Almería creará conciencia del 16 al 22 de septiembre sobre la movilidad sostenible El Ayuntamiento y la Junta pondrán a las personas en el centro del programa de la Semana Europea de la Movilidad 2025

A. M. Almería Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:40

Concienciar y fomentar el uso de medios de transporte sostenibles, donde las personas sean las protagonistas, es el objetivo conjunto del Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía, a través del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, para la Semana Europea de la Movilidad 2025.

Desde el 16 al 22 de septiembre se celebrará un amplio programa de actividades, bajo el lema 'Movilidad para todos', con música, educación vial, transporte gratuito, marchas urbanas, concurso de fotografías y otras acciones con las que se quiere visualizar la importancia de que todos los ciudadanos participen en la construcción una ciudad amable, saludable y sostenible.

La 14ª Semana Europa de la Movilidad de Almería (SEM2025), segunda vez que se organiza conjuntamente con el CTM Almería, comenzará el 16 de septiembre con la instalación de módulos de aparcamientos de bicicletas y patinetes en los IES Los Ángeles. IES Azcona, IES Al-Andalus. El primero, a las 10 horas, en el IES Los Ángeles. Seguirá el miércoles, día 17 de septiembre, con 'La música se sube al bus'.

El jueves, día, 18, a las 17.30 horas, en el salón de actos del Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí, se celebrará una jornada de trabajo con dos mesas redondas. El viernes, día 19, se celebrará la marcha 'Caminos tradicionales de Almería'. El sábado, día 20, a las 18.45 h, se hará un segundo sendero, bajo el lema 'Descubre Almería paso a paso'.

El sábado día 20 y el domingo día 21 se celebrará la jornada 'Días sin coche', con transporte gratuito en algunas líneas y horarios.

Todas las actividades son gratuitas, excepto la marcha del sábado, 20 de septiembre, que requiere inscripción previa y darse de alta en la Tarjeta Deportiva.