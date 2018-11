Almería en construcción

Más de una veintena de obras importantes se están desarrollando de forma simultánea en la ciudad de Almería. Algunas llevaban años esperando su turno, ese que suele estar cercano al final de los mandatos, casi en el periodo de descuento de un partido donde los minutos de la basura no existen. En la capital, como en el resto de las ciudades del país, se apura hasta el último resquicio y sin darle demasiada importancia a las suspicacias ciudadanas o a las estimaciones técnicas. Todo con tal de presentar una hoja de servicio sin mácula de cara al siguiente envite electoral.

En los distintos equipos de gobierno suelen repetir lo mismo. Que nada tiene que ver la multiplicación de obras con la cercanía a los comicios. Pues todo tiene que ver con la aridez de los trámites administrativos previos, que se cobrarían los primeros años del mandato en negociaciones larguísimas o batallando con los siempre inescrutables preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público. Esos que marcan en muchos casos un ritmo más lento del que a los mandatariosles gustaría. Sea como fuere, lo cierto es que IDEAL ha estimado en 16 los proyectos de calado que se están ejecutando a la vez. Y muchos de ellos con incidencias al tráfico rodado o peatonal. A continuación se hace un breve recorrido acerca de los plazos, en qué consisten o si provocan algún cambio en la movilidad que merezca ser conocido.

La principal actuación que se está desarrollando en la ciudad actualmente es la supresión del paso a nivel de El Puche. Sobre todo por su simbolismo ya que no se trata tan solo de quitar una infraestructura extemporánea arreglando de paso una intersección peligrosa, sino que también implica la primera fase del soterramiento de las vías del tren y prepara la llegada del AVE a la ciudad.

Iniciadas las obras en la tercera semana de octubre, estas se cobrarán al menos 13 meses, que es el plazo de ejecución. Esta intervención provocará un corte ferroviario a partir del 14 de noviembre. Si no hay cambio por parte de ADIF, no habría fase de obra con el tráfico cortado al cien por cien y no quedaría limitado el paso entre Los Molinos y El Puche.

Se estima que en diciembre acabe esta obra que está produciendo cortes y desvíos de tráfico a demanda

Otra de las actuaciones señeras que se harán en este mandato municipal será la ampliación de la carretera Sierra Alhamilla. Consiste en convertir en una avenida esta estrecha vía junto al Tagarete. Además de remozar la pasarela que salva las vías entre la calle La Marina y la Intermodal. Según el Ayuntamiento, la obra está muy avanzada pues se ha realizado ya todo lo referido a instalaciones de infraestructura. Y se ha pasado ya a ejecutar las labores relacionadas con el acerado, iluminación, etc. Se estima que en diciembre acabe esta obra que está produciendo cortes y desvíos de tráfico a demanda. Si bien se irán reduciendo en las próximas semanas. No obstante, hasta el final de la obra no se habilitarán los dos sentidos de circulación simultáneamente. La pasarela peatonal quedará igualmente abierta al tránsito una vez se instale su iluminación.

El Casco Histórico almeriense está siendo testigo también de una remodelación en varios puntos claves de su cartografía. En estos momentos hay obras en las calles Pósito, Antonio Vico y plaza del Carmen y también en lacalle Campomanes, plaza Julio Alfredo Egea y su entorno. En cuanto a las dos primeras, estas forman parte del Plan Integral Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal y se costean con fondos europeos. La urbanización de la calle Pósito es un hito histórico pues representa la primera obra del viejo PERI de San Cristóbal. Se acaba de iniciar con la demolición de un edificio y continuará ahora con los trabajos de arqueología. La previsión municipal es que esta actuación pueda estar lista para Semana Santa. En principio la afección al tráfico será mínima en la conexión entre Antonio Vico y la calle Juez. Si bien se prevé con el paso del tiempo realizar desvíos en la zona.

Actualmente se están realizando a la par excavaciones arqueológicas y el desarrollo de las obras de infraestructura

En cuanto a la plaza del Carmen y Antonio Vico, las obras en este entorno podrían finalizar si se cumplen las previsiones a principios del año que viene. Actualmente se están realizando a la par excavaciones arqueológicas y el desarrollo de las obras de infraestructura. En este punto, y tal y como recuerda el Consistorio, sí ha sido necesario el corte de calles adyacentes a la plaza del Carmen. Sobre todo en su acceso a la calles Marín y Pósito. Esto ha obligado a realizar desvíos de tráfico en el tramo comprendido entre Puerta Purchena y Hernán Cortés, cambiando el sentido de circulación. La intervención prevé mejorar las condiciones urbanísticas de todo este entorno.

Del mismo modo que las obras que se están ejecutando en la calle Campomanes, que están ya prácticamente finalizadas.

También en el Casco Histórico aunque con más entidad es la construcción de la nueva sede de la Gerencia municipal de Urbanismo sobre el vuelo de la plaza Marín. Según estima el Ayuntamiento, la obra estará finalizada a lo largo del mes de diciembre pues en enero tiene que hacerse la mudanza desde las actuales dependencias sitas en la Rambla Federico García Lorca. Actualmente se está llevando a cabo el montaje de la fachada, que lleva una piel de acero corten y que contará con un juego de luces. Las calles adyacentes también se reurbanizarán.

