Almería se cuela entre las diez ciudades españolas más caras para vivir La hostelería o las facturas del IBI se ubican entre las más elevadas de todo el país junto a los taxis o la tasa de basuras

Bernardo Abril Almería Martes, 23 de septiembre 2025, 11:22

El coste de la vida en Almería es un 7,48% más alto que la media nacional y escala hasta situarse como la décima capital más cara para vivir en todo el país, según datos de la web del ahorro Kelisto.es. Y todo esto teniendo en cuenta que la renta neta media por hogar es de 32.883, un 10,3% inferior que la media del país. De este modo, mientras que los almerienses están en la posición 47 en cuanto a ingresos, están los décimos en su coste de vida, siempre según los datos analizados por dicho portal y que se corresponden con estadísticas públicas. A Almería solo la superan las ciudades de Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, San Sebastián, Granada, Málaga, Girona, Valencia y Las Palmas de Gran Canaria.

Estas son algunas de las conclusiones del «Índice de las ciudades más caras para vivir 2025» elaborado por Kelisto, que analiza cuánto deben desembolsar los consumidores para acceder a los mismos productos y servicios en las distintas capitales de provincia españolas. El análisis tiene en cuenta los datos de las 50 capitales de provincia, más Ceuta y Melilla. Para cada una de ellas se han examinado cifras sobre 17 productos y servicios de seis categorías: vivienda, impuestos, facturas del hogar, transporte público y privado, compra y ocio.

Por partidas de gasto, Málaga (5ª) y Cádiz (9ª) están entre las 10 capitales más caras del país para comprar un inmueble, con precios entre un 25% y un 60% por encima de la media. Con precios superiores a la media también figuran Granada (15ª) y Sevilla (18ª). Por su parte, Jaén ocupa el tercer puesto entre las más baratas para comprar y alquilar una casa. Almería también está entre las zonas más baratas, concretamente la número 42 del país, con una media de 160.380 euros por inmueble (un 29,8% por debajo de la media estatal).

Mientras tanto, Granada y Huelva ocupan la tercera posición entre las ciudades con el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica más caro. La capital granadina también ocupa la cuarta posición entre las que más pagan por el IBI y la tasa de recogida de basura. En estos casos Almería sale especialmente mal parada. Con 136,53 euros de media, el recibo de IBI en la capital almeriense es el cuarto más caro del país y sobrepasa la media estatal en un 50,9%. Además, y aún sin haberse implementado la última subida -aprobada durante la Feria, este agosto-, el recibo de recogida de residuos es el duodécimo más caro del Estado con 117,07 euros de media, un 30,7% por encima del recibo tipo en España. Una vez se implemente la nueva subida y el recibo medio ascienda a 132 euros, Almería pasará a ser la sexta ciudad más cara del país sólo superada por San Sebastián, Girona, Barcelona, Granada y Pamplona.

Además, Almería ostenta la segunda posición y está acompañada por Cádiz (4ª), Málaga (7ª) y Granada (10ª) entre las 10 ciudades más caras para contratar un seguro de coche. En la misma línea, contratar un seguro de hogar es especialmente caro en Sevilla (10ª), Cádiz (11ª), Almería (14ª) y Málaga (17ª).

En el extremo contrario, varias capitales andaluzas se sitúan entre las más baratas del país en cuestiones relacionadas con la compra. Jaén, por ejemplo, es la ciudad más barata para llenar la cesta de la compra. En el top 10 de las más económicas también figuran Granada (2ª más barata), Córdoba (4ª) y Sevilla (5ª). Eso sí, para comprar determinados productos, como un litro de leche, Jaén (5ª), Málaga (8ª) y Sevilla (10ª) están en el top 10 de capitales más caras. Almería ahí está en el centro de la tabla y en torno a la media española con 485,31 euros.

En lo relativo al transporte, Granada (5ª), Sevilla (8ª), Málaga (8ª) y Córdoba (9ª) están entre las 10 ciudades con el billete de sencillo de autobús más caro, mientras que Huelva (1ª), Granada (3ª), Almería (4ª) y Jaén (10ª) se encuentran en el top 10 de capitales con un trayecto en taxi más costoso. En la misma línea, Huelva (6ª) y Málaga (9ª) se encuentran entre aquellas donde resulta más caro llenar un depósito de gasolina.

En materia de ocio, y aquí hay una sorpresa, pese al legado de la tapa Almería es la segunda ciudad con la jarra de cerveza más cara de toda España (+24,1%), junto con A Coruña, Madrid y Zaragoza. Por su parte, Málaga destaca por tener la tercera entrada de cine más cara (+12%).

«Recortar muchos de los gastos que habitualmente afronta un hogar resulta complicado porque, o bien no depende del propio consumidor (como ocurre con los gastos de la vivienda o del transporte público), o bien exige un cambio de hábitos importante, como sucede con el ocio o el transporte privado. Sin embargo, en cuestiones como las facturas del hogar, un simple cambio de proveedores -para pasarse a los más baratos- permite ahorrar 1.420 euros de media por hogar, una cifra que puede dispararse hasta los 3.400 euros si los proveedores contratados estaban entre los más caros del mercado1», explica la portavoz de Kelisto.es, Estefanía González.

El coste de la vida en Barcelona es un 38,13% más alto que la media nacional, lo que convierte a la Ciudad Condal en la capital más cara del país, seguida de Palma de Mallorca (+24,20% sobre la media) y Madrid (+20,95%). Por el contrario, Lugo es la ciudad más barata (-14,13% por debajo de la media), junto a Zamora (-12,22%) y Oviedo (-11,18%).

«Del análisis de 2025 se desprenden dos conclusiones. La primera, que la diferencia de las ciudades más caras y baratas con respecto a los precios medios vuelve a ampliarse notablemente: por ejemplo, el coste de la vida en Barcelona -que el año pasado era la tercera del ranking- se situaba un 10,51% sobre el promedio el año pasado, mientras que este año supera el 38%. La segunda, que tópicos como el de que «la vida en el Norte es más cara que en el Sur» no siguen vigentes. Las ciudades del sur y del arco Mediterráneo ganan presencia en el top 10 de ciudades más caras, con Barcelona, Palma de Mallorca, Granada, Málaga, Girona, Valencia y Almería como principales estandartes gracias a su fortaleza como destino turístico, a su atractivo para las multinacionales y nómadas digitales y a sus buenas infraestructuras y conexiones», detalla González.

