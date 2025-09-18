Almería ya tiene cartelista para la Semana Santa 2026 La Agrupación de Hermandades y Cofradías ha designado a Rafael Muñoz Granados, un joven pintor procedente de la localidad de Campillos

Aroa García Almería Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:14

El mes de septiembre llega acompañado del inicio de curso y del comienzo de las actividades de las hermandades, que retornan del periodo de vacaciones, y la Agrupación de Hermandades y Cofradías ha hecho lo propio. Este jueves se ha oficializado en las redes sociales de la agrupación la designación del cartelista de la Semana Santa de Almería 2026, la cual ha recaído en Rafael Muñoz Granados, un joven pintor procedente de la localidad de Campillos, en Málaga.

Se trata de un artista que, desde muy pequeño, se interesó por el dibujo y el arte, y que cursó estudios con Gemma Morcillo, en cuyas clases despertó el gusto por lo sacro. Por ello, la hermandad del Nazareno y de la Virgen de las Lágrimas de Campillos acaparó sus primeras creaciones, motivadas por su propia devoción y la de su familia. Además, Muñoz es graduado en bellas artes por la Universidad de Sevilla.

Más allá de realizar numerosos retratos y otras obras para colecciones particulares, ha participado en exposiciones y recibido diversos encargos por parte de distintas hermandades andaluzas, entre los que destacan: el cartel del nombramiento de alcaldesa perpetua de Nuestra Señora del Rosario, patrona de El Saucejo, en 2022; y la portada del boletín de octubre de la hermandad de Monte – Sión en Sevilla ese mismo año.

En 2023 realizó trabajos para el 250 aniversario del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, en Castilblanco de los Arroyos; el cartel del lunes del Albillo de Cumbres Mayores; la procesión de la Pastora de Capuchinos en Sevilla; y la Virgen del Carmen del Perchel en Málaga, entre otros, llegando a tener hasta seis carteles en su haber ese año.

Su crecimiento continuó en 2024, con doce obras salidas de sus manos, entre las que destacan: el cartel de Nuestra Señora del Rosario de Benacazón; el boletín de la hermandad de las Aguas; la portada del Anuario de la Redención; el cartel para la exposición de Nuestra Señora del Carmen de Córdoba, con motivo del 25 aniversario de su primera salida procesional; y el del VI Congreso de Hermandades de la Amargura en Huelva.

En 2025, dieciséis obras marcan su trayectoria, con presencia ya en Madrid, Alicante, Granada y en nuestra provincia de Almería. Destacan: el cartel para el vía crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de Osuna; el cartel oficial de la Semana Santa de Alicante; el cartel para el grupo joven de la hermandad de Santa María de la Alhambra de Granada; el cartel de Jesús «El Pobre» de Madrid; y el cartel del 450 aniversario del patronazgo de Nuestra Señora del Socorro, en Tíjola. Además, ha realizado el cartel oficial de la Semana Santa de Campillos, su pueblo, en los años 2022, 2023 y 2025.

Esta decisión marca en la agenda de los cofrades la espera para que, el próximo mes de enero de 2026, Rafael sienta, capte e interprete la Semana Santa almeriense plasmada en acuarelas, lápices de color, grafito y acrílico.