Recientemente en esta calle se han desarrollado otros trabajos consistentes en el soterramiento de los contenedores de basura, un tipo de actuación que se ejecuta ahora precisamente de forma simultánea en hasta cinco puntos del centro de Almería. Concretamente en las calles Castelar, Alcalde Muñoz, Santos Zárate, Doctor Gómez Ulla y la plaza de San Pedro. Según el Ayuntamiento, la cantidad que se ha invertido en esta fase asciende a 230.000 euros para las cinco islas. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de un mes, las obras han alcanzado un grado de ejecución aproximado del 50%.

Otra actuación también está bien avanzada es la que Urbanismo desarrolla en la intersección entre las carreteras de Níjar y Ronda y calle Real del Barrio Alto. Allí se viene trabajando desde julio con el objetivo de construir una rotonda frente al Moisés Ruiz que sirva para regular el elevado tráfico de este punto de la capital. La previsión municipal es que la actuación pueda finalizar a lo largo del mes de noviembre. Actualmente se están concluyendo algunas acometidas de servicios y falta por completar la circunferencia de la nueva glorieta. En este punto continuarán los desvíos de circulación durante el desarrollo de las obras, como viene sucediendo desde hace semanas.

Un quince por ciento de grado de ejecución es lo que lleva ya alcanzada la prolongación del paseo marítimo, otra de las obras emblemáticas y para sacar pecho una vez finalizada. A mediados de julio se inició esta actuación cuyo plazo de ejecución es de doce meses. En este tiempo el Ayuntamiento se ha visto obligado a interrumpir el tránsito peatonal entre la boquera de la higuera y el puente frente al centro zoosanitario, habilitándose en paralelo a la calzada un carril provisional (peatonal-carril bici). Una vez que la intervención acabe durante el verano que viene, Almería centro tendrá todo su frente litoral prácticamente conectado a golpe de paseo.

Un proyecto centrado en estas zonas verdes que está en marcha en su totalidad

Asimismo, el celo inversor municipal se extiende además en hasta cinco parques de la capital. Con un presupuesto de 1,4 millones de euros en total, se mejorarán parques en El Zapillo, Villamaría, Villablanca, Nueva Andalucía, Torrecárdenas y El Diezmo. Un proyecto centrado en estas zonas verdes que está en marcha en su totalidad. Según cuenta el Ayuntamiento, prácticamente en paralelo irán finalizándose los trabajos este mismo mes, quedando habilitados para su uso previsiblemente en diciembre. En casi todos los casos las obras están terminando las mejoras de las infraestructuras y servicios básicos, la sustitución del suelo y la pavimentación, a la par que se vienen realizando labores de ajardinamiento. Asimismo, se están instalando también ya los juegos, saludables e infantiles, y se dejará para el final la instalación de mobiliario urbano.

Otra de las obras que se está desarrollando auspiciada por el Ayuntamiento es la reforma de la Ballena de Las Almadrabillas, una intervención cargada hoy de significado por la relación que guarda con el pequeño Gabriel Cruz, al que se recordará con una leyenda en este lugar con forma de pez. El plazo de ejecución de esta obra era de mes y medio y su ejecución está entrando en la recta final. Se viene trabajando en el solado y mejora de la ballena desde hace semanas.

Dos promociones de viviendas de protección oficial (VPO) está construyendo el Ayuntamiento a través de 'Almería XXI'. Se trata de las 21 viviendas proyectadas en Villablanca (21) y de las 29 previstas en uno de los solares libres sito en la avenida Vilches. Las obras comenzaron en junio y septiembre, respectivamente, y su plazo de ejecución es de 15 meses. No está previsto que estos trabajos vayan a provocar algún desvío o corte provisional de tráfico.

Actualmente el Ayuntamiento está con obras activas en El Alquián, Castell del Rey y Costacabana

En lo que tiene que ver con los barrios periféricos, actualmente el Ayuntamiento está con obras activas en El Alquián, Castell del Rey y Costacabana. Detalladamente en este último barrio mencionado se está mejorando la calle Río de la Plata y la carretera del Charco, una demanda histórica de los vecinos. Según informan fuentes municipales, estas actuaciones desarrolladas por Fomento llevan aproximadamente un mes de trabajo, por lo que restan aún tres para que finalicen. Las obras consisten en la mejora integral de las condiciones de estas calles, a nivel de infraestructura, urbanización y accesibilidad. Ahora mismo la ejecución está en la primera fase, la de las infraestructuras. Asimismo, se han iniciado también los trabajos de acondicionamiento de la carretera del Aeropuerto a El Alquián, en el tramo que discurre entre el actual bulevar y las instalaciones del Grupo Caparrós. Desde el área que encabeza Ana Martínez Labella informan de que estas actuaciones obligarán al corte de tráfico en este segmento, viéndose afectado también el recorrido de la línea 20 de autobús que transcurre por esta zona. Por último, en la actualidad se están ejecutando las obras de construcción de un carril peatonal en Castell del Rey con el objetivo de facilitar la instalación de una parada en la antigua carretera del Cañarete.

La Junta también en obras

Asimismo, esta misma semana y con más retraso si cabe de lo que estaba previsto inicialmente, se han puesto en marcha de nuevo los trabajos de construcción del centro de salud de Pescadería bautizado como 'Casa del Mar'. Tras haber conseguido la cesión de suelo por parte de Fomento, última piedra en el camino de estas obras que tuvieron que paralizarse por problemas en la estructura, los operarios ya han podido acopiar material para seguidamente iniciar las labores de demolición del esqueleto del viejo edificio. Estos trabajos se harán en los próximos días, afectando seguramente a parte de la acera que discurre paralela al inmueble. El plazo de ejecución es de 20 meses, por lo que la finalización de estas obras no se esperan hasta por lo menos la primera mitad de 2020.