Almería, a conquistar Europa con turismo deportivo sostenible

Al igual que hiciera el sector agroalimentario, la industria del deporte y el turismo deportivo almeriense quiere ahora conquistar Europa. Así lo expresó el vicepresidente ... de Almería Sports Destination, Juan Carrillo, durante la inauguración de la cuarta edición del ASD Summit, donde destacó que «el mercado nacional está muy saturado» y que el objetivo es «salir al entorno europeo, crear alianzas y atraer visitantes interesados en el deporte activo y al aire libre, especialmente fuera del verano».

Carrillo señaló que el turismo deportivo en Almería debe seguir avanzando en tecnología, profesionalización y marketing europeo. Almería Sports Destination, que agrupa a 40 empresas del turismo, servicios y deporte, fomenta el intercambio de ideas, el networking y la promoción de un modelo turístico sostenible y vinculado al territorio.

La alcaldesa María del Mar Vázquez inauguró el encuentro en el Teatro Cervantes junto al diputado Álvaro Izquierdo y el delegado territorial Juan José Alonso, ante más de 150 asistentes. Durante el acto se rindió homenaje a La Legión por su impulso a La Desértica, ejemplo de deporte y sostenibilidad, con un impacto económico de tres millones de euros.

Vázquez subrayó que «Almería lleva tiempo demostrando que el deporte es un motor de cambio: genera economía, empleo, identidad y orgullo de pertenencia». En 2024, más de 50.000 personas participaron o asistieron a eventos deportivos en la ciudad. Añadió que «el deporte está en nuestro ADN, desde las playas hasta Sierra Nevada; es parte de nuestra esencia y estilo de vida».

Además, destacó que el deporte se ha consolidado como un factor estratégico del turismo, un segmento en crecimiento que atrae inversión y talento. «Este Summit demuestra que Almería ya es un referente en deporte sostenible y accesible», afirmó.

Por su parte, Álvaro Izquierdo destacó que el Summit refuerza la apuesta por situar Almería en el mapa internacional del turismo deportivo, aprovechando su clima y patrimonio natural. «Queremos sumar eventos y oportunidades para convertirnos en el mejor destino deportivo», dijo.

El delegado Juan José Alonso recordó que la Junta impulsa la práctica deportiva mediante inversiones, subvenciones y apoyo a eventos como La Desértica o el Rallye Costa de Almería. Entre enero y septiembre, la provincia recibió 1,25 millones de visitantes, un 2,3% más que el año anterior.

El Summit analizó casos de éxito como el legado de los Juegos Mediterráneos, el modelo de Lanzarote, el evento Sea Otter Europe y presentó 'Playas Sin Límites – El producto azul que Almería abraza' reafirmando la apuesta provincial por un turismo deportivo innovador y sostenible.