Almería tiene cuatro veces más pisos para alquiler vacacional que residencial La edil de Urbanismo lo desvincula de la falta de inmuebles para rentar en la capital y lo asocia a que la seguridad jurídica es mayor para el turismo

Alicia Amate Almería Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:02 Comenta Compartir

El 'Estudio sobre la Vivienda Turística en Almería 2024' que ayer se presentó en la Gerencia deUrbanismo ahonda también en la situación del mercado del alquiler que, para la concejala del ramo, Eloísa Cabrera, no se ve influenciado por el incremento de pisos turísticos. Los datos recogidos en el informe señalan que, actualmente, el 76% de las viviendas existentes en Almería son hogares residenciales. Del 24% restante, dos están en venta, el 0,5 se ofrecen para alquiler residencial y 1,5, para alquiler turístico.

En definitiva, en Almería capital se cuentan cuatro veces más pisos turísticos que viviendas residenciales para alquilar. En cifras absolutas, según reza el informe, en Almería se cuentan 350 viviendas para alquiler residencial y 1.417, para turístico. En definitiva, en Almería capital se cuentan cuatro veces más pisos turísticos que viviendas residenciales para alquilar. «En las zonas de mayor vocación turística la proporción es incluso superior a seis (Zapillo) y 12 veces mayor (San Miguel de Cabo de Gata)», amplía el documento elaborado por el arquitecto Pablo García-Pellicer López.

Recoge el informe que en el Centro Histórico se cuentan 28 viviendas de alquiler residencial frente a 112 para turistas, en El Zapillo, 60 frente a 374; en Retamar-El Toyo, 35 frente a 251 y en San Miguel-Cabo de Gata, 13 frente a 155. Este último, de acuerdo a los datos recopilados, es el que presenta las rentas mensuales más bajas.

«La gente no alquila porque no hay seguridad jurídica», defendió ayer la concejala de Urbanismo y Vivienda, añadiendo que también, en la posibilidad de rentar a turistas, encuentra una «mayor rentabilidad». Una teoría que refuta el documento presentado ayer por Urbanismo: «Las VUT (viviendas de uso turístico) constituyen sólo el 1,5% de las viviendas totales del municipio. Su precio compite principalmente con los hoteles, pero no con el resto de viviendas residenciales, ni con el alquiler de larga temporada. Así que no se pueden considerar la causa directa del alza de precios del alquiler residencial».

No obstante, sí que reconoce que «en la decisión del propietario de destinar su segunda residencia o vivienda vacía al alquilar turístico de temporada frente al alquiler residencial» se debe a «dos motivos». Por un lado, la rentabilidad –los ingresos medios anuales son más del doble y, en zonas como el centro o Retamar-El Toyo, el triple–; y, por otro, la seguridad «ante impagos u ocupaciones ilegales».

Concluye, el informe que «se considera que el alza de los precios del alquiler residencial en los barrios de Almería está causado por un mercado de alta demanda y muy escasa oferta», cuestión que depende «más de la inseguridad y rentabilidad de la inversión que de los precios del alquiler turístico. Se trata de mercados distintos».

¿Cuánto cuesta?

Las cifras hablan por si solas. De media, el año pasado en Almería se pagó 1.617 euros al mes por rentar una VUT frente a los 760 euros que se abonan por una residencia en régimen de alquiler. Retamar-El Toyo y el Centro Histórico presentan los mayores márgenes.

En el mencionado barrio costero, un mes de renta vacacional cuesta una media de 2.833 euros frente a 960 euros que costaría residir el mismo tiempo. En el centro, por su parte, la diferencia es mayor aún: 782 euros por alquilar para vivir y 2.617 cuando es por turismo.

La llegada del AVE supondrá un 20% más de visitas turísticas

En los próximos años –concretamente, en 2027, según mantiene el Gobierno– Almería vivirá una revolución en materia de conexiones con la llegada de la Alta Velocidad ferroviaria. El recién publicado informe sobre viviendas de uso turístico estima que, a partir de la puesta en funcionamiento de este servicio, el turismo podría incrementarse en un 20% y desestacionalizarse, «como ha ocurrido en otras ciudades españolas».

También recoge datos dicho documento de la herramienta digital MarketMinder de AirDNA, empresa de investigación de mercado especializada en Airbnb, que ha otorgado a Almería capital un 71 de nota global en cuanto a su posibilidad para este mercado, la nota más elevada de la provincia.