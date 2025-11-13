Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Almería, a conquistar Europa con turismo deportivo sostenible

El IV Almería Sports Destination Summit refuerza la alianza entre deporte y turismo para posicionar a la provincia en el mapa internacional

Bernardo Abril

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:52

Al igual que hiciera el sector agroalimentario, la industria del deporte y el turismo deportivo almeriense quiere ahora conquistar Europa. Así lo expresó el vicepresidente ... de Almería Sports Destination, Juan Carrillo, durante la inauguración de la cuarta edición del ASD Summit, donde destacó que «el mercado nacional está muy saturado» y que el objetivo es «salir al entorno europeo, crear alianzas y atraer visitantes interesados en el deporte activo y al aire libre, especialmente fuera del verano».

