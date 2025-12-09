Almería se cuela en un documental de RTVE Play sobre la Transición

Que Almería es un remanso de tranquilidad donde muchos eligen desconectar, meditar o simplemente aclarar ideas es algo ya ampliamente conocido. Nuestras playas, el buen ... clima y el ritmo pausado de muchos lugares atraen cada año a miles de visitantes que encuentran en la provincia un refugio perfecto para tomarse un respiro.

Y no es una tendencia reciente. Almería lleva décadas consolidada como destino turístico para quienes buscan serenidad para disfrutar o incluso para aclarar sus ideas alejados del ruido y el trasiego de las grandes ciudades. Desde ciudadanos de a pie, a personajes del mundo del espectáculo o la política, personas de todos los sectores han escogido alguna vez esta tierra para sus vacaciones.

Lo que pocos sabían es que esa misma calma, ese clima privilegiado y ese paisaje costero tuvieron un papel inesperado en el propio trayecto de la Transición Política en España. Esta circunstancia se desvela en una producción televisiva que ha visto la luz recientemente.

Camino hacia la democracia

RTVE Play ha estrenado Voladura 76, un documental que reconstruye con ritmo de thriller político la operación clandestina que allanó el camino hacia la democracia en España. Dirigida por Marisa Lafuente Esteso, la producción muestra cómo el presidente Adolfo Suárez tuvo que lograr que los 531 procuradores de las Cortes franquistas aprobaran una ley que, en la práctica, suponía su propia disolución. Para ello, se valió de estratagemas diversas, que le ayudaron a lograr su objetivo de conducir el país hacia un nuevo régimen de libertades.

En esta narración minuciosa, Almería tiene un lugar destacado, aunque muy corto y de pasada. Es, concretamente, en el minuto 13 y 30 segundos de metraje. El documental recuerda que, durante aquel intenso verano, entre julio y agosto, Suárez no se permitió unas vacaciones convencionales.

Es decir, no se tomó ni un mes ni quince días en todo el año, como suelen hacer un gran número de ciudadanos. Lo que sí hacía es que aprovechaba para desconectar con fines de semana largos, como relata una de las personas que interviene en el documental. Esta misma persona desvela que con frecuencia, los jueves por la noche Adolfo Suárez ponía rumbo a Almería, un destino habitual para recargar fuerzas en plena vorágine política.

La operación que desmontó el sistema desde dentro

El eje central de Voladura 76 es la misión encomendada a Andrés Cassinello, jefe de los servicios de inteligencia, quien tuvo que convencer a los sectores más inmovilistas del régimen, conocidos como 'el Búnker'. El documental expone cómo su equipo utilizó desde dossieres confidenciales hasta presiones directas, sin olvidar un incentivo difícil de rechazar, dietas generosas y un viaje de trabajo al Caribe para los procuradores más reticentes, que posteriormente, cuando ya no podían hacer nada por revertir la situación, descubrieron el engaño.

A lo largo de 1 hora y 31 minutos, la obra despliega documentos secretos inéditos, grabaciones y testimonios claves para iluminar los mecanismos ocultos que permitieron que la Transición avanzara desde dentro del propio sistema franquista.

Un nuevo enfoque para comprender la Transición

Más que narrar hechos, el documental invita a revisar el relato oficial. La presencia de Almería, aunque breve, contribuye a situar el contexto humano de un presidente que, en mitad de una operación histórica, buscaba unos días de respiro y para ello escogía a nuestra provincia.