Almería se convierte esta semana en referencia mundial de las vacunas El congreso, organizado por el Instituto Balmis de Vacunas, se celebrará los días 2 y 3 de octubre y contará con referentes nacionales e internacionales en salud pública

El Instituto Balmis de Vacunas organiza, un año más, las Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Balmis Knows, que cumplen su vigésimo segunda edición y se celebrarán del 2 al 3 de octubre en Almería, con la posibilidad de seguirlas también a través de Internet. Bajo un enfoque multidisciplinar y de vanguardia, esta edición abordará temas claves como la aplicación de la inteligencia artificial y el big data en la salud pública y la vacunología, así como los retos sanitarios globales, las estrategias de inmunización en adultos, los desafíos medioambientales y el impacto de la desinformación en la percepción de las vacunas.

La digitalización de la salud será una de las grandes protagonistas del evento. En la sesión magistral del viernes 3 de octubre, Juan Francisco Pérez Gálvez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería y vicepresidente de la Asociación Juristas de la Salud, abordará el uso del big data, los algoritmos sanitarios y la inteligencia artificial en el marco del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, y sentará las bases de una nueva era en la gestión de la salud pública.

«El objetivo de estas Jornadas es proporcionar una actualización rigurosa, crítica y multidisciplinar en vacunología que contribuya a mejorar la salud pública y el abordaje preventivo de enfermedades infecciosas», ha recalcado el doctor Francisco Giménez Sánchez, director del Instituto Balmis de Vacunas y de este congreso.

Referentes internacionales y nuevos enfoques

La cita contará con la presencia de ponentes de reconocido prestigio internacional, como Christoph Tang, profesor en la Universidad de Oxford (Reino Unido); Gary Finnegan, periodista editor de Vaccines Today (Irlanda); Federico Martinón Torres, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela; y Germaine Hanquet, investigadora experta en epidemiología y salud pública (Bélgica), entre otros.

El programa de este año arrancará con una mesa redonda sobre los últimos avances en la prevención de enfermedades invasoras, con la participación del profesor Christoph Tang, Germaine Hanquet y el doctor José Yuste, investigador del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (Madrid).

Le seguirá una Master Class sobre las principales amenazas para la salud pública, a cargo de Iván Sanz Muñoz, responsable Científico y de Vigilancia Virológica del Centro Nacional de Gripe (Valladolid) y Pilar Arrazola Martínez, jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital 12 de Octubre (Madrid).

Uno de los momentos más destacados del primer día de congreso será la conferencia de Gary Finnegan sobre el papel de la comunicación digital en tiempos de desinformación con la ponencia 'Building Vaccine Confidence: online communication in the age of misinformation'. Asimismo, habrá una conferencia dedicada a la sensogenómica, una nueva disciplina que estudia cómo los estímulos sensoriales, como la música, pueden afectar la expresión de nuestros genes.

El momento más emotivo de la primera sesión de las Jornadas será el homenaje al doctor José García Sicilia, reconocido pediatra y referente nacional en vacunología, fallecido el pasado 13 de marzo.

Se rendirá, asimismo, homenaje a referentes internacionales de la vacunología con las distinciones del Instituto Balmis de Vacunas. Entre ellos, el doctor Paul Offit, pediatra, experto en enfermedades infecciosas, director del Vaccine Education Center en el Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP) y profesor de Vacunología en la Universidad de Pensilvania,que intervendrá en formato online; y Gary Finnegan.

Evolución de los calendarios vacunales

La sesión del viernes 3 de octubre estará centrada en la vacunación del adulto, con una ponencia de los doctores José Antonio Navarro (Murcia) y Javier Díez Domingo (Valencia); el análisis de los calendarios vacunales tras medio siglo de evolución, con un coloquio a cargo de Fernando Moraga Llop (Barcelona) y María Garcés Sánchez (Valencia); y una masterclass sobre legislación y digitalización sanitaria en la que, además de Juan Francisco Pérez Gálvez, intervendrá Alicia Pérez González, miembro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Asimismo, el congreso dará voz a la Asociación Española de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), y culminará con una conferencia sobre salud pública y medioambiente a cargo de la doctora Ana Navas-Acién, profesora-directora de Ciencias de la Salud Medioambiental de la Universidad de Columbia (Nueva York, EE UU). Como novedad, se celebrarán sesiones de 'flash talks' para jóvenes investigadores, promoviendo el intercambio de ideas entre generaciones.

Actualización en vacuna

Las XXII Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas se celebrarán en el Teatro Cervantes de Almería y van dirigidas a profesionales sanitarios, especialmente, a médicos de familia, pediatras, epidemiólogos, farmacéuticos, enfermeros y técnicos de salud pública. Al frente de este encuentro, se sitúa un comité organizador, formado por especialistas sanitarios que desarrollan su labor asistencial en centros hospitalarios de Almería.

En cuanto al comité Científico de estas jornadas, está integrado por expertos de talla mundial procedentes de distintos rincones de España y, también, de Estados Unidos. Las inscripciones ya están abiertas a través de la web oficial www.ibvacunas.com, con becas disponibles para residentes, estudiantes y profesionales de Latinoamérica, África y Europa.

Este congreso es una actividad financiada por el Ayuntamiento de Almería, en la convocatoria de subvenciones de 2025, y cuenta con la colaboración de la Fundación Unicaja, la Universidad de Almería, los colegios profesionales de Médicos y Farmacéuticos almerienses, la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, así como de Pfizer, GSK, MSD, AstraZeneca, Hipra, CSL Sequirus, Moderna, Sanofi y Takeda. Además, cuenta con el aval de la Asociación Española de Vacunología (AEV), la Plataforma One Health y la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE).

Sobre el Instituto Balmis de Vacunas

El Instituto Balmis de Vacunas es una asociación científica sin ánimo de lucro dedicada a la formación, la investigación y la cooperación internacional en relación con las vacunas y la cultura de la inmunización.

La sede del Instituto Balmis de Vacunas se encuentra en Almería, si bien, la proyección de esta entidad trasciende sus fronteras, y se sitúa como una entidad prestigiosa en vacunología del panorama nacional y mundial, con sus Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Balmis Knows como principal referente.