18 de julio, el personaje 'friki' Paco Porras, que se hizo popular hace más de 20 años por sus apariciones televisivas, sobre todo en el programa 'Crónicas marcianas', aparece en una escena grabada en el barrio de la Almedina, uno de los rincones más antiguos y emblemáticos de la capital almeriense.

Tetería en la Almedina

La secuencia transcurre en una tetería de la zona, un espacio decorado con estética andalusí que se convierte en escenario de una breve actuación musical protagonizada por Porras junto a un acompañante.

Rodeado de un ambiente íntimo y distendido, el personaje entona una canción durante unos segundos, para después ofrecer su testimonio y compartir vivencias en relación al surgimiento de Yurena y otros personajes de gran calado en la cultura popular televisiva de los años 2000.

El documental, producido por Suma Content y dirigido por Marc Pujolar, forma parte de una propuesta más amplia que incluye también la serie Superestar. En él se repasa el auge mediático de personajes que marcaron la televisión de los años 2000, entre ellos Yurena, Leonardo Dantés, Tony Genil, Loly Álvarez o el propio Paco Porras. La producción cuenta con el respaldo de Javier Calvo y Javier Ambrossi, también conocidos como los Javis, como productores ejecutivos.