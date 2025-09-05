Almería contará con dos nuevos vuelos semanales a Barcelona a partir de enero

David Roth Almería Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:58 Comenta Compartir

Almería contará a partir del próximo 12 de enero con dos nuevas frecuencias aéreas semanales con Barcelona, operadas por la compañía Air Nostrum, filial regional de Iberia. Los vuelos, que se prolongarán hasta el 28 de abril de 2026, se realizarán los martes y permitirán reforzar una de las rutas más demandadas desde el aeropuerto almeriense, según ha adelantado AeroRoutes, un portal web especializado en aviación comercial que publica de manera diaria cambios en programaciones de aerolíneas, aperturas o cancelaciones de rutas, variaciones de frecuencias y horarios, así como novedades relacionadas con la planificación de vuelos a nivel internacional.

Los trayectos se operarán con aviones CRJ1000 y contemplan salidas desde Barcelona a las 9:15 horas, con llegada a Almería a las 10:50 horas, y a las 14:30 horas con llegada a las 16:05 horas. En sentido inverso, los vuelos partirán desde el aeropuerto de El Alquián a las 11:30 horas, llegando a la Ciudad Condal a las 12:55 horas, y a las 16:50 horas, aterrizando en El Prat a las 18:15 horas. Pese a la apertura de esta nueva ruta, desde la aerolínea no se ha confirmado todavía si se trata de frecuencias comerciales abiertas al público o si estarán destinadas a los programas del Imserso. Durante dicho periodo, se pondrá a disposición de los viajeros 6.400 plazas en la ruta entre Almería y Barcelona, distribuidas en 3.200 asientos en cada sentido

La conexión con Barcelona es una de las más relevantes para Almería. Solo en 2024 movió 100.166 pasajeros, un 8,4 por ciento del tráfico total del aeropuerto. En el acumulado de este año, hasta el mes de agosto, la cifra asciende a 60.345 viajeros, lo que supone un 6,4 por ciento menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En paralelo, Vueling mantiene esta misma ruta con cinco frecuencias semanales durante la temporada de verano, dentro de su estrategia de refuerzo en Andalucía. Actualmente, el aeropuerto almeriense solo tiene conexión con Barcelona cuatro días a la semana: lunes, miércoles, viernes y domingo, y siempre en horario vespertino.

Servicio público

El anuncio de estas nuevas frecuencias coincide con la creciente presión social, empresarial y política para que el Gobierno de Andalucía solicite al Ejecutivo central la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) para los enlaces con Madrid y Barcelona. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) denunció hace apenas unos meses que las malas comunicaciones provocaron una caída del 13% en la llegada de turistas en el primer trimestre de 2025, pese a que la valoración del destino alcanza una nota media de 8,9 sobre 10. «El problema no es el atractivo de la provincia, sino las dificultades y el precio de llegar hasta aquí», insistían desde la patronal hostelera en el momento en que lanzaron el comunicado.

También desde la oposición almeriense se han multiplicado las críticas hacia el Gobierno presidido por Juan Moreno Bonilla. El parlamentario socialista José Luis Sánchez Teruel reprochó al Gobierno andaluz que no haya seguido el ejemplo de Extremadura, donde los vuelos disfrutan de precios reducidos gracias a la OSP desde hace siete años. Una medida que el grupo socialista viene demandando desde hace ya más de tres años. También Vox, que por su parte, recordaba que en 2022 el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad una proposición no de ley para reclamar esta medida, acusando al Ejecutivo autonómico de negligencia por no haberla tramitado aún.

Mientras tanto, los almerienses siguen a la espera de la llegada de la Alta Velocidad, que promete ser una alternativa más rápida y económica al avión en cuanto el Corredor del Mediterráneo sea completado. Y es que, según un estudio del Ministerio de Fomento, una vez culminadas las obras de la vía ferroviaria, el trayecto Barcelona–Almería se reduciría de las actuales 12 horas y 30 minutos a aproximadamente 4 horas y 15 minutos .