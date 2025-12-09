Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Panorámica de Almería que aparece en el documental de RTVE Play.

Almería se cuela en un documental de RTVE Play sobre la Transición

La provincia aparece en Voladura 76, el documental que desvela la operación secreta que permitió aprobar la Ley para la Reforma Política

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:02

Comenta

Que Almería es un remanso de tranquilidad donde muchos eligen desconectar, meditar o simplemente aclarar ideas es algo ya ampliamente conocido. Nuestras playas, el buen ... clima y el ritmo pausado de muchos lugares atraen cada año a miles de visitantes que encuentran en la provincia un refugio perfecto para tomarse un respiro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos años de cárcel para un hombre sorprendido con 28 kilos de marihuana y 45.000 euros
  2. 2 La Asociación Cultural Vientos de Murgi se presenta a la sociedad ejidense
  3. 3 Roquetas impulsa el comercio local con dos campañas para estas navidades
  4. 4 El Ejido adjudica las obras de acceso al Castillo de Guardias Viejas y al Centro de Experiencias Gastronómicas
  5. 5 La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026
  6. 6 La Policía Local de Vícar inspecciona 79 furgonetas con una campaña de control
  7. 7 El Ejido licita el servicio de actuaciones para la conservación de Ciavieja
  8. 8 La pesca de arrastre de Almería se enfrenta al «cierre total» en 2026
  9. 9 Aprueban la licitación de 92 VPO para venta en la Vega de Acá
  10. 10 Buscando una caja caballete desesperadamente: esta es la recompensa económica que ofrecen por recuperarla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería se cuela en un documental de RTVE Play sobre la Transición

Almería se cuela en un documental de RTVE Play sobre la Transición