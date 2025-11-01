Almería, una ciudad con 20.000 euros de diferencia de renta en solo dos kilómetros

La desigualdad tiene mapa y coordenadas. Se llama WikiBarrio y es una herramienta interactiva que permite asomarse, casi casa por casa, a los contrastes que ... laten en las ciudades españolas. Su creador, el economista Pablo Guz, ha puesto al alcance de cualquiera un visor estadístico que combina los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una visualización cartográfica dinámica y accesible. El resultado: una radiografía social y económica de precisión quirúrgica.

En Almería, el mapa revela con nitidez la brecha que separa a unos barrios de otros. La capital se presenta como un mosaico de diferencias en el que cada color representa un nivel distinto de ingresos. Mientras en las zonas con más ostentosas la renta neta por habitante supera los 24.400 euros anuales, en otras apenas alcanza los 5.500 euros. Una distancia que muestra la desigual distribución de los recursos y el contraste en las condiciones de vida.

Los barrios de la abundancia

El mapa de WikiBarrio tiñe de tonos azules aquellas zonas más privilegiadasl. En Oliveros, la renta media por habitante alcanza los 24.475 euros, una cifra que lo sitúa en el nivel más alto del municipio. Muy cerca se encuentran Nueva Almería (24.307 euros) y el entorno del Centro Histórico, especialmente en torno a la calle Gerona, con 22.977 euros de media.

También destacan las zonas que bordean la Rambla de Federico García Lorca, donde los ingresos se sitúan en torno a 22.400 euros, y los vecindarios de La Vega de Acá y Ciudad Jardín, que rondan los 22.000 euros. En estos sectores predominan viviendas de construcción reciente, amplias zonas de servicios y una infraestructura urbana bien desarrollada.

En el extremo más nuevo de la ciudad, Torrecárdenas, Villablanca y Costa Cabana mantienen rentas medias que oscilan entre los 16.000 y 18.000 euros, valores que se corresponden con áreas de expansión residencial y con un crecimiento urbano más reciente.

La otra Almería

El mismo mapa que ilumina esas zonas también proyecta su sombra rojiza sobre otras. En El Puche, la renta neta por habitante se desploma hasta los 5.522 euros, el registro más bajo de toda la capital. Muy cerca, Los Almendros apenas supera los 5.629 euros, mientras que Pescadería-La Chanca, barrio histórico y de larga trayectoria social, ronda los 9.942 euros, aunque en enclaves como en el área en la que termina la calle Chamberí, conocida como La Hoya las cifras caen al nivel de El Puche.

La franja norte de la ciudad, desde Fuentecica-Quemadero (7.657 euros) hasta Los Ángeles y Piedras Redondas (en torno a 8.000 o 9.000 euros), dibuja un cinturón de renta baja. En El Diezmo, Cerro San Cristóbal o La Almedina, los ingresos medios se mueven entre los 12.000 y 13.000 euros, situándose en un punto intermedio dentro del conjunto urbano de la capital.

Dos mundos en tres kilómetros

Caminar desde la zona más deprimida de La Chanca hasta Oliveros es recorrer, en apenas dos kilómetros, una frontera invisible donde la renta se multiplica por cinco. En ese breve trayecto caben dos Almerías separadas por cifras, calles y realidades cotidianas. WikiBarrio permite trazar ese recorrido con un simple clic, mostrando cómo la desigualdad no es una abstracción estadística, sino una realidad que se puede observar.

En barrios como San Luis o El Toyo-Retamar, las cifras intermedias —entre los 12.000 y 16.000 euros— muestran valores medios dentro del conjunto urbano, una posición que fluctúa entre los extremos económicos. Mientras tanto, los barrios del cinturón central, como Regiones o las Quinientas Viviendas, mantienen rentas en torno a los 11.000 o 12.000 euros, consolidando una imagen general de contrastes bien definidos dentro del espacio urbano almeriense.