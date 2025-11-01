Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista del mapa interactivo en el que Wikibarrio muestra la renta neta por barrio en Almería. Wikibarrio

Almería, una ciudad con 20.000 euros de diferencia de renta en solo dos kilómetros

Un mapa interactivo muestra con precisión quirúrgica la renta media neta de los barrios de la capital almeriense, y también de la provincia

David Roth

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:51

Comenta

La desigualdad tiene mapa y coordenadas. Se llama WikiBarrio y es una herramienta interactiva que permite asomarse, casi casa por casa, a los contrastes que ... laten en las ciudades españolas. Su creador, el economista Pablo Guz, ha puesto al alcance de cualquiera un visor estadístico que combina los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una visualización cartográfica dinámica y accesible. El resultado: una radiografía social y económica de precisión quirúrgica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar ocultar un cadáver en un punto de venta de drogas
  2. 2 Daniel, el joven amable y deportista al que conocía toda La Gangosa
  3. 3 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  4. 4 «La herida fue de ocho centímetros, si hubiera querido matarla sería de 27»
  5. 5 Grupo Carrida compra las propiedades del Obispado en General Castaños para crear viviendas de lujo
  6. 6 La Legión despide a Daniel Ruiz Mateo en una emotiva misa funeral
  7. 7 Daniel, el joven amable y deportista al que conocía toda La Gangosa
  8. 8 La Junta invierte 125.000 euros en la mejora un camino en Mojácar dentro del Plan Itínere Rural
  9. 9 Roquetas realizará actuaciones para mejorar redes de abastecimiento en Aguadulce
  10. 10 El Consejo Municipal de AMPAS analiza el comienzo del curso poniendo el acento en el Plan de Cruces Escolares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almería, una ciudad con 20.000 euros de diferencia de renta en solo dos kilómetros

Almería, una ciudad con 20.000 euros de diferencia de renta en solo dos kilómetros