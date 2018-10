Almería confirma hoy que será capital de la gastronomía en 2019 La concejala Carolina Lafita entrega el dossier a la organización. / IDEAL El Ayuntamiento estima que la proclamación oficial se conocerá alrededor del mediodía y avanza que el alcalde valorará los resultados S. G. H. ALMERÍA Miércoles, 17 octubre 2018, 01:21

Algo antes de las 13 horas de hoy miércoles 17 estiman fuentes municipales que Almería se confirmará como capital española de la gastronomía el año que viene. El cronograma es el siguiente: a mediodía está citado el jurado para dirimir cuál es la propuesta de las presentadas que merece alzarse con este prestigioso reconocimiento en el mundo culinario.

El hecho de que la candidatura almeriense se quedase sola en esta carrera tras la descalificación de la otra ciudad aspirante, que siempre ha sido anónima, le resta emoción a una decisión que lo más que previsible es que llegue alrededor de media hora después de la reunión de los representantes de las federaciones españolas de Hostelería (FEHR) y de Periodistas y Escritores de Turismo (Fepet). Una vez se pronuncie en rueda de prensa el nombre de 'Almería', la acción se trasladará al instante al Salón de Plenos del Ayuntamiento capitalino.

Según fuentes municipales, el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, convocará entonces una comparecencia pública un poco más allá de las 13 horas para valorar el fallo del jurado. Además de felicitar a su equipo primero por el trabajo y a continuación por el logro cosechado, es previsible que anuncie un gran evento público para celebrar la designación con todos los ciudadanos de Almería.

El primer edil deseó en el día de ayer mucha suerte a la candidatura almeriense, pues no cree que «haya que vender la piel del oso antes de cazarlo». «Hasta que el jurado no se pronuncie no se puede cantar victoria», dijo con prudencia un primer edil que sabe que el prestigio adquirido por este reconocimiento obliga a la organización a ser cada día más exigente con las propuestas que recibe, tanto en el contenido de los proyectos como en su viabilidad económica. Y aunque Almería «ha presentado un proyecto ganador», como afirmó el primer edil, «el jurado tiene que reunirse y tomar una decisión, así que hay que ser prudentes, aunque estoy seguro de que tendremos grandes noticias para Almería», señaló. No sin antes agregar que Almería «se lo merece», pues cree que tanto la capital como la provincia se «han volcado» con este proyecto.