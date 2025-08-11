Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jamones de esta empresa almeriense se distribuirán en el gigante asiático.

De Almería a China: una empresa almeriense de jamones desembarca en el lejano Oriente

Un secadero familiar de más de 40 años hace realidad su sueño de exportar producto al gigante asiático

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:52

Cada vez son más las empresas de Almería que apuestan por dar el salto a los mercados internacionales, impulsadas por la calidad de sus productos y por unos procesos de elaboración que cumplen con rigurosos controles de higiene, salud y trazabilidad. En muchos casos, se trata también de una oportunidad para abrir camino en países donde aún no se conocen determinados productos, lo que representa un reto y una posibilidad de crecimiento.

La provincia cuenta con una oferta alimentaria muy diversa, que abarca desde jamones, aceites y conservas hasta la amplia variedad hortofrutícola que la ha hecho famosa en toda Europa. Esta riqueza convierte al mercado almeriense en un actor con gran potencial a nivel internacional. No obstante, llegar a nuevos destinos requiere de un trabajo constante: es clave encontrar los canales de distribución adecuados y diseñar la estrategia correcta para no solo acceder a esos mercados, sino también mantener e incluso aumentar la producción con el paso del tiempo.

Un caso de éxito en Hijate

Un caso de éxito en este sentido es una empresa familiar ubicada en Hijate (Alcóntar), Almería. Con más de cuatro décadas de trayectoria en la elaboración de jamones, ha logrado dar un salto geográfico y cultural: llevar sus productos al exigente mercado chino. Desde la sierra almeriense, este negocio familiar ha mantenido intacto su legado, caracterizado por el cuidado en cada proceso y la excelencia en sus jamones.

Con más de 40 años de historia, 'Jamones Tío Emilio' ha desarrollado una labor que ahora trasciende fronteras: no solo sirve al mercado nacional, sino que ha conseguido introducir su marca en el mercado chino.

Exportar jamones a China no fue tarea fácil. La empresa debió superar retos y estándares exigentes, además de un entorno de competencia, con empresas de todo el mundo buscando acceder al mismo nicho de mercado. Sin embargo, su persistencia ha dado frutos: tras años de esfuerzo estratégico, ha logrado dar ese esperado paso internacional que le abre las puertas de Asia.

Otros ejemplos de éxito internacional desde Almería

Además de la citada empresa de Hijate, existen otros casos destacados de compañías almerienses que han logrado consolidarse en los mercados internacionales. Un ejemplo notable es Novasys, una firma ubicada en Benahadux y especializada en la fabricación de fertilizantes naturales.

Fundada en 2010, ha hecho de la innovación su seña de identidad, con más de 300 formulaciones desarrolladas para distintos tipos de agricultura: convencional, ecológica, orgánica o biodinámica. El impulso del I+D y la adaptación continua a las necesidades de los agricultores han sido claves en su expansión internacional.

El mercado chino se ha convertido en uno de los grandes objetivos internacionales para la provincia de Almería, con especial interés en sectores clave como el agrícola, el industrial, el gastronómico y, por supuesto, el turístico. En los últimos años, se han producido encuentros institucionales y misiones comerciales que buscan establecer lazos de cooperación y fomentar el intercambio de experiencias y negocios en estos y otros ámbitos.

