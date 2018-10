Almería crea una ventanilla única para la devolución de plusvalías a pérdidas Varias personas pasan frente a un local comercial a pie de calle con un cartel en el que se anuncia su venta. / RAMÓN L. PÉREZ El organismo autónomo de gestión tributaria del Ayuntamiento de la capital ya ha resuelto los dos primeros expedientes de devolución del impuesto MIGUEL CÁRCELES ALMERÍA Lunes, 29 octubre 2018, 00:12

El órgano de gestión tributaria del Ayuntamiento de Almería temía una avalancha. Y así ha sido. Por el momento y en tan sólo tres meses el Consistorio ha recibido un total de 425 reclamaciones de ciudadanos individuales para que se le devuelva el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivitnu, conocido popularmente como la plusvalía municipal) después de haber vendido sus propiedades raíces perdiéndoles dinero.

Se trata del gravamen que el contribuyente pagaba, sí o sí, cuando vende un inmueble, cuando lo hereda o lo recibe en donación. La justificación de este impuesto es la propia revalorización del bien: esto es, se daba por hecho que usted, al vender la casa, le ha obtenido un rédito. Sin embargo, este pilar fundamental de los ingresos municipales -especialmente con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que hizo un roto a las arcas públicas en ingresos urbanísticos- resulta inapropiado en el caso de que los vendedores ingresaran por la transacción menos de lo que pagaron inicialmente por el bien. El cambio, ya vigente, se ha establecido después de que el Tribunal Constitucional dictaminase contra la propia naturaleza de este impuesto porque grava una supuesta revalorización que no tiene por qué se real y no se basa en el verdadero beneficio económico obtenido en la transacción inmobiliaria. «En ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial», advierte en su sentencia el Alto Tribunal.

Dos devoluciones ya cursadas

Esta sentencia ha sentado jurisprudencia nacional y está obligando a los ayuntamientos a devolver el impuesto cuando se cobró sin tener que haber sido cobrado: esto es, cuando no hubo beneficio alguno (las ventas a pérdidas). En julio, el Ayuntamiento de Almería estableció un sistema para responder a las reclamaciones. Una ventanilla única se encarga desde entonces de gestionar los expedientes de quienes reclaman que se les devuelva el dinero. Y desde ese momento ya son 425 los reclamantes.

Según trasladan desde el Consistorio, a la hora de reclamar se revierte la carga probatoria y es quien exige la devolución quien debe demostrar -con las escrituras de compra y de venta del inmueble en cuestión- que vendió a pérdidas. Una vez con la reclamación y las escrituras, el órgano de gestión tributaria municipal resuelve si es estimable o no la queja. Y en caso negativo, cabe la posibilidad de acudir a los juzgados de lo Contencioso Administrativo.

Por el momento han quedado resueltas cinco de estas reclamaciones. Dos han sido estimadas de oficio por el propio Consistorio. Las otras tres han acabado en los juzgados y han sido resueltas de forma favorable a los intereses municipales, esto es, no se les ha devuelto el dinero por no poder acogerse a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Se desconoce el impacto de esta reversión, en el caso de las ventas a pérdidas, sobre las arcas públicas porque es imposible conocer cuántos almerienses vendieron a pérdidas, cuántos de ellos reclamarán y cuánta es la cantidad a devolver en cada uno de los casos.

La sentencia del Tribunal Constitucional obliga al Ayuntamiento de Almería, como al resto de gobiernos locales de todo el Estado español, a acatar la devolución cuando el impuesto se cursó de forma inapropiada (esto es, cuando no hubo enriquecimiento). Sin embargo, Cs presentó una moción en la capital para que se tomaran medidas. La moción -no podía ser de otra manera, resulta del cumplimiento de una sentencia- fue aprobada por unanimidad.