Almería cerrará 2018 con las mejores cifras de exportación Cargan, en el Puerto de Almería, contenedores sobre un buque mercante de Maersk. / R.I. Hasta noviembre, la provincia de Almería ha vendido en el exterior más de 3.393 millones de euros en productos con un saldo comercial positivo de más de mil M. C. ALMERÍA Jueves, 24 enero 2019, 01:01

El sector exportador de la provincia de Almería volverá a enseñar músculo y cerrará 2018 con las mejores cifras de la historia. Así lo muestran los datos inmediatamente anteriores a los del cierre del año, los del mes de noviembre, que apuntan a un crecimiento de las ventas al exterior del 4,7%, casi el doble del crecimiento del Producto Interior Bruto español (que engrosó, en cifras oficiales del Banco de España un 2,5% el pasado año).

Concretamente, y durante los primeros once meses del año, la economía almeriense comercializó en el extranjero materias primas y manufacturas por valor de 3.393,8 millones de euros, una de las cifras más abultadas de Andalucía teniendo en cuenta que entre las provincias con mayor valor exportador están Huelva y Cádiz, con refinerías -cuyos productos adquieren valores muy superiores a los que arroja la producción tradicional almeriense hortofrutícola o de piedra natural-.

Se tratará del noveno año consecutivo con incrementos de valor exportado, pero será el segundo más bajo de la década (tras el de 2014). Mientras tanto, la tasa de cobertura, esto es, lo que suponen las exportaciones frente a las importaciones, permanece estable en torno al 140% y con un saldo positivo de 1.075,2 millones de euros, el más elevado de la comunidad autónoma sólo sobrepasado por el de Sevilla.

Tres de cada cuatro euros comercializados en el exterior proviene del sector más primordial de la economía almeriense: la agricultura. En estos primeros once meses se han comercializado 2.520 millones de euros tanto en producto fresco como en otros materiales relacionados con la agroindustria. De hecho, sólo las hortalizas de fruto como producto (tomates, berenjenas o pepinos, por ejemplo) ya suponen el 50,8% del valor de lo exportado desde el territorio almeriense. Mientras tanto, y en cuanto a las importaciones -que crecen en un 18,9% en los once primeros meses del año- el principal producto es el de origen petroquímico: combustibles y lubricantes. En total, ahí es nada, 1.345 millones de euros. No se alarmen: es el valor de la producción gasística argelina que entra al territorio español por Almería pero que se comercializa en toda España y en parte de Europa. De ahí que la tasa de cobertura no sea todo lo elevada que pudiera llegar a ser pese al enorme sector exportador almeriense.

Al margen de esto, decrecen, sin embargo, algunos bienes de equipo íntimamente relacionados con la marcha de la economía en general, como los automóviles (34,9 millones de euros, un 9,9% menos) mientras que otros índices también relacionados con la marcha de la economía, como la importación de bienes de consumo, crece en un 25,2% hasta los 128,6 millones de euros.

Almería se sitúa, en el ranking de provincias exportadoras del país, como la número 21 tras motores económicos como Barcelona, Madrid, Valencia, A Coruña, Murcia, Vizcaya o Zaragoza. Mientras tanto, se sitúa como la provincia número 24 en importaciones, poniendo de nuevo de relieve el carácter eminentemente internacional de la producción económica almeriense.